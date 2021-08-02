FEYZULLAH GÖK
YAŞ71CİNSİYETİEANNE ADIMEDENİ H.EVLİDOĞUM YERİMALATYAYAKINLIĞIOĞLUTELEFON0507 702 78 02
- Babası:İbrahim
- Annesi:Hayriye
- Defin: TEPECİK MEZARLIĞI.YEŞİLYURT/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ.
- Taziye Yakını:Serkan Gök
- Adres:Hiroğlu Mah. Simsar Sk. Yeşilyurt / Malatya
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.