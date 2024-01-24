Malatya’da mahalle kültürü ne zaman yok oldu?
Mahalle kültürü, geçmişte geniş ailelerin bir arada yaşadığı, komşuluk ilişkilerinin güçlü olduğu bir yapıya sahipti. Ancak ekonominin sanayiye kayması, okur-yazarlık oranlarının artması ve göçler köylerin boşalmasına ve şehirlerin kalabalıklaşmasına neden oldu. Bu durum mahalle kültürün de yok etmeye başladı. Peki, deprem şehri Malatya’da mahalle kültürü devam ediyor mu? Malatya'da ekonomik yapıdaki değişimler aile yapısını nasıl etkiledi? İşte uzmanından yanıtlar…
Malatya, Sümerbank'ın kurulması ve demiryolunun geçmesi gibi önemli gelişmelerle birlikte ekonomik ve sosyal yaşamında değişimler yaşadı. Ancak, bu değişimlere rağmen Malatya'nın özü tarım toplumunun izlerini taşımaya devam ediyor. Ekonomik değişimler sosyal hayatı etkilerken, Malatya’da bu durumdan etkilendi. Turizm Araştırmacısı ve Çevirmen Bülent Korkmaz, Malatya’nın geçmişten günümüze yaşadığı ekonomik ve sosyal değişimlerin değerlendirmesini Busabah Medya’ya anlattı.
“EKONOMİDE KÜLTÜRÜ BELİRLİYOR”
Turizm Araştırmacısı ve Çevirmen Bülent Korkmaz,
“Tarımın dünyada ilk başladığı yerlerde Malatya’nın da aralarında bulunduğu Anadolu coğrafyasıdır. Fırat ve Dicle’nin suladığı Mezopotamya değimiz bölgede özellikle bizim Anadolu dediğimiz bölgesinde tarım başlıyor. Şu anda Karakaya Baraj gölünün suları altında kalan ya da Yüce Fırat’ın altında kalan Cafer Höyüğü diye bir höyüğümüz var. 9 bin senelik olan ve dünyanın en eski köylerinden olan Cafer Höyüğünde bizim atalarımız buraya yerleşmişler. Tarımla birlikte başlayan kalıcı yerleşmeler medeniyeti de beraberinde getirmiştir. Yediğiniz şeyler sizin temel geçim kaynağınızı oluşturur. Mesela buranın geçim kaynağını bulgur oluşturuyor. Türkiye’nin kuruluşunda Malatya’da Sümerbank’ın açılması, demiryolunun Malatya’dan geçmesiyle birlikte artık yaşam tarzımızda değişmeye başladı. Ancak Malatya’nın özü itibariyle tarım toplumunun yansımaları görünmektedir. Ekonomide kültürü belirliyor. Eskiden bir evde çekirdek aile dışında dede, babaanne, gelin, hala, amca aynı evde kalınırdı. Evler müstakildi, doğal bir hayat vardı ve mahalle kültürü vardı. Komşuluk ilişkileri vardı, hayal edilemeyecek şekilde bir komşuluk vardı. Mahalle aslında büyük bir aile gibiydi. Aile zaten geniş bir aileydi mahallede onun daha da geniş haliydi”
ifadelerini kullandı.
“TARIM TEMELLİ EKONOMİ, SANAYİ TEMELLİ EKONOMİYE KAYDI”
Kapitalist bir toplumda sürekli para kazanmaya çalışması mahalle kültürünü de yok etmeye başladığını belirten Korkmaz,
“Mahalle kültürü depremden önce zaten yıkılmıştı. Şöyle ki, ekonomi kültürü belirliyor demiştim. Öncelikle okuma yazma oranlarının artmasıyla birlikte farklı şehirlere göçler başladı. Aynı zamanda tarım insanların geçiminde yetersiz kalması da göçlerin önünü açtı. Köyler boşalmaya başladı, şehirler kalabalıklaştı. Ben 1990’lı yıllarda gazetecilik yaparken, ara ara Valilerle, Kaymakamlarla köy gezilerine giderdik. Köylüler yetkililerden sağlık ocağı, okul, yol, su ve elektrik gibi taleplerde bulunurdu. Şimdi köylerde bu sorunlar kalmadı. Çünkü köylerde yaşayan insan kalmadı. Yani tarım temelli ekonomi, sanayi temelli ekonomiye kaydı. Müstakil evlerde yaşarken, insanlarla çok rahat iletişim kurabiliyordunuz. Kapitalist bir toplumda insanların sürekli para kazanmaya çalışması, iletişimin kopması mahalle kültürünü de yok etmeye başladı. Çünkü iletime ayıracak zaman kalmadı. Herkes inanılmaz bir koşuşturmanın içerisinde”
şeklinde konuştu.
“EVLERİMİZ ÜST ÜSTE ÇIKINCA İLİŞKİLER KOPMAYA BAŞLADI”
“Eskiden mahallelilerle ilişkilerimiz harikaydı. Yediğimiz içtiğimiz bile ayrı gitmezdi, her beraberdik” diyen Korkmaz,
“Hatta kapılar açıktı, mahalle de acıkan ya da susayan biri o eve girer karnını doyururdu. Daha sonra apartman kültürü ortaya çıktı. Üst üstü çıktıkça iletişim bağları da kopmaya başladı. Evlerimiz yan yanayken iyiydi ancak evlerimiz üst üste çıkınca ilişkiler kopmaya başladı. Sosyal hayat bitti. Şimdi de deprem o üst üste olan evleri tekrar indirdi. Ne olursa olsun insan sosyal olmadan olmuyor, depremde bunu gördük. Hepimizin dönem dönem psikolojik sorunları oluyor. Aşırı baskı, çok fazla yarışın içine sokulma, çok fazla para kazanmak sosyal hayatı geri plana bırakıyor”
açıklamalarında bulundu.
24 Oca 2024 - 17:19 Malatya- Gündem
Mahreç Besime Güner
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.