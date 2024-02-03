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CHP’nin Battalgazi adayı belli oldu

31 Mart Pazar günü yapılacak olan yerel seçimler için Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Battalgazi Belediye Başkan Adayı belirlendi. CHP İl Başkanı Barış Yıldız Yıldız, depremden sonra Malatya'nın birleştirici isimlere ihtiyacı olduğunu belirterek, bu birliği ve beraberliği sağlayacaklarını ve Malatya'ya Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş gibi isimlerin belediyecilik anlayışını getireceklerini ifade etti

CHP’nin Battalgazi adayı belli oldu
CHP’nin Battalgazi adayı belli oldu
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31 Mart Pazar günü yapılacak olan yerel seçimler için Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Battalgazi Belediye Başkan Adayı belirlendi. CHP İl Başkanı Barış Yıldız , depremden sonra Malatya'nın birleştirici isimlere ihtiyacı olduğunu belirterek, bu birliği ve beraberliği sağlayacaklarını ve Malatya'ya Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş gibi isimlerin belediyecilik anlayışını getireceklerini ifade etti

KARAKUŞ DESTEK BEKLEDİKLERİNİ VURGULADI

Battalgazi belediye başkan adayı Ali Karakuş, toplantıda yaptığı konuşmada, değişimi birlikte gerçekleştireceklerini ve kucaklayıcı bir siyasetle hedeflerine ulaşacaklarını ifade etti. Siyasetin Malatya'da kısırlaştığı bir dönemde güzel bir siyasetle Malatya'ya hizmet etmeyi amaçladıklarını söyledi ve destek beklediklerini vurguladı.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AÇIKLAYACAĞIZ

CHP İl Başkanı Barış Yıldız, Genel Başkanları Özgür Özel'in çağrısıyla tüm Malatyalıları ve Battalgazilileri Cumhuriyet Halk Partisi'ne davet ettiklerini belirtti. Ayrıca, Malatya'da belediye başkan adaylarının tüm renkleri ve kökenleri temsil edeceklerine dair verdikleri sözü Battalgazi'de Ali Karakuş ile hayata geçirdiklerini ifade etti. Yıldız, önümüzdeki hafta içerisinde diğer ilçelerde yapacakları görüşmelerin sonuçlarını açıklayacaklarını ve Büyükşehir ile Yeşilyurt'taki adaylarını da önümüzdeki hafta duyuracaklarını söyledi.

Ayrıca, Yıldız, depremden sonra Malatya'nın birleştirici isimlere ihtiyacı olduğunu belirterek, bu birliği ve beraberliği sağlayacaklarını ve Malatya'ya Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş gibi isimlerin belediyecilik anlayışını getireceklerini ifade etti.

 

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03 Şub 2024 - 16:57 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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