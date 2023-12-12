Kayseri’den Yeşilyurt’a ulaştı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın daveti üzerine Malatya’ya gelen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’nun yanı sıra Kayseri TSO Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Lütfi Çarşıbaşı, Kayseri İncesu Organize Sanayi Bölgesi Başkanı İrfan Püsküllü ile Kayseri Kızılay Şube Başkanı Cafer Beydilli’de yardım tırlarının teslimat törenine katıldılar.

ÖRNEK BİR DAYANIŞMA SERGİLEDİLER

Yapılan yardımlardan dolayı Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile Kayseri’den gelen misafirlerine teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Yeşilyurt Belediyemizle kardeş belediye olan Kayseri Melikgazi Belediyemizin saygıdeğer Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile beraberindeki heyeti şehrimizde misafir etmekten onur duymaktayız. 6 Şubat’ta yaşadığımız büyük deprem felaketlerinden sonra şehrimize yardımlarını eksik etmeyen hayırsever ve güzel insanların yaşadığı Kayseri’ye ve Melikgazi İlçemize selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum. Şubat depremlerinde Malatya’da büyük bir yıkım yaşandı, çok sayıda vatandaşımızı kaybettik, acımız büyük. Şehrimizin konut stokunun üçte biri yıkıldı ya da ağır hasar aldı. İlk günden itibaren başta Sayın cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımız ve Koordinatör Bakanlarımız şehrimize çok büyük destekler verdiler. Kardeş belediyelerimizin yanı sıra yardım kuruluşları, hayırsever insanlar ile sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerimiz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap vermek adına örnek bir dayanışma sergilediler. Kayseri Melikgazi Belediyemiz ile Kayseri’deki esnaflarımız, ticaret adamlarımız ve orada bulunan hayırsever ve yardımsever insanlarımızın destekleriyle hazırlanan beş adet yardım tırı bugün şehrimize geldi ve teslim aldık. Davetimize icabet edip şu an aramızda bulunan Kayseri Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu başta olmak üzere Kayseri’den gelen tüm misafirlerimize bu yardımlarından dolayı şahsım ve tüm depremzede aileler adına şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum” açıklamalarında bulundu.

“YEŞİLYURT BELEDİYEMİZ BİZİM KARDEŞ BELEDİYEMİZDİR”

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise, yaşanılan zor günlerin birlik ve beraberlikle aşılacağına ifade ederken şunları söyledi: “ Yeşilyurt Belediyemiz bizim kardeş belediyemizdir.6 Şubat’taki deprem felaketini hep birlikte yaşadık, aynı gün biz Kayseri’de deprem koordinasyon merkezini kurduk. Ben aynı zamanda Kayseri Serbest Bölgesinin de başkanıyım. Kayseri Ticaret ve Sanayi Odamız, OSB’lerimiz ve Kızılay’ımızla birlikte Kayseri Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin de destekleriyle bir oluşum gerçekleştirdik. Buradaki amacımız sanayicilerimizin ve esnaflarımızın yardımlarını planlı bir şekilde deprem bölgelerine göndermek oldu. Bugüne kadar bir ailenin ihtiyaç duyabileceği tüm malzemelerin yer aldığı toplamda bin adet tırı deprem bölgelerine ulaştırdık. Kayserili hayırsever ve yardımsever sanayicilerimizin, belediyelerimizin ve odalarımızın toplamış olduğu tüm yardımlar organize bir şekilde gerekli kayıt altına alınıp imza karşılığında Kızılay vasıtasıyla tüm deprem bölgelerine olduğu gibi Malatya’ya da gönderildi. Yardımlarımız halen devam etmektedir. Mehmet Çınar Başkanımız ile de bu anlamda bir görüşme yaptık ve belirlenen ihtiyaç listesine göre yardım malzemelerini beş tırımıza yükleyerek Yeşilyurt İlçemize getirdik. Biz her zaman sizlerin emrindeyiz, gün birlik ve beraberlik zamanıdır. Birlikte hareket ettiğimiz müddetçe deprem yaralarını daha hızlı bir şekilde sarabiliriz” diye konuştu.

“BİR YARAYA DERMAN OLABİLMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın ise, deprem yaralarının sarılması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söylerken, “ Kayseri’de Melikgazi Belediye Başkanımızın girişimleriyle oluşturulan kurulan koordinasyon merkezi aracılığıyla 50 bin metrekarelik bir alanımızda depremzede ailelerin ihtiyaçlarını karşılayacak yardım malzemelerini bir araya getirdik ve bu yardımları organize bir şekilde depremden etkilenen şehirlerimize gönderiyoruz. Kayseri’deki bu yardım harekâtı artarak devam ederken, bin adet yardım tırını şehirlerimize ulaştırdık, Kayseri halkı olarak elimizden geldiğince gücümüz neye yetiyorsa onu yapıyoruz, bir yaraya derman olabilmek için çalışıyoruz, koşturuyoruz. Kayseri halkı hayırseverdir, yardımseverdir” dedi.

“ZOR BİR İMTİHANDAN GEÇİYORUZ”

Kayseri halkının tüm gücüyle ve imkanıyla depremden etkilenen şehirlerin yanında yer aldığını söyleyen Kayseri İncesu Organize Sanayi Bölgesi Başkanı İrfan Püsküllü ise, “ Zor bir imtihandan geçiyoruz, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum, yaralılara ise acil şifalar diliyorum. Kayseri halkı olarak sizlerin her zaman yanınızda olmaya, emrinizde olmaya geldik. Üzerimize düşen ne varsa maddi ve manevi anlamda yerine getirmeye çalışıyoruz. Malatya ve Yeşilyurt’a gelmekte bizi ayrıca mutlu etti” şeklinde bildirdi.

“MİLLET OLARAK BÜYÜK BİR İMTİHANDAN GEÇİYORUZ”

Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Lütfi Çarşıbaşı ise Kayseri’de kurdukları yardım koordinasyon merkezi aracılığıyla yardımların aralıksız devam ettiğini söylerken, “ Kayseri Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu’nun Başkanlığında 6 Şubat’taki ilk depremin ardından kurulan yardım koordinasyon merkezimiz milletimizin birlik ve beraberliğinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha göstermiştir. Elimizden geldiğince depremden etkilenen şehirlerimizin ve vatandaşlarımızın yanında yer alıyoruz. Millet olarak büyük bir imtihandan geçiyoruz, çok üzücü olaylar yaşandı. Vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum, geride kalanlara Rabbim sabır nasip etsin” diye konuştu.

“DEPREMZEDE AİLELERİMİZE ULAŞTIRILMASINA KATKI SUNUYORUZ”

Türk Kızılay’ının her türlü durumda vatandaşların yanında yer aldığını söyleyen Kayseri Kızılay Şube Başkanı Cafer Beydilli ise, “ 155 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Kızılay’ımız her türlü afet ve zor durumda ülkemizdeki ve dünyanın dört bir tarafındaki insanların ve kurumların yanında yer almaktadır. Kayseri’deki yardım koordinasyon merkezimizin içerisinde aktif görev alarak yardımların depremzede ailelerimize ulaştırılmasına katkı sunuyoruz. Birlikte hareket ediyoruz, birlikte bu yardımları yerlerine emanet ediyoruz. Bakanımız Mehmet Özhaseki başta olmak üzere Valimize, Melikgazi Belediye Başkanımıza, Ticaret Odası, OSB ve Oda Başkanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile Kayseri’den gelen heyette yer alan isimler, Kayseri’den gelen beş yardım tırındaki malzemelerin yer aldığı depoda incelemelerde bulundular.

Kaynak: BÜLTEN