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Malatya’da depremin olduğu 04.17 ‘de okulların ışıkları şehri aydınlattı

6 Şubat 2023 depreminin ilkinin yaşandığı saat olan 04.17’yi unutturmamak adına aynı saatte Malatya'daki tüm okulların ışıkları yakıldı. Depremi unutturmamak ve hayatını kaybeden deprem şehitlerini hatırlamak adına yapılan bu anlamlı etkinlik Malatya’yı aydınlattı. Etkinliğin yapıldığı okullardan bazıları 91 Bin Dev Öğrenci Ortaokulu, Abdulkadir Eriş İlkokulu ve Malatya Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu.

Malatya’da depremin olduğu 04.17 ‘de okulların ışıkları şehri aydınlattı
Malatya’da depremin olduğu 04.17 ‘de okulların ışıkları şehri aydınlattı
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6 Şubat 2023 depreminin birincisinin yaşandığı saat olan 04.17’de Malatya'daki tüm okulların ışıkları, yakıldı. Depremi unutturmamak adına yapılan bu anlamlı etkinlik   Malatya’yı aydınlattı.  O okullardan bazıları  Abdulkadir Eriş İlkokulu, 91 Bin Dev Ortaokulu ve  Malatya Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu.

Malatya’da depremin olduğu 04.17 ‘de okulların ışıkları şehri aydınlattı

Malatya 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşandı. Okullarda depremin yıldönümü olan 6 Şubat ‘ta okullar tatil edildi. 6 Şubat'taki depremlerden etkilenerek büyük yıkımların yaşandığı Malatya'daki tüm okulların ışıkları 04.17'te yandı.

Malatya’da depremin olduğu 04.17 ‘de okulların ışıkları şehri aydınlattı

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "6 Şubat tarihinde ilk andan itibaren ışıkları sönen şehrimize umut olmak için eğitim ordumuz ile var olduk. Yarın da var olmaya ve başarmaya devam edeceğiz. 6 Şubat 04.17'de aydınlık olmaya devam diyerek, tüm okullarımızda ışıklarımızı açıyoruz." sözlerine yer verildi.
Malatya’da depremin olduğu 04.17 ‘de okulların ışıkları şehri aydınlattı
 
Malatya’da depremin olduğu 04.17 ‘de okulların ışıkları şehri aydınlattı
 
Malatya’da depremin olduğu 04.17 ‘de okulların ışıkları şehri aydınlattı
 
Malatya’da depremin olduğu 04.17 ‘de okulların ışıkları şehri aydınlattı
 
Malatya’da depremin olduğu 04.17 ‘de okulların ışıkları şehri aydınlattı
 
Malatya’da depremin olduğu 04.17 ‘de okulların ışıkları şehri aydınlattı
 
Malatya’da depremin olduğu 04.17 ‘de okulların ışıkları şehri aydınlattı
 

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06 Şub 2024 - 15:30 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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