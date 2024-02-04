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Bir mezarlık düşünün, herkesin ölüm tarihi aynı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Malatya özelinde 1237 olmak üzere 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti. Malatya Şehir Mezarlığı’nda bulunan deprem şehitlerinin olduğu tüm kabirlerde aynı tarihler yazıyor. Burası, Asrın Felaketi’nin en can yakan görüntülerini gözler önüne seriyor.

Bir mezarlık düşünün, herkesin ölüm tarihi aynı
Bir mezarlık düşünün, herkesin ölüm tarihi aynı
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Malatya özelinde 1237 olmak üzere 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti. Malatya Şehir Mezarlığı’nda bulunan deprem şehitlerinin olduğu tüm kabirlerde aynı tarihler yazıyor. Burası, Asrın Felaketi’nin en can yakan görüntülerini gözler önüne seriyor.

11 şehri derinden etkileyen, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya’yı ise deyim yerindeyse yerle bir eden 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne 2 gün kaldı. O acı günün ardında, asla unutulmayacak sancılar hatıralarda yaşıyor.

SAYI GÜNCELLENDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümüne dört gün kala depremde ölenlerin sayısının güncel halini paylaşmıştı. Yerlikaya, depremlerde 53 bin 537 kişinin öldüğünü açıkladı.

EN CAN YAKAN GÖRÜNTÜLER

Depremlerin yerle bir ettiği Malatya’da ise 1237 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 444 kişi yaralandı. Şehir yeniden ayağa kalkmak için çabalarken, o sürecin verdiği acılar ise ilk günkü tazeliğini koruyor. Özellikle Malatya Şehir Mezarlığı’nda bulunan deprem şehitlerinin olduğu kabirler her görüldüğünde yürekleri dağlıyor. Tüm kabirlerde aynı tarihler yazıyor ve burası, Asrın Felaketi’nin en can yakan görüntülerini gözler önüne seriyor.

BİN 381 DEPREM ŞEHİDİNİN İSMİ ANITTA YAŞATILIYOR

Öte yandan burada bunan 6 Şubat Deprem Şehitleri Anıtı her görenin gözlerini yaşartıyor. Büyükşehir Mezarlıklar Dairesi Başkanı Osman Gönültaş, çevre illerde hayatını kaybeden ve şehir mezarlığına defin edilen 133 kişi ile birlikte toplamda bin 381 deprem şehidinin isminin anıtta yaşatılacağını söylüyor.

 

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04 Şub 2024 - 22:00 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Mustafa - Depremlerde vefat bütün insanlarımıza Cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet dilerim. Yüce Allah dar-ı bekaya irtihal etmiş bütün müslümanların mekanını ebedi cennet eylesin. Okunan Kur'an-ı Kerim'lerden Yasin-i Şeriflerden Fatihalardan hasıl olan bütün sevaplar evvela İki Cihan Peygamberi Fahr-i Kainat Efendimiz Hazretti Muhammed Aleyhisalatu vesselam'ın tertemiz ve masum ruhuna armağan olsun. Sonra da bütün müslümanların ve bilhassa deprem şehidi bütün müslümanlara hediye olsun (AMİN).

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Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
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