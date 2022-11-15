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Anasayfa / Sağlık / Vergi ödemelerinde 2.taksit uyarısı

Vergi ödemelerinde 2.taksit uyarısı

Vergi ödemelerinde 2.taksit uyarısı
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Vergi ödemelerinde 2.taksit uyarısı

Battalgazi Belediyesi; 2022 yılı Emlak, Çevre Temizlik ile İlan ve Reklam vergilerinin 2. taksitlerinin son ödeme gününün 30 Kasım Çarşamba günü olduğunu hatırlatarak mükelleflere çağrıda bulundu. Ödemeler Battalgazi Belediyesi veznelerine nakit ve kredi kartı ile ödeme yapabileceği gibi E-belediye uygulamaları üzerinden online olarak da yapılabiliyor.

Battalgazi Belediyesi, 2022 yılı Emlak, Çevre Temizlik, İlan ve Reklam Vergisinin birinci 2. taksit ödemelerinin 30 Kasım 2022 Çarşamba günü sona ereceğini hatırlatarak, doğabilecek mağduriyetlere karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. Doğabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek ve mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için çağrıda bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğü, mükelleflerin bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi.

BORÇ ÖDEMEDE ONLİNE KOLAYLIK

Vergi mükellefi vatandaşlar hafta içi saat: 08.00-17.00 arasında Battalgazi Belediyesi hizmet binasında bulunan veznelere, Vilayet Parkı arkası Ek hizmet binasındaki veznelere, Tapu Kadastro Müdürlüğü Battalgazi Belediyesi tahsilat servisine nakit yada kredi kartı ile ödeme yapabilecek. Battalgazi Belediyesi’nin dijitalleşme ve Akıllı Belediyecilik çalışmaları çerçevesinde oluşturulan altyapısı sayesinde vatandaşların Belediyeye gelmeden ve işlemlerini mesai saatine bağlı kalmadan 7/24 güvenli bir şeklide https://www.battalgazi.bel.tr üzerinden E-belediye uygulamasını da kullanarak gerçekleştirebilecek. (Bülten)

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