Deprem uzmanları Malatya'daydı Bakın neler konuşuldu?

Mehmet - Malatya Çöşnük Fayının olduğunu hala kabul etmeyenler var. Kandilli Rasathanesinin verilerine de bakmıyorlar. 6 Şubat 2023 tarihinde Malatya merkezinde olan 5.7 büyüklüğündeki depreme de bakmıyorlar. Aktif fay haritasına bakıp yorum yapıyorlar. Bölgede hiç çalışmadan yorum yapmak etik midir? Çalışanlara saygılı olun! Bir şeyler söylemek için kendinizi zorlamayın! Sismik aktiviteye de bakmıyorlar.