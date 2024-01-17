BUSABAH Medya sordu emekliler yorumladı “Zam oranı bir kilo ete denk geliyor”

Ocak ayından sonra verilen zam oranına tepki gösteren emekliler, kendilerine verilen ek yüzde 5 oranındaki zamla neye uğradıklarını şaşırdılar. Verilen zam oranının bir kilogram et fiyatına denk geldiğini dile getiren Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı Mehmet Tangüner, “Hükümetimiz bu parayı bize verse de olurdu. Biz faklı şeyler umuyorduk. Bizim umudumuz en az yüzde 10-15 oranında zam verilmesi yönündeydi. Ama verilen zam oranı yüzde 5 olunca açıkçası hayal kırıklığına uğradık” dedi.

Yılın ilk kabine toplantısından sonra milyonlarca emeklinin gözü kulağı kabineden çıkacak açıklamaya çevrilmiş, toplantı tamamlandıktan sonra kameraların karşısında geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve BAĞ-KUR emeklisine ilave yüzde 5 artış yapılacağı müjdesini vermişti. Ocak ayında verilen zamla birlikte 42,6'ya yükselen emekli maaş oranları yine emeklileri memnun etmedi. Emekliler verilen zam oranının hiçbir problemlerini çözemeyeceğini söylerken, bu zamla birlikte en düşük emekli maaşı 10 bin TL’ye çıktığını dile getiren Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı Mehmet Tangüner ve emekliler BUSABAH Medya’ya konuşarak önemli açıklamalarda bulundular.

Yine zam oranından memnun olmadıklarını ifade eden Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı Mehmet Tangüner, yeni zam oranıyla birlikte maaşlarında ortalama olarak 250-300 TL bir yükselme olduğunu söyledi.

“MAAŞLAR 10 BİN TL’YE YÜKSELDİ”

Hükümetin kendilerine bir kilo et parası verdiğini belirten Tangüner,

“Hükümet bize bir kilo et parası vermiş oldu. Hükümetimiz bu parayı bize verse de olurdu. Biz faklı şeyler umuyorduk. Bizim umudumuz en az yüzde 10-15 oranında zam verilmesi yönündeydi. Ama verilen zam oranı yüzde 5 olunca açıkçası hayal kırıklığına uğradık. Emeklilerin aldığı maaş zaten meydanda. Burada en karlı çıkan 7 bin 500 TL maaş alan emekliler oldu. Maaşlar 10 bin TL’ye yükseldi. Biz bu duruma çok sevindik. Ancak diğer emeklilerimiz kendi maaşlarına gelen az orandaki zamma çok üzüldüler. Emeklilerin aldığı maaş zaten gelen zamlarla birlikte eriyecek. Bir kilo et 350 TL, bir kilo peynir 250 TL. Emekliler geçimini alacakları bu maaşla nasıl idame ettirecekler”

diye konuştu.

“BU EMEKLİLER NASIL GEÇİNECEK?”

Memur emeklilerinin maaşının SSK ve BAĞKUR emeklilerinin maaşında daha yüksek olduğuna dikkat çeken Tangüner,

“Malatya’da konut kiraları 7 bin 500 TL’den başlıyor. Zaten emekli maaşının en düşüğü 10 bin TL oldu. Malatya’daki emeklilerin yüzde 50 civarının maaşı verilen yüzde 5 oranındaki zamla 10 bin TL oldu. Bu emekliler nasıl geçinecek? Diyelim ki 8 bin 500 TL maaş alan emekliler 250 TL zam alacaklar. 9 bin TL maaş alan emekliler 300 TL zam alacaklar. Bu insanlar nasıl hayatlarını sürdürecekler? Memur emeklilerine yüzde 49 oranında zam verildi. Onların maaşları bizlere göre zaten yüksekti. Maaşları zaten yüksekti ve verilen zam oranları onları az da olsa tatmin etti. Ama bizim aldığımız maaş düşük. Gelen zamlarla birlikte aldığımız maaş sürekli eriyor. Ben kendim için bir örnek vereyim. 7-8 yıl önce aldığım maaşla 8 çeyrek altın alabiliyordum. Şu anda alacağım maaşla 3 çeyrek altını zor alabilirim. Sürekli aldığımız maaş yok oluyor. Ama memur emeklisinde böyle değil. Çünkü onların maaşı bize göre daha yüksek”

şeklinde konuştu.

