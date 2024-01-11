Malatya'da yağmur çileye dönüştü
Malatya'da etkili olan sağanak yağış, şehir genelinde bir dizi olumsuz etkiye neden oldu. Yağmurların ardından birçok bölgede su birikintileri oluştu, yollar göle döndü.
Malatya'da etkili olan sağanak yağış, şehir genelinde bir dizi olumsuz etkiye neden oldu. Yağmurların ardından birçok bölgede su birikintileri oluştu, yollar göle döndü.
Kentte yaşanan sağanak yağışlar, trafikte aksamalara ve ulaşım sorunlarına yol açtı. Özellikle altyapı sorunları bulunan bölgelerde yağmur sularının tahliye edilememesi, yollarda su birikintilerinin oluşmasına neden oldu. Araç sürücüleri, su birikintilerini aşmakta güçlük çekerken, yayalar da kaldırımlarda yürümekte zorlandı.
Meteoroloji, yağışlar nedeniyle oluşan su birikintilerine karşı sürücülerden dikkatli olmalarını ve suların yüksek olduğu bölgelerde önceliği güvenliği sağlamaya vermelerini istedi. Yağışların önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenirken, Malatya genelinde altyapı iyileştirme çalışmalarının hızlandırılması gerektiği bir kez daha gözler önüne serdi.
11 Oca 2024 - 21:18 Malatya- Yaşam
Muhabir Besime Güner
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.