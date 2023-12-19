Malatya’da korkunç kaza 3 itfaiye aracı müdahale etti

Malatya İnönü Caddesi Sanayi Kavşağı alt geçidinde korkunç bir kaza meydana geldi. Yaşanan kaza için bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Malatya İtfaiye Daire Başkanlığının vermiş olduğu bilgilere göre kazaya 3 araç 12 kişilik bir ekip ile müdahale edildi. Verilen ilk bilgilere göre ise kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sanayi Kavşağında meydana gelen kazaya 3 araç ve 12 kişilik itfaiye ekibi müdahale etti. Yaralıların bulunduğu kaza sonrasında bölgeye sağlık ekipleri de sevk edildi. Yaralıların sağlık durumu hakkında ise kesin bir bilgi bulunmuyor.

Kaynak: BÜLTEN