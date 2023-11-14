Malatya’da esnafa 24 saat süre verildi Bunun adı resmen akıl tutulması
Malatya'da çarşı merkezinin inşa çalışmaları devam ederken, bölgede faaliyetlerine devam eden Mısır Çarşısı esnafına iş yerlerinden çıkmaları için 24 saat süre verildi. Bunun üzerine Mısır çarşısı esnafı ayaklanarak dükkânlarını boşaltmayacaklarını söyleyip yetkililere seslendiler. Esnaf Gazi Başaran, “Bir cenaze üç günde kalkıyor, biz bir günde dükkânımızı nasıl boşaltalım. Biz bir gün değil, bir yılda boşaltamayız” dedi.
Mısır Çarşısı esnafı yetkililere çağrıda bulunarak, “Vekillerimiz nerede, Belediye Başkanımız nerede, esnaf oda başkanlarımız nerede, Valimiz nerede. Yetkililer gelsinler derdimizi dinlesinler. Biz bu memlekette sahipsiz değiliz” diyerek, “Gelip bizimle konuşacaklar, anlaşacaklar, mühlet verecekler ve bir yer tahsis edecekler ya da bizi yerimizden etmeyecekler” şeklinde sitem ettiler.
“KAFALARINA GÖRE YENİ DÜZENLEME YAPMIŞLAR”
Mısır Çarşısı esnaflarından Mizali Özbay,
“Zabıtalar geldi, 24 saat içinde burayı boşaltın diyorlar. Mısır çarşısında yaklaşık 40 tane dükkân var. 24 saat içerisinde kim nereye, nasıl boşaltacak. Kimseye yer gösterilmeden burayı boşaltın diyorlar. Kafalarına göre yeni düzenleme yapmışlar, 24 saat içinde burayı boşaltın diyorlar. Yıkım ekipleri gelirse eğer esnaf buradan çıkmaz, dükkânını da yıktırmaz. Hangi yetkili gelirse gelsin kimse bizim dükkânımızı yıkamaz. Bizi nereye yerleştireceksiniz diye sorduğumuzda bilmiyoruz, burayı boşaltın nereye giderseniz gidin, diyorlar”
şeklinde konuştu.
“MADEM ÇIKARTACAKLARDI NİYE ÇATI YAPTIRDILAR”
Esnaf Ahmet Türk ise,
“Depremlerden sonra Belediye Başkanımız geldi, çatınızı tamir edin oturun, dedi. Buradaki esnaf dünyanın parasını harcadı, çatılarını yaptı, şimdide yıkacağız diyorlar. Madem çıkartacaklardı niye çatı yaptırdılar. Esnaf çekini senedini ödeyemiyor, çatısını yaptı, şimdi de bizi zorla çıkartıyorlar. Eşyalarınızı toplayın gidin diyorlar”
sözlerini kullandı.
“BİR GÜN DEĞİL BİR YILDA BOŞALTAMAYIZ”
Başaran Merdivenli adlı esnaf ise,
“Büyükşehir Belediyesinden zabıta arkadaşlarımız buraya geldiler, esnafın eline tebligat tutuşturuyorlar. Burada 22 bin dükkândan 40 dükkân kalmış, gelmişler ki 40 dükkânımızı da yıkalar. Bir gün içinde bize dükkânlarımızı boşaltmamızı istiyorlar. Bir cenaze üç günde kalkıyor biz bir günde dükkânı nasıl boşaltalım. Biz bir gün değil bir yılda boşaltamayız”
ifadelerini kullandı.
“BU KIŞ GÜNÜ ESNAFI YERİNDEN ETMEK NEYİN NESİ”
Çarşı esnaflarından Levent Merdivenli adlı vatandaş da,
“Biz 50 yıldır buraya emek vermişiz, çarşımız ayakta, daha etraftaki pazarlar, konteynerler kalkmadan gelmişler bizim hasarsız dükkânlarımızdan kalkın gidin diyorlar. Temeli yeni atılan çarşılar daha bitmeden bizi yerimizden ediyorlar. Önce oraları yapsınlar, bizi bir yere yerleştirsinler sonra çıkartsınlar. Belediye Başkanı geldi, çatılarınızı yapın, dedi. Adam başı 30 bin TL para verdik, çatıları yaptırdık. Şimdi de çıkın diyorlar. Bu kış günü esnafı yerinden etmek neyin nesi. Bir gün içinde çıkın diye bir şey yok. Sayın vekillerimiz nerede, belediye başkanımız nerede, esnaf oda başkanlarımız nerede, Valimiz nerede. Yetkililer gelsinler derdimizi dinlesinler. Biz bu memlekette sahipsiz değiliz. Bir gün dükkânını boşalt git diyorlar. Biz esnaf arkadaşlarımızla bu kış günü hiçbir yere gitmiyoruz. Hiçbir yetkili şimdiye kadar gelip bizi sormadı. Bir tek Cumhuriyet Bayramı’nda Valimiz geldi, bizi sordu. Onun dışında ne bir vekil ne bir yetkili sormadı. Biz bu kadar sahipsiz miyiz?”
şeklinde sitem etti.
“ÖNCE GELİP ESNAFLA BİR KONUŞSUNLAR, ANLAŞSINLAR”
Esnaf Mustafa Merdivenli,
“Geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığından geldiler dediler ki burada bir yıl daha oturacaksınız. Aradan bir hafta geçmedi, bize tebligat verdiler, çıkın buradan, diyorlar. Kimin malından kimi kovuyorlar. 200-300 tane esnaf burada ekmek yiyor. Herkesin borcu var, evine ekmek götürüyor. Kimse kimsenin ekmeğiyle oynamasın. Önce gelip esnafla bir konuşsunlar, anlaşsınlar. Belli bir süre versinler. Bu dükkânları bir gün de nereye boşaltacağız. Eşyalarımızı nereye götüreceğiz. Ya gelip bizimle konuşacaklar, anlaşacaklar, mühlet verecekler, bir yer tahsis edecekler ya da bizi yerimizden etmeyecekler”
açıklamalarında bulundu.
“AYAKTA KALAN ÇARŞI MISIR ÇARŞISIDIR”
Çarşı esnaflarından Abdullah Çakmak ise,
“28 senedir burada esnafım. Belediye Başkanımız geldi bize söz verdi. Gelin çatılarınızı yapın, ticari faaliyetiniz burada devam etsin. Malatya’da tek ayakta kalan çarşı Mısır Çarşısıdır. Malatyalılar alışveriş ihtiyacını bu çarşıdan karşılıyor. Zabıta tarafından bir tebligat verildi. Bir gün içinde burayı boşaltın diyorlar. Buradaki esnafların vadeli borçları var, bu borçlarını ödeyecek durumda değiller. Ayrıca Ankara Esnaf çarşısında ve AVM’nin oradaki konteyner çarşıda haksız dükkân verildi. Depremden sonra vergi levhası alanlara buralarda dükkân verildi. Esnaf olmayan bazı kişilere buralarda konteyner verildi. Bizim çarşı esnafımız mağdur durumdayken, en işlek yerlere o kişilere konteynerler verildi. Biz konteynerlere müracaat ettiğimiz zaman Çilesiz, Fahri Kayhan ya da Nikah Sarayı gibi çok uzak bölgelere bizleri yönlendiriyorlar. Bize merkeze yakın bir yer tahsis edilmeyecekse bize karışmasınlar. Ama buraya gelip tebligat dağıtıp da bir gün içinde buraları boşaltın diyemezler. Çarşıda sağlam bir bina kalmamışken niye gelip sağlam binaları yıkmaya çalışıyorlar. Yıkacaklarsa da bir yıl sonra yıksınlar. Yoksa halkta mağdur olacak esnafta mağdur olacak. Ticari faaliyet durur, alışveriş yapacak bir yer kalmaz”
sözlerini dile getirdi.
(SİNEM HATUN DAVUT-BUSABAH GAZETESİ )
Muhabir Sinem Hatun Davut
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.