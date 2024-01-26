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Dron ile görüntülendi İşte Malatya’nın deprem öncesi ve sonrası

"Asrın felaketi" olarak adlandırılan Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerden olan Malatya’da deprem öncesi ve sonrası çekilen dron görüntüleri, şehirdeki yıkımın büyüklüğünü gözler önüne serdi. 6 Şubat 2023’de yaşanan şiddetli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Malatya’da depremden önce çekilen dron görüntüleri ile şimdi çekilen görüntüler, şehirdeki yıkımı da gözler önüne serdi.

Dron ile görüntülendi İşte Malatya’nın deprem öncesi ve sonrası
Dron ile görüntülendi İşte Malatya’nın deprem öncesi ve sonrası
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"Asrın felaketi" olarak adlandırılan Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerden olan Malatya’da deprem öncesi ve sonrası çekilen dron görüntüleri, şehirdeki yıkımın büyüklüğünü gözler önüne serdi. 6 Şubat 2023’de yaşanan şiddetli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Malatya’da depremden önce çekilen dron görüntüleri ile şimdi çekilen görüntüler, şehirdeki yıkımı da gözler önüne serdi.

Asrın felaketinde iki büyük depremden de etkilenen Malatya’da 4 bin 197 bina yıkıldı. Ağır hasar alan 45 binin üzerinde binanın ise şu ana kadar yüzde 97’sinin yıkımı tamamlandı. Şehrin merkezi konumunda olan Yeni Camii çevresindeki yıkımların ardından ise yeni çarşı projesindeki çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

Depremden yılar önce çekilen dron görüntüsünde şehrin yapı bloku gözükürken, yeni çekilen görüntülerde ise devasa boşluklar göze çarpıyor. Yine 6 Şubat depreminden bir gün sonra çarşı merkezinde çekilen görüntüler ile bugün çekilen görüntüler de karşılaştırıldığında yıkımın ne denli büyük olduğu gözler önüne seriliyor.
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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26 Oca 2024 - 11:06 Malatya- Gündem

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