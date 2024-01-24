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/ 24 Oca 2024 - 17:19

Malatya’da mahalle kültürü ne zaman yok oldu?

Mahalle kültürü, geçmişte geniş ailelerin bir arada yaşadığı, komşuluk ilişkilerinin güçlü olduğu bir yapıya sahipti. Ancak ekonominin sanayiye kayması, okur-yazarlık oranlarının artması ve göçler köylerin boşalmasına ve şehirlerin kalabalıklaşmasına neden oldu. Bu durum mahalle kültürün de yok etmeye başladı. Peki, deprem şehri Malatya’da mahalle kültürü devam ediyor mu? Malatya'da ekonomik yapıdaki değişimler aile yapısını nasıl etkiledi? İşte uzmanından yanıtlar…