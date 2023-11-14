Anasayfa/

Video Galeri /

/ 14 Kas 2023 - 15:46

Malatya’da esnafa 24 saat süre verildi Bunun adı resmen akıl tutulması

Malatya'da çarşı merkezinin inşa çalışmaları devam ederken, bölgede faaliyetlerine devam eden Mısır Çarşısı esnafına iş yerlerinden çıkmaları için 24 saat süre verildi. Bunun üzerine Mısır çarşısı esnafı ayaklanarak dükkânlarını boşaltmayacaklarını söyleyip yetkililere seslendiler. Esnaf Gazi Başaran, “Bir cenaze üç günde kalkıyor, biz bir günde dükkânımızı nasıl boşaltalım. Biz bir gün değil, bir yılda boşaltamayız” dedi.