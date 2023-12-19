Malatya’da korkunç kaza 3 itfaiye aracı müdahale etti
Malatya İnönü Caddesi Sanayi Kavşağı alt geçidinde korkunç bir kaza meydana geldi. Yaşanan kaza için bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Malatya İtfaiye Daire Başkanlığının vermiş olduğu bilgilere göre kazaya 3 araç 12 kişilik bir ekip ile müdahale edildi. Verilen ilk bilgilere göre ise kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi.
Malatya İnönü Caddesi Sanayi Kavşağı alt geçidinde korkunç bir kaza meydana geldi. Yaşanan kaza için bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Malatya İtfaiye Daire Başkanlığının vermiş olduğu bilgilere göre kazaya 3 araç 12 kişilik bir ekip ile müdahale edildi. Verilen ilk bilgilere göre ise kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi.
Sanayi Kavşağında meydana gelen kazaya 3 araç ve 12 kişilik itfaiye ekibi müdahale etti. Yaralıların bulunduğu kaza sonrasında bölgeye sağlık ekipleri de sevk edildi. Yaralıların sağlık durumu hakkında ise kesin bir bilgi bulunmuyor.
Kaynak: BÜLTEN
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.