“YAŞAMA ŞANSIMIZ YOK”

“Sayın Cumhurbaşkanımız 7’nci ayda bir düzenlemeye gidilebileceğini söyledi” diyen Tangüner şunları kaydetti:

“O zamana kadar nasıl geçineceğiz? Emekliler sürünmeye mahkûm. Biz emekliler arasında bir eşitlik istiyoruz. En düşük maaş alan emekliye 2 bin 500 TL zam verildi. Orta kesimdeki emekliye de en azından bin TL zam verilebilirdi. 10 bin ila 20 bin TL arasında maaş alan emeklilere 250-300 TL maaş verildi. Bu durumda emeklilerimizi gerçekten üzmüş vaziyette. Bu verilen zam oranıyla birlikte piyasadaki ürünlere de zam gelecek. Bundan sonra kemer sıkmaya devam edeceğiz. Başka yapacak bir çaremiz yok. Daha önce de söylediğim gibi evlatlarımız olmazsa yaşama şansımız yok. Evladı olmayanlara Allah yardım etsin. Ve gerçekten de evlatlarımıza artık avuç açmak istemiyoruz. Zaten onlar da bizden fazla maaş almıyorlar. Bize yaşanabilir bir ücret bize versinler. Biz fazla bir şey istemiyoruz. Bundan sonra ev, araba, yat, kat peşinde değiliz. Kimseye muhtaç olmamak kaydıyla bize hayatımızı idame ettirecek bir ücret verilirse memnun oluruz.”

Aldığı maaşın kiraya yetmediğini söyleyen Ahmet Songül isimli emekli de,

“İnşallah iyi olur bu hayata karşı. İyi bir rakam. Onu bulamayanlarda var. Allah devletimiz ve milletimizden razı olsun. Ben de emekliyim kirama yetmiyor 7 bin 500 lira kira veriyorum”

dedi.

“BİZ ÇADIRDA YAŞIYORUZ, EV ALAMAYIZ”

Emekli maaşının 20 bin TL olması gerektiğini ifade eden Mustafa Özdemir isimli emekli de,

“10 bin değil 20 bin yapması lazım. Ben emekli değilim 2 bin lira alıyorum ağlamıyorum emekliler 10 bin lira alıyor ağlıyor ben de diyorum ki emeklilere 20 bin lira verilsin ağlamayanlar. Ben 65’lik maaş alıyorum 2 bin lira. Allah razı olsun devletimiz veriyor. Ama emekliler 10 bin lira alıyor ağlıyor 20 bin olsa yine ağlarlar. Ama az 10 bin şimdi bir şey etmiyor. Artık biz çadırda yaşıyoruz, ev alamayız. 10 bin lira ev kirası ben 1+1 de otuyorum 7 bin lira. Bu adam nasıl geçinecek?”

diye konuştu.

“PARA ÖNEMLİ AMA HER ŞEY PARA DEĞİL”

“Gönlümden geçen 12 bin TL’ydi yapacak bir şey yok” diyen Ekrem Eriş ise,

“Türkiye’nin ekonomisi, bütçenin durumu belli. Olanlar idare etmeye çalışacağız. Her şey para değil önemli olan ülkenin menfaatlerini de göz önünde bulundurmak lazım. Ekonomik şartları göz önünde bulundurmak lazım. Mesela asgari ücret 20 bin lira olsun diyorlar ama asgari ücretle birlikte zam geliyor. Zam geldikten sonra maaşların bir anlamı yok. Önemli olan fiyatları sabit tutmak hiç zam yapmamak. Zam geliyor ben maaşımı cebime koymadan eriyip gidiyor. Vatandaşlarında ülkeyi yönetenlerinde buna dikkat etmesi lazım. Zam yapmak çözüm değil. Önemli olan üretimdir siz üretmediğiniz derece ne yaparsanız yapın hiçbir şey anlayamazsınız. Memura işçiye o kadar zam vermenin de bir anlamı yok ondan sonra bütçe açık veriyor. Bu ülke hepimizin. Önemli olan ülkenin bekasıdır. Para önemli ama her şey para değil. Depremde paramız vardı ama bir şey yapamadık bir şeyler alamıyorduk”

söylemlerine yer verdi.

“ALDIĞIM MAAŞ YETMİYOR”

Aldığı maaşla 2 eve baktığını söyleyen Mahir Coşkun isimli emekli ise,

“Yetmiyor benim ki 8 bin TL’ydi. İnan ki yetmiyor, ev yıkıldı iş yeri gitti şimdi kiradayız. Ben bu sene 20 bin lira kömür ve odana verdim. 2 eve bakıyorum. Aldığım maaş yetmiyor. Ben evim kira olmadığı zaman idare ederdim ama 2 çocuk var mecbur onlara da yardım ediyorsun para kalmıyor”

dedi.

“BUNUN ÖNÜNE GEÇEMİYORLAR”

Her şeyin pahalı olduğuna dikkat çeken Abuzer Yaylacı isimli emekli de,

“Ben dün markete gittim 4 domates, 8 biber, 4 patlıcan aldım fırın verdim 4 tane de ekmek aldım bir öğün yemek 200 lira. Bu insanlar bu para ile nasıl geçinecek. 10 bin lira vereceğiz diyorlar her yerde kafalarına göre ekmek, çay fiyatı belirliyorlar. Bunun önüne geçemiyorlar. Ben yüzde 50 engelliyim bana sana engelli aylığı verelim dediler ben yok dedim. Bana halime şükredeceğim elimden gelen çabayı göstereceğim. SSK’dan emekli olacağım dedim. Ben de engelli aylığı alabilirdim ama emek sarf etmen lazım”

dedi.