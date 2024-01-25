Anasayfa/

Video Galeri /

/ 25 Oca 2024 - 17:40

Sokağa dökülen vatandaşlar depremi yorumladı

Malatya’da şiddetli depremin ardından vatandaşlar tedbir amaçlı sokaklara döküldü. Korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar, “Başka şehirden yakınlarımızın yanına geldik ama böyle bir şey hiç görmedik”, “Sonuçta iki büyük deprem geçirdik, bu kadar korkmamız normal”, “Bu hayatımızın değişmez bir parçası oldu ama çocuklarımız için endişeleniyoruz” ifadelerini kullandılar.