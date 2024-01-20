Büyükşehir Adayı Sami Er Malatya’da İşte Er’in ilk açıklamaları
AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, bugün Malatya’ya geldi. Beydağı Kapalı Spor Salonunda Malatyalılara hitap eden Er, “Bugünden tezi yok, şehrimizde ilgili tüm alanlarda seferberlik ilan ediyoruz. Bütün bu çalışmalarımızı yürütürken sizlere özel söz vermek isterim ki, hep sahada olacağız. Depreme dayanıklı ve güvenli bir şehir inşa edeceğiz” dedi.
Malatya'da deprem sonrası yaraları sarmak adına adaylığı açıklanan AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, depremin ardından konut üretiminin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını ifade ederek, Malatyalıların şehirlerine geri dönebilmesi için atılması gereken adımları atacaklarını söyledi.
Yeni itfaiye karşısında bulunan Beydağı Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen buluşma törenine, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami ER, AK Parti Teşkilatı Belediye Başkanları, AK Parti Malatya Belediye Başkan Aday Adayları, AK Parti Teşkilatı Üyeleri ve Malatyalılar katıldı.
“MALATYA İÇİN SEFERBER OLACAĞIZ”
Malatya için seferber olacaklarını söyleyen AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami ER,
“Önce depremde yıkılan umutların yeşertilmesi için bismillah. Sonra asrın felaketini yaşamış Malatya’mızın her alanında, her alanda inşası için bismillah. Saygıdeğer hemşehrilerim, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın temsilleri ve siz değerli hemşerilerimizin gönülden isteğiyle bugün size hizmet etmek için bugün Malatya’yı inşa etmek için aday göstermiş bulunmaktayım. Var gücümüzle hep birlikte kadim şehrimiz Malatya için seferber olacağız. Ne kadar büyük bir sorumluluk altına girdiğimi biliyorum. 6 Şubat depreminde yitirdiğimiz canlarımızın yerini hiçbir şey dolduramaz. Depremde yaralanan kardeşlerimizin yaraları bir anda iyileşemez. 6 Şubat'ta kış günü karın altında, ayazda, sokakta kalan hemşehrilerimin yaşadığı anlık umutsuzluğu da biliyoruz. Ta ki devletimizin ve 85 milyonun yardımı ulaşıncaya kadar”
şeklinde konuştu.
“HEP SAHADA OLACAĞIZ”
Konut üretimine dikkat çeken Er,
“Önceliğimiz konut üretimini takip etmek, katkı sağlamak ve hızlandırmak olduğunun altını çizmek isterim. Bu konuda neler yapmamız gerektiğini gayet iyi biliyoruz. Depremden sonra başka şehirlere göç etmek zorunda kalan Malatyalı hemşehrilerimizin şehirlerine geri dönmesi için hangi adımları atmamız gerektiğini gayet iyi biliyoruz. Bütün bu çalışmalarımızı yürütürken sizlere özel bir söz vermek isterim ki, hep sahada olacağız. Tüm işleri özenle, etkin ve verimli bir şekilde yürüteceğiz. Şehrimizin kalkınması için gece gündüz çalışacağız. TOKİ Başkan Yardımcılığı görevinde bulunurken, kazandığım tecrübelerimle depreme dayanıklı ve güvenli bir şehir inşa edeceğiz. Malatya İl Özel İdaresi Genel Sekreteriyken ilçe ilçe, belde belde, mahalle mahalle şehrimize hizmet etme imkânı bulmuştum. Biz Malatya'mızı, Malatya'mızda bizi çok iyi biliyoruz. Yeniden yerel kalkınma hamlesini başlatarak AK belediyecilik anlayışımızı zirveye taşıyacağız. Altyapıda, üstyapıda, kültürde, sanatta, ekonomide, sağlıkta her alanda çeşitli kalkınması için gece gündüz demeden çalışacağız. Şehrimizin değerlerine sahip çıkacak, dünya markası olan kayısımızı hak ettiği değeri bulmasını sağlayacağız”
şeklinde konuştu.
“YÜREĞİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIZ”
Gelecek neslin ihyası için hem ellerini hem de yüreklerini taşın altına koyacaklarını ifade eden Er,
“Bilge Mimar Merhum Turgut Cansever’in dediği gibi; şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri imha eder. Bu bağlamda başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere gelecek neslin ihyası için ahlak, disiplin, çalışkanlık, dürüstlük, fedakarlık, sevgi ve saygı ilkeleri üzerinde hem belediye hem de ilgili kamu kurumları ile paydaş olarak elimizi değil yüreğimizi taşın altına koyacağız”
açıklamalarında bulundu.
Enerjilerini sadece Malatya’nın kalkınması için harcayacaklarını vurgulayan Er,
“Malatya için kalkınma vakti, Malatya için diriliş vakti. Bu yolda yürürken enerjimizi gereksiz tartışmalarla harcamayacağız. Enerjimizi sadece ve sadece şehrimizin kalkınması için harcayacağız. Sefer bizden zafer Allah'tan. Bugünden tezi yok, şehrimizde ilgili tüm alanlarda seferberlik ilan ediyoruz. Bugün seçim için kollarımızı sıvarken, 1 Nisan'dan itibaren yapacağımız içinde daha önceden hazırlıklarımıza başladığınızı bilmenizi isteriz. Seferberlik planımız sadece belediyemiz ile sınırlı değildir. Birlikte yol yürüyeceğimiz üniversitelerimiz, kamu kurumlarımız, odalarımız, STK’larımız, muhtarlarımız ve tüm hemşehrilerimizle ben bilirim değil, birlikte biliriz, birlikte güçlüyüz şiarıyla istişare, özveriyle, hiç kimseyi ayırmadan hep birlikte Malatya'mızı ihya edeceğiz inşallah. Değerli hemşerilerim sizlerin desteğiyle inşallah iş başına geldiğimizde kısa sürede hızla yol alacağımıza gönülden inanıyorum”
ifadelerinin kullandı.
“GÜN, BİRLİK VE BERABERLİK GÜNÜDÜR”
Er, sözlerini tamamlamadan önce teşekkürlerini şöyle ifade etti:
“Bana AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı tebliğ eden Cumhurbaşkanımız AK Parti Genel Başkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Bu yolda yürüyeceğimiz Cumhur İttifakı teşkilatımıza, milletvekillerimize, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İlçe belediye başkanlarımıza verecekleri desteklerden dolayı şimdiden çok teşekkür ediyorum. İl özellerimize idareci genel sekreterimizin döneminde ve şimdi Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığım döneminde beni yalnız bırakmayan eşim Mimar Sevgi Eren, çocuklarına ve tüm yakınlarıma teşekkür ediyorum. Hep birlikte yapacağımız çok işimiz var. Gün, birlik ve beraberlik günüdür.”
"31 MART GECESİNE KADAR DA SAHADA OLACAĞIZ"
MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, 31 Mart akşamı Cumhur İttifakı’nın mührünü Malatya’ya vuracaklarını söyleyerek,
“Cumhur İttifakı paydaşı olarak Milliyetçi Hareket Partisi tüm kadrolarında, tüm teşkilatlarıyla, ilçe başkanları ve belediye başkan adaylarıyla gerek meclis üyesi adaylarıyla Sayın Adayımız Sami Er’in ve Cumhur İttifakı'nın yanındadır. 31 Mart gecesine kadar da sahada olacağımızdan her kapıyı çalıp, her ele dokunarak, gönüllerini kazanarak, gönüller yaparak ve gönüllere dokunarak alacağımız seçimden kimsenin şüphesi olmasın”
ifadelerini kullandı.
“BİZLER İÇİN BU BİR BAYRAK YARIŞIDIR”
AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören,
“18 Ocak tarihinde düzenlenen aday tanıtım toplantısıyla Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edildi. Adayımız Sami Er olmuştur. Milli ve manevi duruşumuzdan taviz vermeden ürettiğimiz hizmet ve eser siyasetiyle kimseyi ayırmadan, dışlamadan, çalışkanlığımızla rakiplerimize fark attık. Bizler için bu bir bayrak yarışıdır. Bu vesileyle bugüne kadar bayrağı taşıyan gayretine şahit olduğumuz mevcut Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'a emeklerinden ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi ise bu kararlı duruşumuzla Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Sami Er bizim yol arkadaşımız. Kimseyi ayırmayacağız. Kimseyi dışlamayacağız. Bize oy versin ya da vermesin. Her yönüne dokunacağız. Cumhur İttifakı oturduklarımızla birlikte bütün belediyelerimiz için yılmadan çalışacağız. Elbette ki zafer inananların olacaktır”
şeklinde konuştu.
