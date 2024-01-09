Battalgazi Belediyesine 80 milyon TL kredi

Battalgazi Belediye Meclisi, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in başkanlığında Ocak ayı olağan toplantısının 2’nci birleşim 1’inci oturumu Battalgazi Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda imar ile ilgili plan ve bütçe komisyonu raporları görüşülerek karara bağlandı.

ZABITA MESAİ ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

İkinci gündem maddesinde zabıta memurlarına verilecek olan aylık, maktu, fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesine dair plan, bütçe komisyonunun raporuna göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, zabıta hizmetlerinde fiilen çalışan personellerimizin 2024 mali yılı içerisinde aylık maktu fazla çalışma ücretinin brüt 2 bin 470 Türk lirası olarak belirlenmesi uygun görülerek meclis kararıyla kabul edildi.

BİN METREKARE ŞARTI KALDIRILDI

Gündemin üçüncü maddesinde, Battalgazi ilçesi sınırları içinde bulunan Hanımınçiftliği-Orduzu mahallelerinde uygulanacak olan imar plan raporunda, "7.1.10. İmar kanunun 18’inci Maddesine göre yapılacak imar uygulaması neticesinde, ticaret-konut alanlarında bin metrekareden küçük parsel oluşturulamaz" ifadesinin kaldırılması talep edildi. Meclis üyesinden yapılan açıklamaya göre, “İmar planlarımızda minimum parsel büyüklüğü bin metrekare olarak öngörülmüştür. Burada yapılan imar uygulamalarında ruhsatlı binaların korunması ve hisse miktarlarına göre vatandaşlarımızın müstakil parsel almalarını sağlayabilmek için küçük parseller üretildi. Bu üretilen parseller dava konusu olunca tekrar idaremiz bu bin metrekare şartının kaldırılmasını uygun gördü” ifadelerini kullandı ve madde oylamaya sunularak kabul edildi.

80 MİLYON TL KREDİ İSTENDİ

“1’inci Kat Sathi Kaplama Yapım İşi” için İller Bankası A.Ş.’den 20 milyon TL kredi kullanılması, “Agrega Üretimi İçin Muhtelif Malzeme Alım İşi” için İller Bankası A.Ş.’den 20 milyon TL kredi kullanılması, “Bitüm ve Muhtelif Yol Yapım Malzemesi Alım İşi” için İller Bankası A.Ş.’den 20 milyon TL kredi kullanılması, “Yaya Kaldırımı, Kilit Taşı ve Taş Duvar Yapımı İşi” için İller Bankası A.Ş.’den 20 milyon TL ve toplamda 80 milyon TL kredi kullanılması için Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e yetki verilmesi kararlaştırıldı.

Battalgazi Belediye Meclisi, Şubat ayı olağan toplantısı 1 Şubat Perşembe günü saat 14.00’te Battalgazi Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek.