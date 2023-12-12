Malatya’nın göbeğinde 25 gündür elektrik yok Göçebe konteyner olur mu? demeyin Malatya’da bu da oldu

Depremlerde dükkanları yıkılan ve şimdi konteynerlerde çalışmak zorunda kalan Akpınar Meydanı’ndaki esnaflar, konteynerlerin birçok defa taşındığını ileri sürdüler. Sabit yerleri olmadığını, dolayısıyla elektrik, su, lavabo ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını dile getiren esnaflar, bir muhatap bulamadıklarını ileri sürüyorlar. Terzi esnafı İrfan Orhan, içinde bulunduğu sıkıntının büyük olduğunu ifade ederek, “Ben terziyim ve bir aydır pedala basmış değilim. Ha bugün elektrik verilecek ha yarın verilecek. Bazı esnaf arkadaşlarım saat 2’ye, 4’e kadar elektriksiz yapabilirler ama ben yapamıyorum. Müşterimden oldum, işimden oldum” dedi.

Akpınar Meydanı’nda 15 yıllık esnaf olduğunu belirten Mehmet Ali Kesmen, 2 dükkanını depremlerde kaybettiğini söyledi.

“MAĞDURUZ”

“Eşyam altta kaldı” diyen Kesmen,

“10 aydır ben işsizim, ev geçindiriyorum. Kredi kartı borçlarım var. En son Akpınar Meydanında bize bir konteyner verdiler. Burada bir aydır dolgu yapıyorlar. Dolgu yaptıktan sonra bizi buraya getirip yerleştirdiler. Dün akşam yine yerimizi değiştirdiler, arka tarafı kapattılar. Her taraf çamur, elektrik yok, su yok. Lavabo yok kısaca hiçbir şey yok. Sadece cami vardı, oraya gidiyordu, onu da kapattılar. Biz mağduruz. Ben çayevi çalıştırıyorum. Su yok taşıma suyuyla çay bardaklarını yıkıyorum. Ne kadar hijyenik oluyor? Ne kadar temizlik olur? Ne kadar şey? Elektrik yok. Ha bugün yarın, ha bugün yarın, 10 gündür burayız. Bu sefer de diyorlar ki biz sizi burada kaldıracağız. Burası inşaat alanıymış. Madem inşaat alanıysa sen niye bir ay masraf ettin buraya dolgu yaptın. Buraya konteyner koydun. Konteynerlerin yarısını kırdılar”

şeklinde konuştu.

“BEN BİLE KENDİ İŞ YERİMDE ÇAY İÇMEM”

Muhatap bulamadıklarını iddia eden Kesmen şunları kaydetti:

“Tas kayıp, muhatap bulamıyoruz. Kime derdimizi söylersek diyorlar ki, bekleyin hala çaresine bakacağız. Bir türlü ne çaresine baktılar, ne bir şey yaptılar. Biz burada mağduruz, sıkıntıdayız. Konteyner kent bu şekil olur mu? Burada millet yer kavgası yapıyorlar. Bir türlü işin içinden çıkamıyoruz. Benim konteynerim almışlar arkaya atmışlar, giriş çıkış alanı yok. Biz sabit bir yer istiyoruz. Belediye bizim suyumuzu, elektriğimizi çeksin. Onu istiyoruz. Fazla bir şey istemiyoruz. Ben esnafım. 10 aydır bana bir lira yardım gelmedi. Tek bir konteyner verdi. Esnaf odalarına başvurdum, Kahveciler Odasına başvurdum. Bana bir konteyner, bir yardım, bir lira bile almadım. Ben de ev geçindiriyorum. Borcun harcın altındayız. Biz bu şekil nasıl ev geçindireceğiz. Ben sabah 05.00’te geldim, bugün sadece bir müşteri geldi. O da para almadım. Üç tane de kendim içtim. Ben bile kendi iş yerimde çay içmem. Neden hijyen yok, su yok, elektrik yok. Konteynerin tavanı damlıyor. Bir damla yağmur yağdı mı o da içeride. Bir vatandaş nasıl oraya gelip çay içecek? Nasıl gelip oturacak o şekilde?”