“MALATYA'YI VİZYON ŞEHRİ YAPACAĞIZ”
AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan,
“Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sami Er Beyefendi aslında tam olarak biçilmiş kaftan. Bütün Malatyalılar gurur duyabilirler. Başkan adayımız Sami Er beyefendinin donanımını, liyakatını, teknik uzmanlığını, geçmişini, harika kariyerini bütün bir Türkiye'yi rahatlıkla, alınları ak bir şekilde açık bir şekilde anlatacaklar. Malatya'yı vizyon şehri yapacağız. Dolayısıyla Malatya'ya vizyon şehir yapmak için bizim Sami Er gibi başkanlara ihtiyacımız var. Malatya ortak paydasında gelin buluşalım. Kendi içimizdeki var olabilecek bütün ihtiraflara, kızgınlıklara mahal vermeyeceğiz. Bunu yaparsak biz çok güçlüyüz. Ekonomi bakımından çok güçlüyüz. Finansal sermaye bakımından çok güçlüyüz. Bunu kullanmamız lazım. Beşeri sermaye ve kültürel sermaye olarak çok güçlüyüz. Malatya'yı yeni bir sosyal sermaye hamlesiyle ayağa kaldıralım. Dolayısıyla geçmiş Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlığı'ndan başlayarak geçmiş bütün belediye başkanlarımızı, bütün milletvekillerimizi, bu şehre faydası olan, bu şehre yatırım yapmış, gerçekten yıllarını buraya vermiş bütün büyüklerimizin desteğini almak bu süreç boyunca bizim için çok önemli. Malatya'yı bir ve beraber kurmak zorundayız”
sözlerine ekledi.
“SAMİ ER’İ SİZ MALATYALILARA EMANET ETMİŞTİR”
AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak,
“Yiğit düştüğü yerden kalkar. Birlikte, dirlikte rahmet vardır diyerek, büyük bir dirayet ve metanetle devam ederek, daha güvenilir, daha kudretli ve aziz milletimizle birlikte yürüdüğümüz başarılı günleri görme vaktidir, diyorum. Bizim şehrimiz övünç duyulan, sadık kalınan kutlu bir kültürü barındıran bir medeniyet beldesidir. Bilge Kağan'un ifadesini bir değinmek istiyorum; ey siyasetçi kardeşlerim, ey bürokrat kardeşlerim, ey sivil toplum kuruluşlarında varlık gören kardeşlerim, Malatyalı kardeşlerim, aziz hemşehrilerim, şimdi birlik, dirlik, bütünlük vaktidir. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti'nin AK kadrolarımız eşit yüce asil milletimizin teveccühleriyle takdir ve inayetleriyle başta Büyükşehir Belediyemiz, Cumhur İttifakımızla birlikte inşallah bir Şehrül Emin’e emanet edilecektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Sami Er’i siz Malatyalılara emanet etmiştir. Türkiye Yüzyıl’ında Malatya’nın çok önemli bir rolü var. Malatya’mıza hayırlı uğurlu olacak”
diye konuştu.
“BİZ 13 İLÇEMİZDE OLDUĞU GİBİ BİR DE BÜYÜKŞEHRE TALİBİZ”
AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de,
“Bugüne kadar Malatya’ya hizmet eden herkese teşekkür ediyorum. Selahattin Gürkan başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Malatya için yaptığı güzel hizmetlere şahidiz. Ama ben eminim ki Sami Er başkanımla yeniden Malatya’yı ayağa kaldıracağız. Biz 13 ilçemizde olduğu gibi bir de büyükşehre talibiz. Arapgir’de nasıl çalışıyorsak Hekimhan’da da öyle çalışacağız”
diye konuştu.
AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca,
“Sami Başkanı’mızla nasip olursa Malatya’mızın fiziki inşasının altından kalkacağız. Malatya’lılık ayrı bir kimliktir, ayrı bir mensubiyettir. Malatya manevi kimliğiyle Türkiye’ye örnek olacak bir şehirdir”
ifadelerini kullandı.
20 Oca 2024 - 16:33 Malatya- Gündem
Muhabir Besime Güner
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.