- G:

Malatya’da 6 Şubat’ın izleri Ataköy Mahallesi’nde ne sokak kaldı ne de cadde

Malatya’da sokak sokak gezerek depremin izlerini kayıt altına almaya, gelecek nesillere bugünlerden ders çıkarmaları için yıkımın boyutunu objektifler aracılığı ile fotoğraflayıp paylaşmaya devam ediyoruz. Bu defa ki adresimiz Battalgazi ilçesine bağlı Ataköy Mahallesi…

Malatya’da 6 Şubat’ın izleri Ataköy Mahallesi’nde ne sokak kaldı ne de cadde
Malatya’da 6 Şubat’ın izleri Ataköy Mahallesi’nde ne sokak kaldı ne de cadde
+12
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da sokak sokak gezerek depremin izlerini kayıt altına almaya, gelecek nesillere bugünlerden ders çıkarmaları için yıkımın boyutunu objektifler aracılığı ile fotoğraflayıp paylaşmaya devam ediyoruz. Bu defa ki adresimiz Battalgazi ilçesine bağlı Ataköy Mahallesi…

Malatya’da 6 Şubat depremlerinden sonra hasar alan Ataköy Mahallesi’nde hasarlı birçok binanın yıkımı tamamlansa da halen yıkılmayı bekleyen ağır hasarlı binalar bulunuyor. Mahallede gerçekleşen yıkımlardan sonra bazı alanlar boş araziye döndü.

6 Şubat depremlerinden sonra ağır hasar alan Malatya’da birçok mahalle zarar gördü. Depremlerden sonra Ataköy Mahallesi’nde hasarlı yapıların birçoğunun yıkıldığı, halen ağır hasarlı binaların olduğu görüldü.

HASANBEY CADDESİ

Depremlerden sonra Ataköy Mahallesi’ne bağlı olan Hasanbey Caddesi’nde birçok yıkım gerçekleşti. Cadde’de gerçekleşen yıkımlardan sonra bazı alanlar boş arazilere dönüştü. Depremde hasar alan sokak lambalarının tamirat çalışmaları da başladı.

TOMUR SOKAK

Ataköy Mahallesi’ne bağlı olan Tomur Sokakta’ysa ağır hasarlı binalar yıkılmış ve yerini boş araziye bırakmış durumda. Malatya’nın birçok yerinde olduğu gibi Tomur Sokak’ta da kaldırım bulunmuyor.

ÇAĞLAR SOKAK

Depremlerden az hasar alan sokaklardan biri olan Çağlar Sokak’ta bazı binalar yıkılıp enkazı kaldırılmış durumda. Çağlar Sokak’ta da yıkımlardan sonra kaldırımlar yapılmadı.

KEKİK SOKAK

6 Şubat depremlerinden sonra az sayıda yapı hasarı oluşan sokaklardan biriside Kekik Sokak. Ağır hasarlı binaların az olduğu sokakta hasar alan binalar yıkılmış durumda.

# malatya, malatya haber, busabah haber, deprem, yıkım, Enkaz, Hasar, Kekik Sokak, Çağlar Sokak, Tomur Sokak, Hasanbey Caddesi

01 Şub 2024 - 20:45 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
TAKİP ET 7 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
KURU GIDA DAĞITIM İŞİ İLANI mask
KURU GIDA DAĞITIM İŞİ İLANI
Kumaş Satın Alma İlanı mask
Kumaş Satın Alma İlanı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden İlan mask
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden İlan
Güzelyurt Göleti İletim Hattı yapım işi İlanı mask
Güzelyurt Göleti İletim Hattı yapım işi İlanı
Malatya’da 6 Şubat’ın izleri Ataköy Mahallesi’nde ne sokak kaldı ne de cadde mask
Malatya’da 6 Şubat’ın izleri Ataköy Mahallesi’nde ne sokak kaldı ne de cadde
Malatya polisinden miniklere eğitici gösteri mask
Malatya polisinden miniklere eğitici gösteri
Sami Er’den İthal Başkan ve Meşale açıklaması mask
Sami Er’den İthal Başkan ve Meşale açıklaması
Malatya'da bir binanın çatısı çöktü Şans eseri kimse yaralanmadı mask
Malatya'da bir binanın çatısı çöktü Şans eseri kimse yaralanmadı
Vali’den Kurum Müdürlerine ince ayar “Devletin sözünü yere düşürüyorsunuz” mask
Vali’den Kurum Müdürlerine ince ayar “Devletin sözünü yere düşürüyorsunuz”
Polis tiyatrosu çocuklara moral verdi mask
Polis tiyatrosu çocuklara moral verdi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL