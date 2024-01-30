- G:

Polis tiyatrosu çocuklara moral verdi

Malatya’da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yarıyıl tatilinde olan depremzede öğrenciler için sahne aldı. Polislerden oluşan tiyatro ekibi, çocukları hem eğlendirdi hem de bilgilendirdi. Tiyatro etkinliğinde ‘Kırmızı başlıklı kızın maceraları’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Polis tiyatrosu çocuklara moral verdi
Polis tiyatrosu çocuklara moral verdi
+2
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yarıyıl tatilinde olan depremzede öğrenciler için sahne aldı. Polislerden oluşan tiyatro ekibi, çocukları hem eğlendirdi hem de bilgilendirdi. Tiyatro etkinliğinde ‘Kırmızı başlıklı kızın maceraları’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

6 Şubat depremlerinin yıktığı illerden olan Malatya’da yarıyıl tatilinde olan çocuklar için Malatya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan tiyatro ekibi sahne aldı. Yeşilyurt ilçesinde bulunan Rönesans Konteyner Kentinde depremzede çocuklar için gerçekleştirilen tiyatro etkinliğinde ‘Kırmızı başlıklı kızın maceraları’ adlı tiyatro oyunu oynandı.

ETKİNLİK SONUNDA ÇOCUKLARA KARNE HEDİYESİ DAĞITILDI

Tiyatroda sahne alan polisler, depremzede çocukları hem eğlendirdi hem de oyun içerisinde verdikleri mesajlarla toplumsal olaylara karşı bilgilendirdi. Depremin psikolojisinin atlatılması adına gerçekleştirilen etkinlik sonunda ise çocuklara karne hediyesi dağıtıldı.
 
 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Polis tiyatrosu, malatya Polis tiyatrosu, malatya, malatya haber, malatya son dakika, son dakika malatya haberleri, malatya tiyatro, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü

30 Oca 2024 - 12:13 Malatya- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
TAKİP ET 7 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
KURU GIDA DAĞITIM İŞİ İLANI mask
KURU GIDA DAĞITIM İŞİ İLANI
Kumaş Satın Alma İlanı mask
Kumaş Satın Alma İlanı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden İlan mask
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden İlan
Güzelyurt Göleti İletim Hattı yapım işi İlanı mask
Güzelyurt Göleti İletim Hattı yapım işi İlanı
Vali’den Kurum Müdürlerine ince ayar “Devletin sözünü yere düşürüyorsunuz” mask
Vali’den Kurum Müdürlerine ince ayar “Devletin sözünü yere düşürüyorsunuz”
Polis tiyatrosu çocuklara moral verdi mask
Polis tiyatrosu çocuklara moral verdi
BUSABAH MEDYA sordu vatandaş yanıtladı Malatya’da hasar tespiti yeniden yapılmalı mı? İşte yanıtlar  mask
BUSABAH MEDYA sordu vatandaş yanıtladı Malatya’da hasar tespiti yeniden yapılmalı mı? İşte yanıtlar 
Malatya’da bir garip merak mask
Malatya’da bir garip merak
Nesli tehlike altında olan keçiler karda yem aradı mask
Nesli tehlike altında olan keçiler karda yem aradı
Büyükşehir kar çalışmalarına devam ediyor mask
Büyükşehir kar çalışmalarına devam ediyor

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL