Cevdet Yılmaz’dan Gürkan’a övgü

Bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya’ya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Beton Santrali açılış törenine katıldı. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz dışında, bakan yardımcıları, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İhsan Koca, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ilçe belediye başkanları, AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, şehri ayağa kaldırma noktasında yoğun bir çaba içerisinde olduklarını vurguladı.

Malatya’nın sorunlarının çözüme kavuşturduklarını dile getiren Başkan Gürkan,

“Yıllardır şehrimiz için söylenen sorunların hepsini bir bir Cumhurbaşkanımızın delaleti ve hükümetimizin desteği ile çözmeye başladık. Sizlerin de malumunuz olduğu üzere şehrimizin batısında vagon fabrikası vardı, 40 yıldır konuşulurdu; ama şimdi Kızılay orayı üs merkezi yaptı, bir taraftan konteyner bir taraftan çadır bir taraftan da Kızılay’ın tekstil ürünleri üretiliyor. Şehrimizin doğusunda metruk halde bir bina vardı şu anda alışveriş merkezi oldu ve şehrimizin yıllardır konuşulan Kuzey Kuşak Yolu, Güney Kuşak Yolu, Kuzey Çevre Yolu, alternatif yolların hepsi bir bir gerçekleştirildi. Hiçbir zaman yaptığımız işlerde gelecek zaman kipi kullanmadık. Cumhuriyetimizin 100. yılında 2 bin 500 proje gerçekleştirdik, 100 büyük projeyi de hayata geçiriyoruz. Dünya Kayısı Ticaret Merkezi, Kuzey Koşuk Yolu, Anayurt Bulvarı, Güldal Akşit Bulvarı, Güney Kuşak, Danişment Gazi, Alp Er Tunga Bulvarları hepsini yaptık. Pandemi, 24 Ocak 2020 depremine ve asrın felaketi, kıyametin provası dediğimiz depremlere rağmen hiç durmadan yoğun bir şekilde gayret ve çaba içerisindeyiz. Durmak yok, yola devam diyoruz.”

şeklinde konuştu.

“BÜYÜK GAYRETLERİ OLDU”

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’dan sonra söz alan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Cevdet Yılmaz’ın Malatya’ya gelerek sorunları yerinde görmesinin çok önemli olduğunu kaydederek,

“Cumhurbaşkanı Yardımcımız ilimize hoş geldiniz, bugüne kadar Malatya’ya ve ülkemize çok şeyler yaptınız. Malatya’nın 6 Şubattaki deprem sonrası kalkınmasında, imarı ve ihyasını yakinen takip ederek inşallah yeniden Malatya’yı hep beraber ayağa kaldıracağız. Cumhurbaşkanımız ilk günden itibaren gerek hükümetimizi gerek yerel yönetimlerimizin tamamını deprem bölgelerine odaklayarak bu bölgelerde hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması için azami gayret gösterme talimatı verdiğini biliyoruz. Sizlerde buralara gelerek hem yerinde görüp hem de çözüm üretmeniz bizim için çok değerli. Tabi yerelde çok şeyler yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibi, belediyelerimiz, hükümetimiz ile beraber yerel kalkınmayı da birlikte gerçekleştirme noktasında büyük gayretleri oldu. Kırsal mahallerimizde gittiğimizde Malatya asfaltsız yollarının çok az kaldığını gördük. Sivas, Adıyaman sınırına da gitsek, Diyarbakır sınırına da gitsek her yere asfalt yapıldı. İşte bu noktada asfalt plent tesisinin yapılması önemliydi. Beton santralleri fiyat dengesi noktası önemli. Ben her tesisimizin Malatya ve ülkemize hayırlı olmasını cenabı Allah’tan niyaz ediyorum”

ifadelerine yer verdi.

“SAMİMİ BİR ŞEKİLDE GAYRET EDİYORUZ”

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’den sonra söz alan Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Malatya’ya tayinini öğrendiğinde çok mutlu olduğunu ifade ederek,

“6 Şubatta asrın felaketini yaşayan şehrimiz Allah’ın izni, devletimizin büyük desteği ve gayreti, biz yerelde çalışanların samimi gayreti ile yaşadığımız bu felaketten bir an önce kurtulup şehrimizi eskiden daha güzel imar etmeye hep birlikte ant içtik. Ben de bu güzel çalışmada 2,5 aydır bulunuyorum ve buraya tayin olduğumda da ifade ettiğimi gibi bir kez daha ifade etmek isterim. 9 yıllık bir vali olarak deprem bölgesi Malatya’ya tayinimi öğrendiğimde Rabbime şükrettim ve eşimle aynen şöyle bir konuşma geçti aramızda ‘Şükürler olsun ki o bölgeye, Malatya’ya dua almaya, zordaki insanlara yardım etmeye gidiyoruz’ dedim. Beni bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımıza bir kez daha teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Geldiğimden bu yana buradaki güzel ekip ile birlikte siyasilerimizle bütün kurum ve kuruluşlarımızla Malatya’da depremin yarattığı sorunları gidermeye samimi bir şekilde gayret ediyoruz. Birlik ve beraberlik içinde hareket ederek yolumuza devam ediyoruz”

dedi.

“BATTALGAZİ’NİN TORUNLARI BUNU UNUTMAZ”

Malatya Valisi Ersin Yazıcı,

“Şehri yeniden imar ederken, ne yazık ki özellikle betonla ilgili fiyat konusunda bizi üzen fırsatçılık olduğunu düşündüğümüz yanlış şeyler oldu. Büyükşehir Belediyemiz bu konuya müdahale ederek, kurmuş olduğu santrallerle piyasayı regüle edecek. Fırsatçılara şunu da ifade etmek isterim; Lütfen şehri birlikte ayağa kaldıracağız. Herkesin sorumluluğu var. ‘Dönem bu dönem deyip, istediğin fiyatla, koşullar uygun diye istediğim karla işi yaparım’ noktasında hareket etmeyelim. Malatyalı hemşehrilerimizin zor günlerinden istifade ederseniz, Battalgazi’nin torunları bunu unutmaz. Ben bir kez daha şehrimize bu beton santrallerini ve asfalt plentlerini kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine huzurlarınızda teşekkür ediyorum Tesislerimiz hayırlı ve uğurlu olsun”

diye konuştu.

“ÖNCÜ ŞEHİRLERDEN BİRİ MALATYA OLACAKTIR”

Malatya’nın her zaman birlikten yana olduğunu, işgalci ve fitneciye hiçbir zaman geçit vermediğini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,

“Malatya’nın en takdir ettiğimiz yönlerinden biri girişimciliğinin yanı sıra farklı kesimleri bir arada yaşatma ve herkesi kucaklama kültürüdür. Malatya’nın bu güzelliğini geçmişte bozmaya çalıştılar; ama başarılı olmadılar bundan sonrada Allah’ın izni ile Malatya’nın birliği ve beraberliğini bozmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Malatya Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü ve büyük Türkiye davasında her zaman ön safta olmuş her seçimde rekor destek ile alnı ak çıkmıştır bu vesile ile tüm Malatya’ya, Malatya bizim yoldaşımız diyen Cumhurbaşkanımızın kalbi selam ve muhabbetlerini iletiyorum. Nasıl ki bugüne kadar Cumhuriyetimizin bu 100 yılında Malatya güzel başarılar ve ilerlemeler ortaya koyduysa Türkiye Yüzyılı dediğimiz yeni dönemde 2053,2071’e doğru ufkumuzu genişlettiğimiz bir dönemde Türkiye Yüzyılının inşasında da inanıyorum ki öncü şehirlerden biri Malatya olacaktır”

diye konuştu.

“EL BİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ”

Malatya’nın yeniden yükselişi için el birliği ile çalıştıklarına vurgu yapan Yılmaz,

“Bugün ne kadar zorluk yaşarsa yaşasın dimdik ayakta duran Malatya’nın şanına yakışır tesislerinin açılışını yapıyoruz. Asrın felaketinin yaşandığı ilk günden bu yana Malatya’da devlet, millet el ele, bu güzel şehri ayağa kaldırmak için tarihi bir çaba içindeyiz. Bir yandan barınma ve şehrin dönüşümü için kolları sıvamışken bir yandan da ticaretin yeniden canlanması ve sosyal hayatın yeşermesi için gayret ediyoruz. Malatya’nın toplumun her kesimine bağrını açan, medeniyetlere beşiklik eden yapısı ve girişimci kültürü ile yeniden yükselişi için el birliği içinde çalışıyoruz. TOKİ konutları ve köy evleri en hızlı şekilde yükselirken, Malatya çarşı projesi, Bakırcılar Çarşısı ve yeni sanayi alanlarıyla ekonomi de hayat buluyor. Bugün sabah yaptığımız toplantılarda şehir merkezi ile ilgili çalışmaları daha detaylı ele alma fırsatı bulduk inşallah şehir merkezi de 8 bine aşkın ticari yapıyı ve 3 bine aşkın konutu başlatacağız bir kısmı başladı gerisi de gelecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bizzat bakanlık olarak bu işi yapacak ve şehir merkezi yeniden inşa edildiğinde Malatya’nın kalbi de daha gür ve sağlıklı atmış olacak. Merkezi yönetimde verilen yoğun çabanın yanı sıra Malatya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerinden birini sergileyerek nerede bir ihtiyaç varsa o alanda hizmet üretmeye çalışıyorlar. Deprem sürecinde merkezi idare ve yerel yönetimler el ele gayret ettik bugünlere geldik inşallah yaraları sarıp çok daha güçlü bir geleceği el birliği ile inşa edeceğiz”

ifadelerini kullandı.

MALATYA BAŞKA BELEDİYELERE DE ÖRNEK

Devlet olarak 6 Şubat depremlerinden bu yana yapılan çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgiler veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,

“Malatya daha önce olduğu gibi yine girişimciliği ile tarihiyle kültürüyle, ihracatıyla, kayısısıyla, tarımıyla Türkiye yüzyılına yapacağı katkılarla gündemimize gelecek. Ben şuna yürekten inanıyorum; Malatya ve Malatyalılar birlik beraberlik içinde işlerini yaptıkları sürece hiçbir sorun bizim için büyük değildir. Kalkınma Bakanlığı yapmış biri olarak kaynaklarımızı verimli kullanırsanız Cenabı Allah bu kaynaklara bir bereket verir iyi niyetli ve verimli işler yaparsanız sonuçta güzel olur bereketli olur, hiç olmayacak dediğiniz işler gerçekleşir. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve ekibini ben yürekten kutluyorum. Bütün ilçe belediyeleriyle bir laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyduğu için, bu kadar hizmeti gerçekleştirdiği için Türkiye'nin bütçeye oranla yatırımı en yüksek belediyelerinden öncü belediyelerinden olduğu için yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah başka belediyelere de örnek olsun diyorum. Tekrar bu tesislerimizin Malatya'mıza, bölgemize, ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini diliyorum, hayırlı olmasını diliyorum hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. “

dedi.