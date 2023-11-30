Saniyeler içerisinde tuzla buz oldu
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 4 katlı ağır hasarlı bina, yıkım işlemleri sırasında iş makinesinin birkaç dokunuşu ile saniyeler içerisinde yerle bir oldu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük oranda etkilenen Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor. Yapı stokunun yüzde 70 oranında hasar aldığı Yeşilyurt ilçesinde bugünde yıkımlara devam edilirken, Çukurdere Mahallesi’nde yıkım işlemleri sırasında ağır hasarlı bir bina iş makinesinin birkaç dokunuşu ile saniyeler içerisinde yerle bir oldu.
Bölgede yıkım işlemlerinin takip eden Çukurdere Mahalle Muhtarı Fatih Mehmet Gönültaş, mahallelerindeki ağır hasarlı yapılarda yıkım işlemlerinin yüzde 85 seviyelerine ulaştığını belirterek, çalışmaların yıl sonuna doğru tamamlanmasını beklediklerini söyledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.