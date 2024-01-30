Vali’den Kurum Müdürlerine ince ayar “Devletin sözünü yere düşürüyorsunuz”

Vali Ersin Yazıcı Başkanlığında 2024 yılı 1. dönem İl Koordinasyon Kurulu ve İdare Şube Başkanları toplantısı gerçekleştirildi. Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya; Vali Yardımcısı Reşit Özer Özdemir, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, İlçe kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, Bölge Müdürleri, Kamu Kurum ve Kuruluşların Daire Amirleri ile Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri katıldı.

“ENGEL ÇIKARMAYIN, GECİKTİRMEYİN”

“Bütün kurumlar birbirine yardım etmek zorunda. Kimse babasının işini yapmıyor” diyen vali Yazıcı,

“Hepiniz devleti temsil ediyorsunuz ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı nezdinde söz vermiş vatandaşına. Afet Kanunu seni bağlamıyor mu sevgili kardeşim? Nasıl bağlamaz? Bütün kanunlar hepimizi bağlar. Adam afet kanununa göre hak sahibi olmuş ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti demiş ki; biz sana konut vereceğiz ya da evini yapacağız. Yapacağız kardeşim. Engel çıkarmayın, geciktirmeyin. İlgili kurumu geciktirmiyorsunuz, vatandaşı geciktiriyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sözünü yere düşürüyorsunuz, düşürmeyin”

diye konuştu.

“ARKADAŞLAR! BU İNSANLARIN EVİNİ YAPACAĞIZ”

Yapımı devam eden konutların bazı problemleri çıksa da teslim edileceğini bildiren Yazıcı,

“Kırsalda 7 bin 600’den fazla ihale yapmışız. Başladığımız daha 2 bin 900. Sahada birçok sıkıntı var, hukuki problemler var. Vatandaşın başvurduğu ev üzerinde kardeşinin hakkı var, dedesinin üzerine tapusu olanlar var. Çevre Şehircilik de bununla ilgileniyor. Bir yandan fiziki problemler varken diğer taraftan sosyal, kültürel problemler çıkıyor. Bu insanların evini yapacağız. Tarım teşkilatımız, orman teşkilatımız buna yardımcı olacaksınız. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu yapmak mecburiyetinde. O yüzden ‘Böyle olur, şöyle olur’ yok. Yapacağız kardeşim. Afet kapsamında kişi hak sahibi olmuş ise, bu konutu yapacağız bir şekilde. Bunu aklınızdan lütfen çıkartmayın. Cumhurbaşkanımızın afet ile ilgili yönergesi var. Lütfen, bahane duymak istemiyorum. Bu konutlar her hâlükârda yapılacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sözünü vermiş. AFAD’dan hak sahipliği alındığı an bu konut yapılacak. Sadece geciktirebilirsiniz, başka da bir şey yapamazsınız. Lütfen geciktirmeyin. A kurumu veya B kurumu, devletten büyük değilsiniz. Bu konuda sorun duymak istemiyorum, gerekli talimatları verin”

dedi.

“GEREKSİZ UZATMA OLMASIN”

Malatya’nın birinci gündeminin deprem olduğunu aktaran Vali Ersin Yazıcı konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Malatya’nın birinci gündemi deprem ve depremin yarattığı sorunlar. Çarşıda inşaatlarımız devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın kontrolünde merkezde büyük bir alanı ayağa kaldırmaya çalışılıyor. Siz de kurumunuzu ilgilendiren konularda hızlı hareket edeceksiniz. Bir sürü sıkıntı çıkıyor ve iş yürümüyor. Sen 3 gün geciktiriyorsun, diğeri beş gün geciktiriyor, 3 ay geçiyor çivi çakamıyorsunuz. Acelemiz var. Şunu çok iyi biliyorsunuz; kimsenin sabrı yok. En sabırlı biziz, sizlersiniz. İdareci sabırlı olmak zorunda ama bizim de sabrımızı zorlamayın. Gereksiz uzatma olmasın. Ben de hukuk okudum, neyin savsaklandığını görebiliyorum. 32 yıllık mülki amirim ben, bütün mevzuatı bilmeme imkan olmasa da ne yapıldığını görüyoruz”