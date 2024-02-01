Malatya polisinden miniklere eğitici gösteri

Yarıyıl tatilinde depremzede çocuklar için "Kırmızı Başlıklı Kızın Maceraları" adlı tiyatro etkinliğinde polisler sahne aldı. Çocuklar için polisler tarafından düzenlenen eğitici tiyatro gösterisinin ardından, balon gösterisi ve sihirbazlık gösterisi de yapıldı.

ÇOCUKLAR İÇİN TİYARTO GÖSTERİSİ BALON ŞOVU VE SİHİRBAZLIK GÖSTERİSİ

Çocuk ve Gençlik Projesi (ÇOGEP) kapsamında Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen gösteride çocuklara; evde kimse yokken kapıyı kimseye açmamaları, elektrikle çalışan aletlerden uzak durmaları, yabancılar ile konuşmamaları görsel oyunlar ile anlatıldı. Yoğun katılımın gerçekleştiği tiyatro gösterisi çocuklar tarafından ilgiyle izlendi. Polisler tarafından yapılan tiyatro oyunundan sonra balon gösterisi ve sihirbazlık gösterisi de gerçekleştirildi.