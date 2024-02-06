Malatya’da depremin olduğu 04.17 ‘de okulların ışıkları şehri aydınlattı

6 Şubat 2023 depreminin birincisinin yaşandığı saat olan 04.17’de Malatya'daki tüm okulların ışıkları, yakıldı. Depremi unutturmamak adına yapılan bu anlamlı etkinlik Malatya’yı aydınlattı. O okullardan bazıları Abdulkadir Eriş İlkokulu, 91 Bin Dev Ortaokulu ve Malatya Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu.

Malatya 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşandı. Okullarda depremin yıldönümü olan 6 Şubat ‘ta okullar tatil edildi. 6 Şubat'taki depremlerden etkilenerek büyük yıkımların yaşandığı Malatya'daki tüm okulların ışıkları 04.17'te yandı.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "6 Şubat tarihinde ilk andan itibaren ışıkları sönen şehrimize umut olmak için eğitim ordumuz ile var olduk. Yarın da var olmaya ve başarmaya devam edeceğiz. 6 Şubat 04.17'de aydınlık olmaya devam diyerek, tüm okullarımızda ışıklarımızı açıyoruz." sözlerine yer verildi.