Malatya’da ki üç fayı yorumladı Malatya’da büyük bir deprem olur mu? Sorusuna yanıt verdi

6 Şubat depremlerinin yıktığı Malatya’da artçı depremler devam ediyor. Vatandaş daha büyük bir deprem olur mu? sorusunun yanıtını merak ediyor. Tüm bu tartışmalara Emekli Jeoloji Uzmanı Mehmet Önal son noktayı koydu.

ÇELİKHAN TEKEDERESİ FAYINDA DURUM NEDİR? BU FAYDAN KORKMALI MIYIZ?

Çelikhan Tekederesi Fayında durum nedir? Bu faydan korkmalı mıyız? sorusuna yanıt veren Emekli Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Önal,

“Malatya için depremsellik bakımından üç tane sorun görünüyor; birincisi Çelikhan Tekederesi arası. Burası Amerikalı bilim adamlarının, sismografların ve benim de önceden belirttiğim gibi daha kırılmadı. Ben bu bölgelerde çalışmış bir insanım. Burada kırılmayan 30 kilometrelik bir fay parçası var.”

ifadelerine yer verdi.

Çelikhan Tekederesi Fayı 30 kilometrelik fay kırılırsa Malatya’ya etkisi ne olur? Sorusuna yanıt vererek açıklamasına devam eden Önal,

“Bu küçük bir fay. Çok büyük bir deprem üretmeyeceğini düşünüyorum. Kuş uçuşu Malatya’ya 40-50 kilometre bir mesafede bulunuyor. Büyüklüğünü söyleyemem, bu doğru olmaz. Yani 5 veya 6 civarında olabilir. Çok büyük bir deprem üretmez.”

şeklinde konuştu.

ÇÖŞNÜK FAYI BÜYÜK DEPREM ÜRETİR Mİ?

Çöşnük Fayı büyük deprem üretir mi? Sorusuna yanıt veren Önal,

“İkinci fay olarak Çöşnük Fayımız var. Bu konuda Amerikalı sismograf açıklama yapmıştı ve ben de sosyal medyadan paylaştım. ‘Sismik aktivite Malatya Merkeze kadar geldi’ diyor ve ben de bunu Kandilli Rasathanesinin verilerine göre bakarak söylemiştim. Malatya merkezden Kale yakınlarına kadar kırılmayan bir 30 kilometrelik bir Çöşnük Fayı var, kırılabilir. Bu da aynı şekilde çok büyük bir fay değil, 30 kilometrelik bir parça. Sismik aktivite açık bir şekilde görülüyor. Amerikalı sismolog da ‘kırılma Malatya merkezine kadar geldi ve durdu’ diyor. Çöşnük Fayı Elazığ’a kadar devam ediyor. Kale yakınına kadar kırılmayan bir parça var. Bu fayın içinde kırılan 40 kilometrelik parça hariç, bu fay Sivrice depreminde kırıldı.”

dedi.

MALATYA OVACIK FAYI DEPREM ÜRETİR Mİ?

Uzmanların uyardığı Malatya Ovacık Fayı deprem üretir mi? sorusuna yanıt veren Önal,

“Üçüncü fay Malatya Ovacık Fayıdır. Bu fay üzerinde ben bir arkadaşımla çalıştım. Rusya’da uluslararası bir sempozyumda sunduk. Genişletilmiş özeti yayınlandı ve Çanakkale’deki deprem çalıştayında bunu yayınladık. Ben makalemde bu haritaya yer verdim. Bu Ovacık Fayı ile ilgili bir İngiliz meslektaşım geldi ve doktora öğrencisi ile beraber burada çalışmalar yaptı. Üniversitenin konuk evinde kaldı ve benimde tanışma imkânım oldu. Yaptığı çalışmaları Amerika’da bir dergide yayımladı. O şöyle diyor, ‘Malatya Ovacık Fayı ölü bir faydır.’ Fakat bu sözlerinden sonra Hekimhan ve Arguvan civarında deprem fırtınaları oldu 7-8 yıl önce. Ancak Doğanşehir Yazıhan arasında hiçbir deprem olmadı. Burası pasif duruyordu. Sadece Doğanşehir’e yakın yerlerde Ovacık Fayının uç kısımlarında bir aktivite mevcuttu. Bunun için ben hep şunu söylerdim yine aynısını söylüyorum; ‘Malatya Ovacık Fayının Doğanşehir ile Yazıhan arasındaki bölümü pasif görünüyor.’ Yani büyük bir deprem olmadan önce bir aktivite görmemiz gerekiyor. Genellikle büyük bir depremden önce o fay hattı üzerinde 3’lük 4’lük büyük depremler olması gerekiyor. Malatya Ovacık Fayını da ben sürekli takip ediyorum, burası pasif görünüyor. Ben bu fay hattında, yakın bir zamanda büyük bir deprem beklemiyorum.”

şeklinde konuştu.

(SİNEM HATUN DAVUT – BUSABAH GAZETESİ)