“25 GÜNDÜR ELEKTRİK YOK”

Muhatap alınmadıklarından yakınan Naci Eğitmen isimli esnaf da,

“Biz burada Akpınar'da esnafız. Belediye burayı bize bir yıllığına tahsis etti. Daha sonra elektriği kestiler. 25 gündür elektrik yok. Yani şehrin merkezinde elektriğimiz yok. Belediye gidiyoruz, belediyede muhatap yok. Kesinlikle kimse muhatap olmuyor bizimle. Yani biz burada esnafız, vergimizi veren şahıslarız. Biz öyle işportacı değiliz. Burada kendi mülkümüz vardı, oralar yıkıldı. Ondan dolayı burada hayatımızı devam ettirebilmek için çalışıyoruz. Yani evimize bir ekmek götürmek istiyoruz. Elektrik yok, su yok yani duvar gibi duruyoruz burada. Soğukta bekliyoruz. En kötü şey de bu esnafın bir muhatabı yok”

şeklinde konuştu.

“ÇIKIN’ DİYORLAR”

Eğitmen, tek isteklerinin güzel bir yer olduğunu belirterek,

“Belediyeye gidiyoruz, diyor ki seni Saman Pazarına vereceğiz. Bizim Saman Pazarında ne işimiz var, biz esnafız. Bizim yerimiz cadde üstü olması lazım. Onu geçtik bir yer talep ediyoruz. ‘Yok, oradan çıkın’ diyorlar. ‘Bir günde çıkın’ diye bize yazıyorlar. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne gidiyoruz muhatap yok. Belediyede yok. Valilikte yok. Hiç kimse bir şey bilmiyor. Şimdi de gelmiş diyorlar ki burayı kaldıracağız çıkın. Sanki burada biz gereksizmişiz gibi davranıyorlar. Bizim tek isteğimiz depremden çok etkilendiğimiz için yeni dükkânlarımız yapılana kadar güzel bir yer tahsis etmelerini istiyoruz”

dedi.

“BİR AYDIR BİZİ BURADA OYALIYORLAR”

İşinin elektrikle olduğuna dikkat çeken ve elektrik olmadığı için iş yapamadığını kaydeden İrfan Orhan ise,

“Ben 25 yıldır burada kendi mülkiyetimde esnaflık yapıyorum. Depremlerden çok etkilendik. Ben 3 tane üniversiteli okutuyorum. Ekstra bir gelirim yok çünkü esnafım. Bir aydır bizi burada oyalıyorlar. Ben terziyim ve bir aydır pedala basmış değilim. Ha bugün elektrik verilecek ha yarın verilecek. Benim yerim buradaydı sonra konteynerimi döndürdüler, şu arkaya attılar. Yani çağımızla çocuğumuzla hep perişan oluruz. Esnaf olarak yani biz yetersiz kalıyoruz. Elektrik kurumuna gidiyorsun, belediyeye atıyor. Belediye, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne atıyor. Bu nereye kadar varacak bilmiyorum”

şeklinde konuştu.

“MÜŞTERİMDEN OLDUM, İŞİMDEN OLDUM”

Ne yapacaklarını şaşırdıklarını ifade eden Orhan,

“Elektrik olmadığı sürece benim işim olmuyor. Benim hiç işim olmuyor. Bazı esnaf arkadaşlarım saat 2’ye, 4’e kadar elektriksiz yapabilirler ama ben yapamıyorum. Bak bir aydır ben şalteri basmış değilim. Müşterimden oldum, işimden oldum. Yani ne yapacağımızı şaşırdık. Buna bir çözüm bulunması lazım. Yetkililer bize bir el uzatsınlar. Benim geçimim buraya ait. Ben burada ekmeğimi çıkarmasam ben çocuklarımı nasıl okutacağım? Nasıl vatana millete hayırlı bir insan yetiştireceğim. Ekmek parası kazanamadığım zaman ailemizle yüz göz oluyoruz”

söylemini kullandı.