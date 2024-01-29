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Malatya’da bir garip merak

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde yaşayan Mesut Güler, 10 yıldır dağdan ve araziden topladığı taşlara gözü gibi bakıyor.

Malatya’da bir garip merak
Malatya’da bir garip merak
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Yazıhan ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Mesut Güler küçük yaşlarda gökbilimine olan ilgisi nedeniyle kırsal bölgelerden topladığı onlarca taşa evinde gözü gibi bakıyor. Taşla hikayesinin gök taşlarına olan ilgisiyle başladığını belirten Güler, incelemesinin düşündüğü bazı taşları ise müzeye teslim edeceğini söyledi.

“GÖK TAŞLARINA KARŞI AŞIRI DERECE İLGİLİYİM”

Boş zamanlarında gök taşı araştırmaları yaptığını kaydeden Güler, ”Boş zamanlarımda gök taşı araştırmaları yapıyorum. Araştırmalarım sırasında farklı olduğunu düşündüğüm taşları evime getirerek burada muhafaza ediyorum. Tarihi değerleri olduğunu düşündüğüm taşları müzeye teslim etmek istiyorum” dedi.

“50-60 ADET TAŞI EVİMDE MUHAFAZA EDİYORUM”

Evinde çok sayıda farklı türden taş bulunduğunu aktaran Güler, “Evimde 20 ila 50 kilogram ağırlığından 50-60’a yakın taşlar mevcut. Kırsal bölgelerde topladığım bu taşların farklı olduğunu düşünüyorum, bazıların üzerlerinde hayvan sembolleri, Arapça yazılar bulunuyor. Yıllardır üzerlerinde çalışarak toparladığım bu taşların incelenmesini istiyorum” diye konuştu.
 
 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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29 Oca 2024 - 10:51 Malatya- Yaşam

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