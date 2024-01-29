BUSABAH MEDYA sordu vatandaş yanıtladı Malatya’da hasar tespiti yeniden yapılmalı mı? İşte yanıtlar 

Bu sarsıntıların az ve orta hasarlı binalara etki edip etmeyeceği de merak edilirken, bazı uzmanlar devam eden artçı sarsıntılar nedeni ile binaların hasar durumunun değişebileceğini ifade ediyor. Malatyalılar ise, artçı depremlerin hasar durumunu değiştirmiş olabileceğini ve hasar tespit çalışmalarının yeniden yapılmasını istediler.

“Asrın felaketi”nin ardından bir yıl geçmesine rağmen hala şehirde artçı sarsıntılar olmaya devam ediyor. Özellikle geçtiğimiz günlerde son yaşanan merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 5.2 büyüklüğündeki depremin az ve orta hasarlı konutlara zarar verip vermediği merak edilirken, Malatyalılar hasar tespit çalışmasının yeniden yapılmasını istediler. BUSABAH Medya’ya konuşan vatandaşlar önemli açıklamalarda bulundular.

Hasar tespit çalışmalarının yenilenmesi gerektiğini ifade eden Mazlum Öztürk isimli vatandaş, iki büyük deprem geçermiş binaların hasarsız olamayacağını belirtti.

“Hasar tespit raporlarının yenilenmesi lazım” diyen Öztürk, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Malatya’da binaların çoğu ağır hasarlı, hasar tespitlerinin yenilenmesi lazım. Artık hemen hemen her 2-3 günde bir deprem oluyor bu da binaları etkiliyor. Çoğu kişi ‘Benim binam sağlam’ diyor ama bu yanlış bir düşünce. İki büyük deprem geçirmiş binaların hepsi hasarlıdır.”

“GÖZDEN GEÇİRİLMESİ GEREKLİ”

Artçı sarsıntıların ardından bazı binalarda çatlakların meydana geldiğini söyleyen Orhan Özbay isimli vatandaş ise,

“Vatandaşın barınma imkanı olmadığı için orta hasarlı ve ağır hasarlı binaların çoğunu mahkeme kararı ile hafif hasara ve hasarsıza çevirdiler. Bu da büyük bir risk teşkil ediyor. Onun için hasar tespit çalışmaları yenilenmeli. Hele ki son olan depremlerden sonra bazı binalarda büyük çatlaklar meydana geldi. Hasar tespitlerinin mutlaka tekrardan gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tespitlerin tekrardan yapılması lazım”

ifadelerini kullandı.

“GÜVENLİĞİ İÇİN DAHA İYİ OLUR”

Hasar tespit raporlarının yenilenmesinin iyi olacağını dile getiren Kenan Özdurhan, isimli vatandaş,

“Hasar tespit çalışmaları yenilense iyi olur. Ben TOKİ’de kalıyorum, depremde kapıların üstünde ufak tefek çatlaklar oldu onun haricinde bir sıkıntı yok. Ben evimde güvenle oturabiliyorum, depremde çok şükür canımız sağ çıktı. Ama vatandaşların çoğu binalarına güvenemiyor, bu yüzden hasar tespit çalışmalarının yenilenmesi insanların güvenliği için daha iyi olur”

şeklinde konuştu.

“YENİDEN YAPILMASI GEREKİYOR”

Hasar tespit çalışmalarının tekrar yapılması gerektiğini belirten Hasan Bilgiç isimli vatandaş ise,

“Ben şu an evde kalıyorum çok şükür evimizin durumu iyi kerpiç tek katlı bir ev. Hasarsız ama tabi hasar tespit çalışmalarının yeniden yapılması gerekiyor. Benim evim hasarsız olabilir ama bir başkasının ki ağır hasarlı olabilir, onun için hasar tespitlerini tekrar yapmaları gerekiyor”

ifadelerine yer verdi.

“MECBUREN OTURMAK ZORUNDAYIZ”

Depremlerin devam ettiğini ve artçılar nedeni ile duvarlarda çatlakların meydana geldiğini kaydeden Elif Yılmaz isimli vatandaş,

“Hasar tespit raporları yenilenmeli. Depremler devam ediyor ve artçılar nedeni ile çatlaklar oluşuyor, biz evde kalıyoruz evimizin hasar durumu orta hasarlı, güvenli ve rahat bir şekilde oturamıyoruz Konteyner verilmedi, çıkacak olsak kira ödeyecek gücüm yok, kiralar çok pahalı. O yüzden mecburen oturmak zorunda kalıyoruz. Yetkililerden depremzedelere her konuda el uzatmalarını istiyoruz. Bizim evimiz yıkık ama mecburen oturmak zorundayız. Çünkü kira ödeyecek gücüm yok”

diye konuştu.

“GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE OTURAMIYORUZ”

Evlerine ilk önce az hasarlı daha sonra ise orta hasarlı raporu verildiğini ifade eden Kudret Dağver isimli vatandaş ise,

“Hasar tespit raporları yenilenmeli çünkü depremler devam ediyor. Sürekli devam ediyor eskisi gibi durmuyor. Şu an evde kalıyoruz evimize ilk önce az hasar verildi daha sonra orta hasarlı raporu verildi, güvenli bir şekilde oturamıyoruz, Allah ne yazdı ise o olur, mecburen oturuyoruz. Hasar tespit raporları yenilenmeli”

söyleminde bulundu.

“AĞIR HASARA DÖNÜŞMÜŞ OLABİLİR”

Artçı sarsıntılar nedeni ile binaların hasar durumunun değişebileceğini söyleyen Mehmet Çetin isimli vatandaş,

“Ben evde kalıyordum evimiz hasarsız ama hasar durumuna bir daha bakılsa daha iyi olur çünkü artçı depremler oldu bazı az ve orta hasarlı binalar ağır hasara dönüşmüş olabilir”

dedi.

“GEREKLİ TESPİTLER YAPILDI”

Hasar tespitlerinin yenilenmesine gerek olmadığını kaydeden Miraç İzciler isimli vatandaş ise,

“Bence gerekli tespitler yapıldı. Zaten valimizin açıklamasına göre yüzde 97 oranında bir yıkım gerçekleşmiş. Onun için bence hasar tespitlerinin yeniden yapılmasına gerek yok ama tabi uzmanlar daha iyi bilir. Ben evde kalıyorum az hasarlı. Gelenlerde kolonlara baktılar sağlam diyorlar. Bence gerekli tespitler yapıldı şimdi zaten orta hasarlı binalara güçlendirmede oluyormuş. Çok fazla da korku pompalamaya gerek yok Malatya bence büyük depremini atlattı”

şeklinde konuştu.

“YENİLENSE DAHA İYİ OLUR”

Depremlerin devam ettiğini hasar tespit çalışmalarının yenilenmesi gerektiğini vurgulayan Hacı Bayram Oboz isimli vatandaş,

“Hasar tespit çalışmaları yenilense daha iyi olur ama depremler devam ediyor. Allah yardımcımız olsun. Her gün deprem oluyor, tespitler yenilense daha iyi olur”

ifadelerini kullandı.

Evinde güvenli bir şekilde oturamadığını söyleyen Oğuz Akkoyun isimli vatandaş ise,

“Hasar tespit raporları yenilenmeli. Ben evde kalıyorum ama güvenli bir şekilde oturamıyorum. Ev hafif hasarlı ama her an ne olacağını bilemiyoruz. Onun için hasar tespit çalışmaları yenilenmeli”

dedi.