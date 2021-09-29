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VİDEO HABER | Domuzlar Mahalleye İndi!

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vi̇deo haber | domuzlar mahalleye i̇ndi!
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Domuzlar Mahalleye İndi!

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’ne domuz sürüsü inince mahalle sakinleri panik yaşadı.
Dilek Mahallesi’nde 10’a yakın yaban domuzu bahçelere zarar verdi. Panik yaşayan mahalle sakinleri elinde silahla domuz avına çıktı. Domuzların, evlerin bulunduğu alanlarda ve araçların etrafında yiyecek aradığını görenler tedirgin oldu.
Mahalle sakinlerinden Rafi Bayrak, domuzlardan muzdarip olduklarını ifade ederek, “Her sene biz mahallemizde bu sorunu her kış mevsimde yaşıyoruz. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Bu sorunumuza çözüm bulun” dedi.
Dilek Mahallesi’nde yaşayan Hüseyin Bayrak isimli vatandaş ise “Mahallemizin gençleri köpek sesi duyunca ben de mahalleye indim. Gördüm ki domuzlar var. Avcılarımız ruhsatlı tüfekle domuzların peşine düştük. Onlar da kaçtı” ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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