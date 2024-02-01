Malatya’da 6 Şubat’ın izleri Ataköy Mahallesi’nde ne sokak kaldı ne de cadde

Malatya’da sokak sokak gezerek depremin izlerini kayıt altına almaya, gelecek nesillere bugünlerden ders çıkarmaları için yıkımın boyutunu objektifler aracılığı ile fotoğraflayıp paylaşmaya devam ediyoruz. Bu defa ki adresimiz Battalgazi ilçesine bağlı Ataköy Mahallesi…

Malatya’da 6 Şubat depremlerinden sonra hasar alan Ataköy Mahallesi’nde hasarlı birçok binanın yıkımı tamamlansa da halen yıkılmayı bekleyen ağır hasarlı binalar bulunuyor. Mahallede gerçekleşen yıkımlardan sonra bazı alanlar boş araziye döndü.

6 Şubat depremlerinden sonra ağır hasar alan Malatya’da birçok mahalle zarar gördü. Depremlerden sonra Ataköy Mahallesi’nde hasarlı yapıların birçoğunun yıkıldığı, halen ağır hasarlı binaların olduğu görüldü.

HASANBEY CADDESİ

Depremlerden sonra Ataköy Mahallesi’ne bağlı olan Hasanbey Caddesi’nde birçok yıkım gerçekleşti. Cadde’de gerçekleşen yıkımlardan sonra bazı alanlar boş arazilere dönüştü. Depremde hasar alan sokak lambalarının tamirat çalışmaları da başladı.

TOMUR SOKAK

Ataköy Mahallesi’ne bağlı olan Tomur Sokakta’ysa ağır hasarlı binalar yıkılmış ve yerini boş araziye bırakmış durumda. Malatya’nın birçok yerinde olduğu gibi Tomur Sokak’ta da kaldırım bulunmuyor.

ÇAĞLAR SOKAK

Depremlerden az hasar alan sokaklardan biri olan Çağlar Sokak’ta bazı binalar yıkılıp enkazı kaldırılmış durumda. Çağlar Sokak’ta da yıkımlardan sonra kaldırımlar yapılmadı.

KEKİK SOKAK

6 Şubat depremlerinden sonra az sayıda yapı hasarı oluşan sokaklardan biriside Kekik Sokak. Ağır hasarlı binaların az olduğu sokakta hasar alan binalar yıkılmış durumda.