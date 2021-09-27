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Vidalı Kompresör Satın Alınacak!
Malatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi vidalı kompresör satın alınacağını duyurdu.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”Vidalı Kompresör alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.” ifadelerine yer verildi.
İhalenin teklif açma tarihi 13 Ekim olarak belirtildi.
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