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Malatya’da alışılmışın dışında bir yerli malı etkinliği

Her yıl 12-18 Aralık tarihlerinde yerli ürünlerin tüketimi ve kullanımına dikkat çekmek amacıyla ülkemizde Yerli Malı Haftası kutlama etkinlikleri düzenleniyor. Malatya’da da Yerli Malı Haftası kapsamında Kazım Karabekir İlköğretim Okulunda bir farkındalığa imza atıldı. Öğrenciler alışıldığı gibi yerli yiyecek, içecek ve kıyafetler ile değil, yerli ve milli savaş uçakları ile ilgili velilere bilgilendirmelerde bulundular.

Malatya’da alışılmışın dışında bir yerli malı etkinliği
Malatya’da alışılmışın dışında bir yerli malı etkinliği
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Son dönemlerde Türkiye’de savunma sanayisi olarak adlandırılan askeri ve teknolojik ürünlere büyük yatırımlar yapıldığını kaydeden Kazım Karabekir İlkokulu 1’nci sınıf öğrencisi Ekrem Duha, bu yapılan yatırımlardan birinin Türk mühendisler tarafından üretilen ve geliştirilen Akıncı İnsansız Hava aracı olduğunu belirtti. Ekrem Duha, “Akıncı insansız olarak uçabilen bir hava aracıdır. Kendine özgü bükülü kanat yapısı ile diğerlerinden farklıdır” dedi.

YERLİ MALI YEME İÇMEDEN İBARET DEĞİL

Etkinlik hakkında bilgi veren okul müdürü Ahmet Yıldızhan, “Öğrencilerimiz ve hocalarımız yerli malının sadece yeme ve içmeden ibaret olmadığını belirtmek, asıl yerli malının sanayi, savunma ve teknolojik alanda yerli ürünlere olan ilginin artmasına dikkat çekmek amacı ile bir etkinlik düzenleyerek velilerine yerli ve milli savunma araçlarımız hakkında bilgi verdiler. Okulumuzun konferans salonunda teknolojik anlamda yerli ve milli savunma sanayi araçlarımızın maketlerinin olduğu bir stant oluşturuldu. Bu stant cuma gününe kadar açık olacak ve her gün bir sınıfımız buradaki araçlarla ilgili velilere bilgilendirici sunumlar yapacaklar” şeklinde konuştu.

“ÜLKEMİZ İÇİN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU HEP BİRLİKTE ÖĞRENİP ANLAYACAĞIZ”

Akıncı İnsansız Hava Aracı hakkında bilgi veren 1’nci sınıf öğrencisi Ekrem Duha, “Tutum, yatırım ve Türk malları haftasında yerli ve milli olma özelliği taşıyan ürünlerin ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu hep birlikte öğrenip anlayacağız, son dönemde ülkemizde savunma sanayisi olarak adlandırılan askeri ürünlere hayatımızın önemli bir parçası olan diğer teknolojik ürünlere büyük yatırımlar yapılmaktadır. Bugün sizlere bu yapılan yatırımlardan biri olan ve kendi mühendislerimiz tarafından üretilen ve geliştirilen akınca insansız hava aracını tanıyacağız. Akıncı insansız olarak uçabilen bir hava aracıdır. Kendine özgü bükülü kanat yapısı ile diğerlerinden farklıdır. Kanatlarının genişliği 20 metre aracın uzunluğu 12.2 metre ve yüksekliği 4.1 metredir. 40 bin fite kadar yükselebilme ve 24 saat havada kalabilme özelliği bulunmaktadır” ifadelerine yer verdi. 

TCG Anadolu Gemisi hakkında bilgi veren 1-B sınıfından Ayyüce Akyüz isimli öğrenci ise, “TCG Anadolu gemisi dünyanın ilk SİHA gemisidir. Adını Anadolu’dan almıştır. 10 Kasım 2023 tarihinde Türk Deniz Kuvvetlerine katılmıştır” diyerek yerli savunma sanayimizle ilgili bilgiler aktardı.

 

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11 Ara 2023 - 17:59 Malatya- Eğitim

Muhabir  Türkan Yıldız Kaya

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