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/ 20 Oca 2024 - 16:33

Büyükşehir Adayı Sami Er Malatya’da İşte Er’in ilk açıklamaları

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, bugün Malatya’ya geldi. Beydağı Kapalı Spor Salonunda Malatyalılara hitap eden Er, “Bugünden tezi yok, şehrimizde ilgili tüm alanlarda seferberlik ilan ediyoruz. Bütün bu çalışmalarımızı yürütürken sizlere özel söz vermek isterim ki, hep sahada olacağız. Depreme dayanıklı ve güvenli bir şehir inşa edeceğiz” dedi.