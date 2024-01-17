Şubat depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı Camideki panik kameralara yansıdı
6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketine Malatya’da camide yakalanan vatandaşların panik anlarının görüntüsü ortaya çıktı. 6 Şubat’ta yaşanan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya’da vatandaşlar soğuk hava nedeniyle cami ve sosyal tesislere sığındı. Camideki panik anlarının görüntüleri ortaya çıktı.
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bulunan Çöşnük Musa Kazım Camii’nde, saat 13.24’te yaşanan merkez üssü Elbistan olan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde yaşananlar kameralara yansıdı. İlk defa ortaya çıkan görüntülerde, yaşanan felaketin boyutu bir kez daha gözler önüne serildi.
DEPREM BİTENE KADAR DUA ETTİ
Görüntülerde saatler 13.24’ü gösterdiğinde önce hafif olarak başlayan sarsıntının sonrasında şiddetini arttırdığı görülüyor. Camiye sığınan vatandaşların panikle kaçışmaları kameralara yansırken yaşlı bir vatandaşın ise oturduğu sandalyeden kalkamadığı ve deprem süresince dua ettiği kameralara yansıdı. Yine bir başka vatandaşın da önce caminin kolonuna sarıldığı, sarsıntının azalmasıyla birlikte dışarı kaçtığı görülüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.