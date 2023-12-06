10 ay önce bugün bu şehirle beraber yıkıldık!

Bugün tam 10 ay oldu! 11 şehirle beraber Malatya’yı, anılarımızı, arkadaşlarımızı, sevdiklerimizi, gezdiğimiz sokakları, hayranlıkla izlediğimiz Yeni Cami’yi, emektar Akpınar’ı, “Malatya’nın İstiklal’i” denilen İnönü Caddesi’ni, çarşının çarşı olduğu yer Kışla’yı, gençlerin tıklım tıklım doldurduğu Fuzuli’yi, rengarenk Şemsiye Sokağı’mızı, ışıl ışıl Kuyumcular Çarşısı’nı, yıllarca cefamızı çeken PTT binasını, milyonlarca kişiyi ağırlayan Öğretmenevi’ni ve aslında ne kadar kalabilmişse kalan canımızdan başka her şeyimizi alıp götüren 6 Şubat, bugün 10. ayını canımızı yaka yaka doldurdu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden tam 10 ay geçti. Aslında bu 10 ay depremden etkilenmeyen şehirlerde geçti. Yaklaşık 14 milyon insan ise halen 6 Şubat gününde ve onun izlerini taşıyor.

6 ŞUBAT GECESİ SAATLER 04.17'Yİ GÖSTERDİĞİNDE…

6 Şubat gecesi saatler 04.17'yi gösterdiğinde zaman durdu ama o sarsıntı durmadı. O saatlerde Kahramanmaraş Pazarcık merkezli, büyüklüğü 7.7 olan büyük bir deprem meydana geldi. Aynı günün sabahında, saat 13.24'te yine Kahramanmaraş merkezli 7.6 büyüklüğünde deprem yaşandı. Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya depremde ciddi derecede sarsıntı yaşadı. Bazı şehirlerde sağlam bina neredeyse kalmadı. Bahsi geçen yerler afet bölgesi ilan edildi ve aynı illerde OHAL kararı alındı. Elazığ ise bu 10 şehire sonradan eklendi ve yine 6 il çok sonra afet bölgesi ilan edildi.

KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

Son yapılan açıklamaya göre, bu felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 783 oldu. Bu sayının birkaç daha arttığı ifade ediliyor. Malatya'da ise maalesef bin 237 kişi depremde hayatını kaybetti. Şehir tam anlamıyla yerle bir oldu, merkez kocaman bir meydan haline geldi.

KAÇ KONUT TESLİM EDİLECEK?

Malatya’da 5 bin 228 konut, bin 298 köy evi yıl sonuna kadar, yani 47 gün içerisinde sahiplerine teslim edilecek. Şehirde yapımı devam eden binlerce konut var. Toplamda il genelinde yaklaşık 95 bin afet konutu yapılması planlanıyor. Bu sayının içerisinde köy evleri de bulunuyor.

“HER AYIN 6'SI BİZE ŞUBAT?”

Öte yandan depremin onuncu ayında depremzedelerin sözleri de yürek yaktı. Bu konuda yapılan bazı paylaşımlar ise şöyle:

“Bugün tam 10 ay oldu... Her ayın 6'sı bize Şubat...”

“Çok çok acı bir durum, içimiz parçalandı, yüreğimiz yandı o gün ama o gün kelimelerin bile kifayetsiz kaldığı bir gündür 6 Şubat. Allah’ım böyle bir şeyi bir daha yaşatmasın inşallah.”

“Depremin üzerinden 10 ay geçti ama biz hala o gündeyiz...”

“Unutursak kalbimiz kurusun… Bugün tam 10 ay oldu.”

“O günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Hep eksik, hep tedirgin...”

“6 Şubat depremin üzerinden 10 ay geçmiş ama ruhumuz daha o depremde kaldı. Ben o gece ayaklarım ısınmadı, annemle sarıldık da biraz ısındık yoksa durumumuz kötüydü. O kadar ölen insanları ben nasıl unuturum ki nasıl! Allah’ım bir daha göstermesin inşallah.”

“Bu güzel şehir, o güzel insanları da alıp gitti.”