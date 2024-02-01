Malatya polisinden miniklere eğitici gösteri
Malatya Emniyet Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce çocuklar için "Kırmızı Başlıklı Kızın Maceraları" adlı eğitici tiyatro gösterisi düzenlendi. Çocuk ve Gençlik Projesi (ÇOGEP) kapsamında Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen gösteriye Malatya Valisi Ersin Yazıcı da katıldı.
Yarıyıl tatilinde depremzede çocuklar için "Kırmızı Başlıklı Kızın Maceraları" adlı tiyatro etkinliğinde polisler sahne aldı. Çocuklar için polisler tarafından düzenlenen eğitici tiyatro gösterisinin ardından, balon gösterisi ve sihirbazlık gösterisi de yapıldı.
ÇOCUKLAR İÇİN TİYARTO GÖSTERİSİ BALON ŞOVU VE SİHİRBAZLIK GÖSTERİSİ
Çocuk ve Gençlik Projesi (ÇOGEP) kapsamında Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen gösteride çocuklara; evde kimse yokken kapıyı kimseye açmamaları, elektrikle çalışan aletlerden uzak durmaları, yabancılar ile konuşmamaları görsel oyunlar ile anlatıldı. Yoğun katılımın gerçekleştiği tiyatro gösterisi çocuklar tarafından ilgiyle izlendi. Polisler tarafından yapılan tiyatro oyunundan sonra balon gösterisi ve sihirbazlık gösterisi de gerçekleştirildi.
01 Şub 2024 - 15:24 Malatya- Yaşam
Mahreç Murat İpekten
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.