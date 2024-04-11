göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
TAKİP ET 7 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
11 NİS BUGÜN
20°C / 10°C Az Bulutlu
Rüzgar Km/ sa Nem %
Kung Fu Panda 4
Godzilla x Kong: Yeni İmparatorluk
Hayalet Avcıları: Ürperti
Güneşi Söndürmem Gerek
Hep Yek: Aşiret
Üç Harfliler: Nazar
MALATYA SİNEMA SEANSLARI
GİRİŞ YAP KAYIT OL