vi̇deo haber | oğlunu turşu kavanozu ile ağır yaraladı!

Oğlunu Turşu Kavanozu ile Ağır Yaraladı!

Malatya’da tartıştığı babası tarafından cam turşu kavanozu ile darp edilen genç ağır yaralandı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hisarım Sokak’ta bulunan bir apartmanın birinci katında ailesiyle birlikte yaşayan 18 yaşındaki M.O. ile babası V.O. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Baba V.O. kavgada müştemilatta bulunan cam turşu kavanozu ile oğlu V.O.’yu karın bölgesinde yaraladı. Çok fazla kan kaybeden M.O. ihbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

M.O.’nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu olayda, baba V.O. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

(iha)