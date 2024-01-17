- G:

Şubat depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı Camideki panik kameralara yansıdı

6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketine Malatya’da camide yakalanan vatandaşların panik anlarının görüntüsü ortaya çıktı. 6 Şubat’ta yaşanan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya’da vatandaşlar soğuk hava nedeniyle cami ve sosyal tesislere sığındı. Camideki panik anlarının görüntüleri ortaya çıktı.

Şubat depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı Camideki panik kameralara yansıdı
Şubat depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı Camideki panik kameralara yansıdı
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bulunan Çöşnük Musa Kazım Camii’nde, saat 13.24’te yaşanan merkez üssü Elbistan olan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde yaşananlar kameralara yansıdı. İlk defa ortaya çıkan görüntülerde, yaşanan felaketin boyutu bir kez daha gözler önüne serildi.

DEPREM BİTENE KADAR DUA ETTİ

Görüntülerde saatler 13.24’ü gösterdiğinde önce hafif olarak başlayan sarsıntının sonrasında şiddetini arttırdığı görülüyor. Camiye sığınan vatandaşların panikle kaçışmaları kameralara yansırken yaşlı bir vatandaşın ise oturduğu sandalyeden kalkamadığı ve deprem süresince dua ettiği kameralara yansıdı. Yine bir başka vatandaşın da önce caminin kolonuna sarıldığı, sarsıntının azalmasıyla birlikte dışarı kaçtığı görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# malatya, malatya haber, malatya son dakika, Malatya haberleri, Busabah malatya, Malatya deprem, malatya deprem anı, Deprem anı

17 Oca 2024 - 16:33 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
TAKİP ET 7 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Kumaş Satın Alma İlanı mask
Kumaş Satın Alma İlanı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden İlan mask
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden İlan
Güzelyurt Göleti İletim Hattı yapım işi İlanı mask
Güzelyurt Göleti İletim Hattı yapım işi İlanı
TIBBİ DEMİRBAŞ MALZEME SATIN ALINACAKTIR mask
TIBBİ DEMİRBAŞ MALZEME SATIN ALINACAKTIR
Şubat depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı Camideki panik kameralara yansıdı mask
Şubat depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı Camideki panik kameralara yansıdı
Bu iddia çok konuşulacak İş yerlerine zorla el mi konuldu? mask
Bu iddia çok konuşulacak İş yerlerine zorla el mi konuldu?
Malatya'nın Zirveleri Karla Kaplandı mask
Malatya'nın Zirveleri Karla Kaplandı
Kızılay Kan Merkezi yeni yerinde mask
Kızılay Kan Merkezi yeni yerinde
Akçadağ deprem konutları ne zaman teslim edilecek? mask
Akçadağ deprem konutları ne zaman teslim edilecek?
İş yeri konteynerinde korkutan yangın mask
İş yeri konteynerinde korkutan yangın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL