Hak sahipliği başvurusunda vatandaş isyanı Vatandaşlar yetkililere seslendiler

Malatya’da iki gündür soğuk havada Kapalıçarşı üstünde saatlerce bekleyen vatandaşlar isyan ettiler. Hak sahipliği başvuru ofisi önünde iki gündür sıra bekleyen vatandaşlar, sistemin sürekli bozulduğunu, saatlerce bir adım bile ilerlemeden sırada beklediklerini söylediler. Haklarından mahrum olmak istemeyen vatandaşlar, mağduriyetlerini BUSABAH Medyaya anlattılar.

“MAKSAT VATANDAŞ ÇİLE ÇEKSİN”

Yaşar Genç adlı vatandaş,

“Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünde 2 günümüz geçti ret geldi. Bunun bir çözümü yok mu? AFAD’daki memurlar ne iş yapıyor. Bizim binamızdaki insanların hak sahipliklerinin hepsi kabul edilmiş ama bizim ki edilmemiş. Yetkili adam eğer kabul edilmişse de ret yazısını kaldırmıyor. Maksat vatandaş çile çeksin. Mahkeme ile hangi işini çözülecek. Niye bu vatandaş bu kadar bu çileyi çeksin”

ifadelerine yer verdi.

“KENDİ MALIMIZI MAHKEME ZORU İLE ALACAĞIZ”

Kendi malımızı mahkeme zoru ile mi alacağız diyen Miraç Kırçuval,

“Yaklaşık bir saattir burada bekliyoruz. Sürekli aynı sıkıntı ile karşı karşıyayız. Millet saatlerce soğukta bekliyor ama hiçbir çözüm yok. Bugün de son gün. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne gidiyoruz tıklım tıklım, AFAD yine aynı şekilde. İşlemlerden sonuç alacağımızda meçhul. Buna rağmen geldik bekliyoruz. Şu zamanda sistemin olmaması, bu kadar insanın burada beklemesi mantıklı değil. Bütün bilgilerimiz e devlette var neden bu kadar insanı evraklarla uğraştırıyorlar. Şehir dışından gelenler, yetişemeyenler var bundan sonrası ne olacak. Başvuru yapıp da başvurusu kabul edilmeyenlerin akıbeti ne olacak, hepsi mahkemeye gidecek. Kendi malımızı mahkeme zoru ile alacağız. Müracaat ediyoruz hepsine ret veriyorlar. Evraklar her şey tamam ama ret aynı apartmanda komşumun kabul ediliyor benim hakkım ret ediliyor. Sürekli gidip geliyorum ama olmuyor bir sonuçta alamıyoruz. Uğraştığımız ile kalıyoruz”

sözlerine ekledi.

“HAK SAHİPLİĞİ BAŞVURUSU İÇİN BEKLİYORUZ”

Sistem bozuk olduğu için sırada beklediklerini belirten Murtaza Ulutaş,

“Başvurular bugün son gün ya olur ya da olmaz. Olmazsa ne olacak. Bir saattir bekliyoruz hiç kimseyi almıyorlar sistem bozuk, diyorlar. Sıra gelmezse ne olacak bilmiyorum. Beni evimin hasar durumu dün gece saat 20.00’de açıklandı. Hafifte ağıra çevirmişler. Sabah geldik hak sahipliği başvurusu için bekliyoruz. E-devlette de başvuru yapamıyoruz. İnşallah uzatırlar. Evimi önce ağır hasar verdiler sonra hafife çevirdiler ben o daireye 300 bin masraf ettim. Şimdi de tekrardan ağır oldu ve o parada gitti. Önce ağır verdiler sonra hafif denilindi herkes dairesine doğal gaz çekti masraf yaptım”

açıklamalarında bulundu.

“YİNE EK SÜRE VERİLMESİNİ BEKLEYECEĞİZ”

Sistemsel sıkıntılardan dolayı zorluk çektiklerini ifade eden Yalçın Kayalı,

“Bir ek süre verecekler diye düşünüyorum. Çünkü çok mağduriyet yaşadık. Dün belediyeden numarataj almak içinde 750-800 kişi sabah 11’den akşam saat 6’ya kadar beklediler. Sistem her zaman mı böyle alt yapısı nasıl, bilmiyoruz en ufak bir şeyde sistem çöktü deniliyor. E-devletten başvuru yapamıyoruz, adımıza tapu çıkmıyor. Buradaki herkes aynı durumdan mağdur. Hep sistemsel sıkıntılardan dolayı bu şekilde zorluk çekiyoruz. Dün de bekledik akşama kadar görünüşe göre bugünde bekleyeceğiz. Bugünde başvuruları yapamazsak sistem saat kaçta gelecek, bu kadar kişiyi yetiştirecekler mi, onu da bilmiyoruz. Yetişemeyenler yine mağdur olacak ve yine ek süre verilmesini bekleyeceğiz”

diye konuştu.

“SİSTEMSEL HATALAR YÜZÜNDEN MAĞDURİYETİNİ BİZE YAŞATIYORLAR”

Nevzat Tunç adlı vatandaş ise,

“Ben dün sabah saat 8’den bu yana hala ayaktayız, işlemlerimizi bitiremedik. AFAD’a gittim kalabalık, oradan Çevre ve Şehirciliğe gittim bunun 3 katı bir kalabalık var. İnsanlar çok mağdur, bir belge alabilmek için en az 3-4 saat bekliyoruz. Belgemizi alıyoruz AFAD’ da işleme koyacağız, geliyoruz burada sistem yok, diyorlar. Dünyanın hangi tarafında bu kadar kalabalık bu soğukta bekletiliyor. E-devlet üzerinden bütün işlemleri yapma yetkimiz var ama yaptırmıyorlar sistem ret veriyor. Yazık günah bu insanlara. Sistemsel hatalardan dolayı belki hata yapıyorlar bunun mağduriyetini bize yaşatıyorlar. Her işlem 20 dakika sürüyor. Saate vurduğumuz zamana zaten benim bugün yetişmesi imkansız ama bekliyoruz belki sıra gelir diye”

sözlerini kullandı.

“SÜREYİ UZATMASALAR BİZİM HAKKIMIZ ÖLECEK”

Sistem olmadığı için soğuk hava da beklediklerini belirten Zafer Özgüngör adlı vatandaş,

“Sabah 8’den beridir gelmişiz, burada bekliyoruz. Bugün son gün, diyorlar ki sistem yok. Pazar akşamı muhtarlıktan yazı geldi bize, eviniz orta hasarlıya dönmüş, diye. Hak sahipliği başvurusu 2 gün sonra bitecek denildi. İnsanlar gelmiş, burada sıraya girmişler, yetkili arkadaşlar bize diyorlar ki sistem yok. Kimse de demiyor ki süreyi uzatalım, bu kadar insan soğukta boşu boşuna bekliyorlar. Süreyi uzatmasalar bizim hakkımız ölecek”

şeklinde konuştu.

“BU NASIL SİSTEM BU NASIL DÜZEN?”

Hak sahipliği süresi uzatılmazsa haklarının yanacağını söyleyen Şahin Yoloğlu,

“Akşam belediyede sıraya gir, sabah gel burada sıraya gir. Sabah 5’te geliyoruz akşam 8-9’a kadar burada soğuk havada bekliyoruz. Bu nasıl sistem bu nasıl düzen? Vatandaş bunu çekmek zorunda mı? Yetkililer bir an önce bunu düzene koysunlar. Hak sahipliği başvurusu uzatılmasa vatandaşın hakkını elinden alacaklar. E-devletten de başvuru yapamıyoruz sistem yok”

ifadelerini kaydetti.

“SİSTEM BAŞTAN AŞAĞI SIKINTILI”

Medine Hanım ise,

“Sabah saat 6’den beridir burada bekliyoruz. Hava soğuk, donduk, ayakta duracak halimiz yok. Mağdur durumdayız, bize yardım etsinler. Bugün son gün eğer uzatılmazsa hakkımızdan da olacağız. E-devlet başvurusu da yapamıyoruz. Sistem baştan aşağı sıkıntılı. Çocuklarımı evde bıraktım, geldim bu soğukta başvuru yapmaya çalışıyorum”

diye konuştu.

“İNSANLARI ÇOK GÜZEL MAĞDUR EDİYORLAR”

Soğuk havada sistemin açılmasını beklediklerini vurgulayan Murat Günayla,

“Hak sahipliği başvurusu için bekliyorum. Önce belediyeye gittim, orada 45 dakika bekledim, şimdi de buraya geldim. Sistem açık değilmiş, soğuk havada sistemin açılmasını bekliyoruz. İnsanları çok güzel mağdur ediyorlar. Malatya’da zaten yetkili yok. Diğer deprem bölgelerinde yüzde 70-80 işlemlerini bitirdiler. Bizim Malatya’da daha enkaz kalkmadı. Bizim yetkililer oraya gitsinler, oradan bilgi alsınlar, nasıl işlem yapıldığını öğrensinler ona göre hareket etsinler. Malatya maalesef sahipsiz”

diye sitem etti.

“İKİ GÜNDE HERKES HASTALANDI”

Sistem yüzünden insanların mevcut haklarını kaybedeceklerini ifade eden Ahmet Gözalıcı,

“Hak sahipliğinin son günü ama sistem yok. Belediyede yine sıra var, işlemler bitmeyecek. Burada evrak eksiğimiz var diye başka yere gönderiyorlar. Bu insanların yüzde 80’ni işlemlerini yetiştiremeyecekler. Bunun en az bir hafta daha uzatılmasını istiyoruz. Hakkını alamayan bu gariban insanlar haklarından mahrum olacaklar. E-devlet’ten de başvuru yapılamıyor. Sabah 6’da sıraya giriyoruz ta ki akşam 8-9’a kadar. Dün sıra gelmedi, bugün de geldik sıradayız. İki günde herkes hastalandı, bu soğuğa kimse dayanamadı. Bozuk sistemleri yüzünden insanlar mevcut haklarını kaybedecekler”

açıklamalarında bulundu.