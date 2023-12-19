Fulya Öztürk Malatya’da Bu kez BUSABAH Medya sordu

Ünlü muhabir Fulya Öztürk geçtiğimiz günlerde Malatya’ya geleceğini bildirerek, “Sesinizi duyurmaya geliyoruz” dedi. Bugün Malatya’da yoğun bir ilgi ile karşılaşan Fulya Öztürk’e BUSABAH Medya olarak bazı sorular sorduk. Daha evvel, 3 ay önce Malatya’da bulunan gazeteci bazı açıklamalarda bulunarak soruları yanıtsız bırakmadı.

BUSABAH Medyanın sorduğu soruları yanıtlayan Fulya Öztürk, Malatya’nın 3 ay önceki hali ve şimdiki hali ile ilgili karşılaştırmalarda bulundu.

“Sesinizi duyurmaya geliyoruz”

diyerek geldiği Malatya’da bazı bilgiler aldığını da açıkladı.

DAHA FAZLA AĞIR HASARLI YAPI VARDI

Malatya’yı 3 ay önce de ziyaret eden Fulya Öztürk şimdiki hali ile kıyaslamalarda bulunarak,

“Üç ay önce daha fazla ağır hasarlı yapı vardı. Epey yıkılmış ve rakam da aldım. Depremlerde 36 bin bina ağır hasar almıştı. Ben daha önce geldiğimde bu binaların 6 bini yıkılmıştı, şimdi 23-24 bin bina yıkılmış. Geriye kaldı 12-13 bin bina. Bu 3 aylık süreçte ilerleme var ama -eğriye eğri, doğruya doğru- vatandaş şehirde daha çok düzen istiyor. Mesela buralarda bir enkaz kaldırma hali, bir dağınıklık, döküklük var. Bunun giderilmesini istiyor insanlar. Yani sorunları var tabi ki Malatyalıların ve insanlar sesini duyurmak istiyor”

diye konuştu.

“BİZ YETKİLİLERE DE DUYURUYORUZ, YETKİLİLER DE HER ŞEYİN FARKINDA”

Malatya’ya ayrıca bir sempatisi bulunduğundan bahseden gazeteci Öztürk,

“Ben Malatyalılara hiç kıyamam. Söz vermiştim, sözümde durdum ve geldim. Yine geleceğim çünkü Malatyalılarla bir bağ kurduk biz. Görünce de mutlu oluyorlar sağ olsunlar. Bizim yaptığımız yayınlar da ses getiriyor, biz yetkililere de duyuruyoruz, yetkililer de her şeyin farkında. Elbette büyük bir çaba var, inkâr etmeyelim. Devletimizin çabası var ama bu çok büyük bir yıkım, büyük bir afet. Malatyalılar daha çok ilgi bekliyor”

dedi.

“DEPREMDEN SONRA NEYİ MEŞHUR OLDU DERSENİZ DUVAR YAZILARI DERİM”

Depremden sonra yazılan bazen duygulu, bazen nükteli duvar yazılarına da dikkat çeken Fulya Öztürk,

“Beni Malatya’daki duvar yazıları çok etkiliyor ve bu da ayrı bir haber konusu. İkimizde Malatya’yı gezip, gördük. Şöyle bir duvar yazısı da gördüm; ‘Malatya’da ses olması için ya göktaşı ya da Fulya’nın geçmesi lazım.’ O kadar çok ki bu duvar yazıları ve beni çok etkiliyor. Görünce hep okuyorum. Bugün haber yaparken şöyle dedim; ‘Depremden sonra Malatya’nın neyi meşhur oldu?’ derseniz, ‘Duvar yazıları’ derim. Gerçekten duvar yazıları meşhur oldu. Çünkü Malatyalılar bu duvar yazılarıyla içini döküyorlar”

açıklamalarında bulundu.

“MALATYA’DA BU KADAR YIKIM OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”

Malatyalıların seslerini her daim duyuracaklarını da belirten Fulya Öztürk,

“Malatyalıların beklentileri var. Tabi ki her zaman seslerini duyurmaya çalışacağız. Malatyalılar sahipsiz diyorlar, sahipsiz kelimesi biraz acımasızca olur çünkü bizler de varız. Ama insanlar ağır bir duygu durumundalar. Bana, ‘Daha çok Maraş'ı, Hatay'ı gösteriyorsunuz, bizi sanki az gösteriyorsunuz’ diyorlardı. Bu kısımda haklılar, evet. Ben de 3 ay önce geldiğimde ‘Malatya’da bu kadar yıkım olduğunu bilmiyordum’ demiştim. Yani ilk gördüğümde şaşırdım. Bu kadar hasarın ve ağır hasarlı binanın olduğunu bilmiyordum. O yüzden biz biraz geç kalmış olabiliriz, keşke daha önce gelseydim. Ama benim görev yerim Maraş ve Hatay’dı. İlk defa 3 ay önce geldim, yine geldik, yine geleceğiz. İnşallah da toparlanacağız. Malatya hiç sahipsiz değil. Malatya Türkiye’nin en güzel şehirlerinden biri, Malatya Türkiye’nin en güzel insanlarının yaşadığı, vakur insanların yaşadığı şehirlerden biri. Malatya her şeyin güzelini hak ediyor. Biz Malatyalıların yanındayız”

şeklinde konuştu.