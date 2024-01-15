Kızılay Kan Merkezi yeni yerinde

Kızılay’ın da mevcut yerinin yıkılması ile sağlık müdürlüğü eski alanına prefabrik olarak yapılan merkezin açılışına katılan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erhan Berk kanın acil bir ihtiyaç değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirterek duyarlı herkesi bağışta bulunmaya davet etti.

“KAN STOKLARINDA CİDDİ BİR AZALMA VAR”

Yaşanan asrın felaketinde kan ihtiyacının büyük bir ihtiyaç olduğunu da idrak ettiklerine değinen Berk, “Ülkemizde uzun bir süredir kan stoklarında ciddi bir azalma var. Acil durumlarda sağlık ekiplerimiz kana ulaşmakta zaman zaman zorlanıyor. Vatandaşlarımızı yeni açılan merkezimize davet edip kan bağışında bulunmalarını istiyoruz” dedi.

Düzenli kan bağışının özellikle kronik bazı hastalıklarında önüne geçtiğinin bilimsel olarak da kanıtlandığına işaret eden İl Müdürü Berk, “Bu nedenle vatandaşlarımızı hem sağlıkları hem de toplum sağlıkları açısından kan vermeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.

KİŞİSEL ÖNLEMLER ALINMALI MASKE KULLANILMALI

İl Müdürü Erhan Berk, son günlerde hastanelerdeki artan grip yoğunluğuna da değinerek vatandaşların önlem almasını istedi. Türkiye’de viral enfeksiyonda ciddi bir artış yaşandığını ifade eden Berk, “Vatandaşlardan özellikle hasta olan yerlere gitmemeleri ve kendilerini izole etmelerini istiyoruz. Şu an Malatya’da hasta yoğunluğu kaldırmayacak bir durumda değiliz. 2019 yılından başlayan bir covid salgını ile salgında bir alevlenme olduğunu gördük. Bu yüzden kişisel önlemleri almalıyız. Maske, mesafe ve el hijyeni noktasında üzerimize düşeni yapmalıyız” şeklinde konuştu.

“HASTANELER 7 GÜN 24 SAAT HİZMMETTE”

Bu yıl viral enfeksiyonun uzun sürdüğünü de belirten Berk, sağlık müdürlüklerine bağlı tüm hastanelerinin 7 gün 24 saat hizmette olduğunu söyledi. Açılış sonrası emeği geçenlere plaket takdim edilirken, törene İl Müdürü Berk’in yanı sıra Kızılay Bölge Müdürü Dr. Serdal Ucuz, Malatya Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Ahmet Barış Turan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı