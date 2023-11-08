Malatya'da istihdamın yeni yüzünde son gelişme

Malatya’nın parlayan yıldızı olma yönünde emin adımlarla ilerleyen Yazıhan, hayata geçmesi planlanan projelerle belirlediği gelişmişlik düzeyine yavaş yavaş yaklaşıyor. Hem Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi hem de ilçede hayata geçirilecek diğer projelerle adından sıkça söz ettirecek Yazıhan ilçesiyle ilgili BUSABAH Medya’ya konuşan Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, ilçede yapımı devam eden deprem konutlarıyla ilgili bilgiler de verdi. Öztürk, Yazıhan’ın her geçen gün gelişmekte olan bir ilçe olduğunu vurguladı.

Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin, besi işletmeciliği yapan bir üreticinin ihtiyaçlarının hepsini karşılayacağını belirten Öztürk, bu bölgenin besicilik yapacaklar için çok verimli olacağının altını çizdi.

“BİZ DE BU DESTEKLERDEN NASİBİMİZİ ALIYORUZ”

Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesinin çok önemli bir proje olduğunu söyleyen Öztürk,

“Bu proje sadece Yazıhan’a can suyu olmakla kalmayacak aynı zamanda bölge ekonomisine, Malatya hayvancılığına, kırmızı et hayvan üretimine ve besicilikle geçimini sağlayan üreticilerimize büyük katkı sağlayacak. Yazıhan’da yapılacak Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi 99 işletmeden müteşekkil. Burada 50-100 başlık 250-500 ve biner büyükbaş hayvan, 2 adet besi ahırı var. Bizim buradaki amacımız büyük işletmelerin buraya gelmesi, besi hayvancılığını burada ciddi anlamda hayata geçirmek, bölgede kırmızı et üretimi konusunda ve istihdam noktasında faydalar sağlanmak. Bu projemiz 2014 yılında başladı ve sağ olsun Tarım Bakanlığımız, bize destek verdi ve bu konuda Cumhurbaşkanımız, Türkiye genelinde yapılan yatırımlara destek verdiği gibi buraya da destek veriyor. Yazıhan bölgesi olarak biz de bu desteklerden yararlanıyor, nasibimizi alıyoruz. Cumhurbaşkanımızın riyasetinde bu projede valiliğimiz, Ticaret Borsası, Ticaret Odası, Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe belediyelerimizin de payları var. Bir de Yazıhan Belediyemiz bu projenin paydaşı. Burası 99 işletme ve 16 bin 750 başlık besi bölgesi. Burada bin 500’ün üzerinde insan istihdam edilecek. Buraya yapılacak işletmeler arasında yem fabrikası, et entegre tesisi, biyogaz tesisi, hayvan sağlığı karantina bölgesi ve ayrıca 5 megawattlıkta güneş enerjisi projesi var. Atıl durumda kalacak arazilere de güneş enerjisi konusunda yatırım yapılması düşünülüyor”

şeklinde konuştu.

“BÖLGEMİZ İÇİN CİDDİ ANLAMDA BİR YATIRIM”

Yer tahsislerine başlanıldığını kaydeden Öztürk,

“Bu işletme hayata geçtiği zaman Yazıhan’daki sulama alanlarında ciddi anlamda yem bitkileri üretilecek. Buradaki hayvanların yem ihtiyacını karşılamak için yılda 40 bin dönüm arazide sadece yem üretilse dahi bu hayvanların ihtiyacını ancak karşılayabilecek yani daha doğrusu bu proje çok ekonomik. Yemlerin bölgede tedarik edilmesi, istihdamın sağlanması, üretimin sağlanması hem Yazıhan ve Malatya’mız için hem de bölgemiz için ciddi anlamda bir yatırım. Bizde arkadaşlarımızla, paydaşlarımızla gerekli hassasiyeti gösteriyoruz ve yer tahsisleri başladı. Metrekaresi 2023 yılı rayiç bedeli 125 TL, biz bu hususta da işletmecileri bekliyoruz, peyderpey yerler satılıyor, işletmeciler yerlerini alıyorlar ve önümüzdeki 2024 yılı içerisinde de ben ciddi anlamda işletmelerin aktif hale geleceklerini tahmin ediyorum. Besi işletmeciliği yapan bir insanın, üreticinin ihtiyaçları ne ise bunların hepsi görülmüş olacak böylesi bir yatırımın hem üretici hem besicilik yapacaklar için verimli olacağını ifade etmek istiyorum”

ifadelerine yer verdi.

“PARLAYAN BİR YILDIZ”

Bölgeye taleplerin olduğunu söyleyen Öztürk,

“6 Şubat depreminden sonra insanlarımız bir karamsarlık içerisine girmişlerdi ama yeni yeni talepleri almaya başladık ve 6 işletmecinin sadece kasım ayı başlarında yer aldığını biliyorum. Bunun alt yapısı kasım ayı sonuna kadar bitecek. Parasal konuda sıkıntı yok. Kilit taşları, kanalizasyonu, içme suyu, elektrik ve bütün altyapıları hazır olacak, işletme sahipleri gelecek yerlerini satın alacaklar, satın aldıktan sonra Tarımsal Kalkınma Kurumu vasıtası ile verilen hibe ve teşvikli destekler var, bakanlığın bu konuda ciddi anlamda besicilere, üreticilere, çiftçilere destekleri var. Her geçen gün Yazıhan gerçekten ovaların içerisinde parlayan bir yıldız. Yatırımları, tarımı, tarım çeşitliliği ve tarımsal sanayi ürünleri ile ciddi anlamda şeker pancarı ve ayçiçeği ile Yazıhan ilçemiz her gün gelişiyor”

diye konuştu.

“KONUT İHTİYACINI GİDEREN BİR İLÇE”

Yazıhan’da 6 Şubat depreminde bin 200 konutun ağır hasar aldığını kaydeden Öztürk,

“İlçemizde ağır hasarlı konutların yarısından fazlasının yıkımı yapıldı. Şu anda da devam eden yıkımlar var. İlk etapta kırsalda 800 konut ihalesi yapıldı. Bu konutların bir kısmına bazı mahallerimizde uygun yerler, zemin, coğrafi şartları ve konut yapılmasına uygun olan yerler müteahhitte teslim edildi. 800 konutun 100’ün üzerindeki bölümü bu ayın içerisinde teslim edilecek diğerleri de peyderpey bittikçe hak sahiplerine teslim edilecek ayrıca 400’ün üzerinde de konutun temeli atıldı ve çalışmalar devam ediyor. Geri kalanlarında yer bulunmadığı için yerinde dönüşüm şeklinde yapılmasına karar verildi. TOKİ konutlarında daha önce Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği 100 bin sosyal konut içerisinde 79 konut deprem öncesi zaten teslim edilmişti bunun da arsasını belediye olarak biz tahsis etmiştik, bedelsiz olarak. Yine 157 konut yapılıyor bunun da 112 konutunun yerini belediye olarak biz TOKİ’ye verdik. 157 konut bitmek üzere bu ayın sonunda hak sahiplerine, kısmen de olsa afetzedelere, depremde mağdur olan ailelere verilecek ve akabinde 350 konut yine TOKİ’den bir talebimiz var, yer tahsislerini yaptık 350 konutun çalışmaları tekrar önümüzdeki aylarda başlamış olacak bu vesileyle Yazıhan hem gelişen hem de konut ihtiyacını gideren bir ilçe konumuna gelecek”

açıklamasında bulundu.