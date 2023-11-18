Ağbaba, 2020 depreminde verilen dilekçeyi gösterdi Bu doğru ise tam bir skandal!

Artık tüm Türkiye’nin milletvekillerinin Malatya’nın yerle bir olduğunu duyduğunu ifade eden Ağbaba,

“Enkaz kaldırma becerisizliğini tüm Türkiye duyuyor artık. Malatya’da maalesef enkazların yüzde 50’si kaldırılmış değil. 9 ayda sadece yüzde 53’ü kaldırılmış. Büyük binaları yıkıyorlar yıkarlarken tören yapıyorlar. Bu hızla giderse bu enkazların bir yıl daha kaldırılmayacağını görüyoruz. Önce Büyükşehir Belediye Başkanı enkazların kaldırılması ocak ayı içinde bitecek dedi. Sonra Vali Bey aralık ayında bitirilecek dedi. Şimdi Mart Nisan aylarında bitirileceği söyleniyor. Herhalde buna da yetişemeyecek gibi gözüküyor.”

dedi.

Ağbaba, enkaz kaldırma işlemlerinde hala yerinde ayrıştırmanın yapıldığına dikkat çekerek toz ve duman içerisinde asbest tehlikesinin devam ettiğini belirterek adeta bir cinayet aleti olan asbest için önlemlerin alınmadan enkazların kaldırma işleminin devam ettiğini ifade etti.

“Depremzedelerin Ak Parti’den ev alabilmesi deveyi hendekten atlatmaktan daha zor. O kadar çok şart ve anlamsız kriterler var ki hak sahipliği tam bir çile. Malatya’da yapılan hak sahipliği başvuruları 121 bin 907. 69 bin 263’ü kabul edilmiş. Her iki depremzededen birinin ki kabul edilmemiş. Maalesef hem deprem hem de Ak Parti Malatyalıları vurmaya devam ediyor.”

diyen Veli Ağbaba yeterli personel ve mekân olmadığı için itiraz sürelerinin uzatılmasını istedi.

Yaşanan depremler sonrasında AFAD Başkanlığı tarafından yayımlanan eşya yardımı ile ilgili konuya da değinen Veli Ağbaba,

“Depremin üzerinden 9 ay geçti hala eşya paraları verilmedi. Biliyorsunuz çevre yolu üzerine çadırlar kurmuşlardı. İnsanlar günlerce çadırlara gidip kaybettikleri eşyaları yazdırdılar ama hala eşya paraları ödenmiş değil. Hala destek alamayan depremzede var. 9 ay geçmiş 10 bin TL hane başı destek 15 bin TL taşınma parası pul oldu ama hala insanlar parasını almış değil.”

dedi.

Yerinde Dönüşüm ile alakalı belirsizliğin ve kaosun devam ettiğini vurgulayan Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Yerinde dönüşümde de aynı belirsizlik ve kaos devam ediyor. 750 bin TL hibe 750 bin TL kredi ile 100 metrekare evin yapılması mümkün değil. Malatya’da 100 metrekarelik bir evin bugünkü maliyeti 2 buçuk milyon TL den az değil. Müteahhitler enflasyon nedeni ile fiyat veremiyor. Devlet yapmayınca insanlar bağlarına bahçelerine ev yaptılar. 15 binin üzerinde ev yapıldığı söyleniyor. Hiçbir denetim yapılmadan insanlar gittiler evlerini yaptılar ve içinde oturuyorlar. Bunlarla ilgili neler yapılacağı belli değil. 15 bina ne olacak kaçak mı sayılacak bir çözüm üretilmiş değil. “Aslında depreme Malatya’nın hazır olması lazımdı. 2020 24 Ocak depremi biliyorsunuz Malatya’yı da etkilemişti. Malatya merkezde birçok binanın ağır hasarlıdan hafif hasarlıya çevrildiğini biliyoruz.”

dedi.

AĞBABA’DAN SKANDAL İDDİA

2020 Elazığ depreminde hasar aldığı ve depremden dolayı hasar alan bina ilgili 6 Şubat depremlerinde 78 kişiye mezar olan Hakimbey apartmanına ilişkin bir dilekçeyi okuyan Ağbaba bu bir katliam belgesidir dedi ve ekledi:

“Tarih 26 Ocak 2020. Bir dilekçe var. İkamet ettiğimiz aşağıdaki açık adreste ve bahsettiğimiz apartman ve evimizde 24 Ocak 2020 tarihinde oluşan depremde hasarlar ve çatlaklar oluşmuştur. Bu nedenle evimizde ikamet edemiyoruz. Hasar tespit için yerinde yapılmasını arz ederiz. Adres Zafer Mahallesi Mehmet Buyruk Caddesi 2. Ordu karşısı Hakimbey Apartmanı no:65 zemin kat 1/2 Battalgazi Malatya. İsim Gülen Öner. Bu dilekçeyi görmezden gelip ağır hasarlı binalara hafif hasar veren anlayış katildir. Bu insanların katilidir. Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi Belediyesi ya da Çevre Şehircilik bakanlığı ile ilgili bir işlem yapıldı mı? Bu katliamın belgesi. Tam 78 kişi Hakimbey apartmanında adeta göz göre göre öldü. Dilekçeyi yazan Gülen Öner’ de enkazda kalarak öldü. Bu cezasızlık devam ettiği sürece bunları da yaşayamaya devam edeceğiz.”

dedi.

ORTADA GEZMEYE DEVAM EDİYORLAR

Depremin 11 ili yıkıp geçtiğini fakat bir belediye başkanı ya da bir kamu görevlisinin cezalandırılmadığını belirten Ağbaba,

“Sadece 1 belediye başkanı o da kendi yaptığı binadan dolayı cezaevinde. Bir tane belediye başkanı bir tane kamu görevlisi cezalandırılmış değil. Bir kısım müteahhit bir kısım mühendis cezaevinde. Ama bu ruhsatı veren bu denetimi yapmayan anlayış hala ortada gezmeye devam ediyor. Hele bizim Malatya’da Yeşilyurt’taki Topsöğüt konutları var. İlanlar verildi depreme dayanıklı diye. Daha içerisine insanlar oturmadı depremde ağır hasar aldı. Hala bu belediye başkanları utanmadan gezmeye devam ediyor. O Bostanbaşı’nda Yakınca’da yeni imar verilen yerler hepsi ağır hasarlı. Kim suçlu daireyi alan öğretmen, terzi ve esnaf suçlu. O tarım alanlarına imar veren bir tane belediye başkanı yargılanmadı. Bunlarında takipçisiyiz. Ne büyükşehir belediye başkanları ne ilçe belediye başkanları maalesef hala memlekette utanmadan gezmeye devam diyorlar. Bu Hakimbey skandalı sadece bildiğimiz bir örnek. Birçok sitenin böyle yıkıldığını biliyoruz. Kimisi yapay zeka ile belediyenin arsalarını satıyor. Bunları kutlamak lazım. Bu Yeşilyurt belediye başkanının kıymetini Malatyalılar bilsin bir cevher bu.”

dedi.