Şubat depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı Camideki panik kameralara yansıdı

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bulunan Çöşnük Musa Kazım Camii’nde, saat 13.24’te yaşanan merkez üssü Elbistan olan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde yaşananlar kameralara yansıdı. İlk defa ortaya çıkan görüntülerde, yaşanan felaketin boyutu bir kez daha gözler önüne serildi.

DEPREM BİTENE KADAR DUA ETTİ

Görüntülerde saatler 13.24’ü gösterdiğinde önce hafif olarak başlayan sarsıntının sonrasında şiddetini arttırdığı görülüyor. Camiye sığınan vatandaşların panikle kaçışmaları kameralara yansırken yaşlı bir vatandaşın ise oturduğu sandalyeden kalkamadığı ve deprem süresince dua ettiği kameralara yansıdı. Yine bir başka vatandaşın da önce caminin kolonuna sarıldığı, sarsıntının azalmasıyla birlikte dışarı kaçtığı görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı