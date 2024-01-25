Sokağa dökülen vatandaşlar depremi yorumladı
Malatya’da şiddetli depremin ardından vatandaşlar tedbir amaçlı sokaklara döküldü. Korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar, “Başka şehirden yakınlarımızın yanına geldik ama böyle bir şey hiç görmedik”, “Sonuçta iki büyük deprem geçirdik, bu kadar korkmamız normal”, “Bu hayatımızın değişmez bir parçası oldu ama çocuklarımız için endişeleniyoruz” ifadelerini kullandılar.
Malatya’da şiddetli deprem meydana geldi. AFAD’ın verilerine göre bugün saat 16.04’te Malatya Battalgazi merkezli 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan deprem korkuya ve paniğe neden olurken vatandaşların sokaklara döküldüğü görüldü. İşte vatandaşlardan deprem yorumu:
“DEPREM OLDUĞUNDA ELİMİZ AYAĞIMIZ BOŞALDI”
Başka bir şehirden akrabalarını ziyarete gelen bir vatandaş ilk defa depremle karşılaştığını şu duygularla ifade etti:
“Deprem çok şiddetliydi, çok korktuk. Biz başka ilden gelmiştik, teyzemlere misafirliğe geldik. İlk defa depremle karşılaştık. Yakınlarımızın yanına geldik ama böyle bir şey hiç görmedik. Teyzemin evi 5 katlıydı, deprem olduğunda elimiz ayağımız boşaldı, saklanmaya çalıştık, depremi birebir yaşamak daha kötüymüş. Allah beterinden korusun.”
“DEPREM KISA SÜRDÜ AMA KORKUTTU”
Depreme AVM’de yakalanan Furkan Ünal,
“Depreme AVM’de yakalandık. Nasıl deprem olmaya başladı hemen dışarı kaçmaya başladık. Oradaki güvenlik binanın sağlam olduğunu, panik yapmamamız gerektiğini söyledi ancak o korku bize panikte yaptırıyor. İnsanların bir anda kapıya doğru koşmaları, bir izdiham yaratması bizleri de ister istemez korkuttu. Sonuçta iki büyük deprem geçirdik, bu kadar korkmamız normal. Deprem kısa sürdü çok uzun değildi ama korkuttu. Allah sonumuzu hayretsin”
şeklinde konuştu.
“MALATYA’YLA KİMSE İLGİLENMİYOR, KİMSE BAKMIYOR”
Mehmet Yıldız adlı vatandaş ise,
“Deprem olduğunda ben kahvehanedeydim. Alttan bir ses geldi sonra sallanmaya başladı. Millet dışarı kaçmaya başlayınca bende çıktım. Malatya’yla kimse ilgilenmiyor, kimse bakmıyor. Dışarıda soğuktan donuyoruz, içeride korkumuzdan duramıyoruz”
ifadelerini kullandı.
“ALLAH DAHA BÜYÜK BİR DEPREMDEN KORUSUN”
Depreme camide yakalandığını söyleyen Birol Sekizsu isimli vatandaş,
“Ben camideydim. Orada fazla hissetmedik. Çocuklar evdeydi onlar hissetmişler aşağı inmişlerdi. Alıştık artık Allah daha büyük bir depremden korusun. Bunlar ufak inşallah daha büyük olmaz. Şimdilik çocuklarımız ve torunlarımızla birlikte tedbir amaçlı Abdullah Gül parkında oturuyoruz. Bizler alıştık bir şekilde, bu hayatımızın değişmez bir parçası oldu ama çocuklarımız için endişeleniyoruz. Havalarda soğuk olunca çocuklardan dolayı muzdarip oluyoruz. Büyük bir deprem yaşadığımız için tedirgin oluyoruz”
açıklamalarında bulundu.
“İNŞALLAH YIKILAN BİR YER OLMAMIŞTIR”
Depremde evlerinin yıkıldığını belirten Celal Doğru isimli vatandaş ise,
“Biz ayakta olduğumuz için bir şey hissetmedik. Telefonla arayıp deprem olduğunu söylediler, öyle öğrendik. Depremler bekleniyor diyen uzmanlar yaklaşık 2 yıl süreceğini söylüyorlar Allah daha büyüğünden korusun. Kış geldi şu durumda yapacağımız bir şeyde yok. Konteynerde olanlarda çok zor. Benimde evim yıkıldı şu anda bir evde sığıntı gibiyiz. Rabbim beterinden saklasın. İnşallah yıkılan yerler olmamıştık çünkü onun sıkıntısını çok yaşadık inşallah yıkılan bir yer olmamıştır”
ifadelerine yer verdi.
“ŞİDDETLİ BİR SARSINTI OLMUŞ”
Pandemi de dışarı çıkmadıklarını şimdi ise evlere giremediklerinin kaydeden Necmettin Özgül isimli vatandaş,
“Biz namazdaydık duymadık ama şiddetli bir sarsıntı olmuş. Camiden çıktık, deprem olmuş, hissetmedik. Psikolojimiz bozuldu herkes korkuyor. Allah hayırlısını versin daha büyüğünü göstermesin. Evimiz az hasarlı ama depremlerle birlikte hasar artıyor. Pandemi de dışarı çıkamıyorduk şimdi de eve giremiyoruz”
diye konuştu.
“TEDİRGİNİZ”
Fatma Özgül isimli vatandaş ise,
“Deprem olunca korkuyoruz, havalar soğuk kar yağacak diyorlar, yağmaması için dua ediyoruz. Tedirginiz. Herkes dışarıda”
dedi.
“BAYAĞI İYİ SALLAMIŞ”
Dışarıda olduğu için depremi hissetmediğini belirten Mehmet İkiz isimli vatandaş,
“Ben duymadım dışarıdaydım, yürüyordum hiçbir şey hissetmedim ama çoğu kişi hissetmiş bayağı iyi sallamış”
ifadelerine yer verdi.
25 Oca 2024 - 17:40 Malatya- Gündem
Muhabir Besime Güner
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.