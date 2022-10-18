“Vefa Zamanı” Etkinliği Yapıldı

“Hali vakti yerinde olan herkes eğitim bursu vermeli”

Pütürge -Doğanyol Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen “Vefa Zamanı” etkinliğinin ikincisinde eğitime katkı ve destek veren hayırseverlere ‘Vefa Plaketleri’ takdim edildi. ETKİNLİKTE KONUŞAN Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir, “Eğitim bursu çok önemli. Pütürgelilerin birçoğu mutlaka eğitim bursu veriyordur. Bizler için küçük bir miktar, öğrenci için çok önemli bir miktardır. Hali vakti yerinde olan herkes eğitim bursu vermeli.” diye konuştu.

Pütürge -Doğanyol Eğitim Vakfı’nın İstanbul’daki merkezinde düzenlenen “2. Vefa Zamanı” etkinliğine hayırsever iş insanları, Mehmet Duman, Ahmet Duman, Ramazan Paşahan, Sami Uyanık, Pütürge Uzunkoru Derneği Başkanı Zeynal Erdoğan, eğitime verdikleri katkı ve desteklerden dolayı Vefa Plaketleri takdim edildi.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir, hayırsever iş insanı Ziya Akşahin, Dr. Öğretim Üyesi Bilal Çuğlan, Pütürge -Doğanyol Eğitim Vakfı Başkan Yardımcısı Bayram Tilbaç, Vakfın Denetim Kurulu başkanı Fevzi Kılınç ve Gazeteci Suat Kozluklu ile Vakıftan burs alan çok sayıda öğrencide hazır bulunduğu “Vefa Zamanı” etkinliğinin ikincisi Pütürge -Doğanyol Eğitim Vakfı Başkanı Dr. Hasan Hüseyin Şener’in açılış konuşması ile başladı.

Dr. Şener yaptığı konuşmada, amaçlarının Pütürge ve Doğanyol’un gençlerini geleceğe en iyi şekilde hazırlamak olduğunu belirterek, “Pütürge ve Doğanyol’un gençlerine, dolayısıyla yöremizin eğitimine katkı ve destek sunan hiç kimseyi unutmayacağız, unutturmayacağız. Çünkü onlar yöremize en büyük yatırımı yapıyorlar. İmkânlarımız arttıkça hem burs verdiğimiz öğrenci sayısını arttıracağız, hem de Pütürge ve Doğanyol’a eğitim yatırımları götüreceğiz. Vakfımıza bugüne kadar katkı ve destek sunan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyoruz.” dedi.

500 TANE KUMBARA DAĞITITILDI

Dr. Şener, Vefa Zamanı etkinliklerine katılanlara vefanın anlamını içeren küçük bir tabloda hediye edeceklerini, vakıf olarak 500 tane kumbara dağıtımına da başladıklarını, kumbara içinde biriken paraların ise bırakılan işyerinden vakfın makbuzu karşılığında teslim alınacağını, her şeyin resmi ve kayıt içinde olacağını ifade etti.

“EĞİTİM BURSU ÇOK ÖNEMLİ”

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir, “Pütürge -Doğanyol Eğitim Vakfı Başkanımız Dr. Hasan Hüseyin Şener’e ve ekibine çok teşekkür ediyorum. İstanbul gibi metropol bir şehirde bir araya gelmek çok güzel. İnsan zaman zaman kayboluyor, yalnızlık hissediyor. İyi günde, kötü günde kendi yöresinin kurumsal vakıf ve derneklerinin olduğunu bilmek çok güzel. Pütürgelilerin her şeyi ile İstanbul’da çok güzel bir duruşu var. Pütürgelilerin çalışkanlıkları konuşuluyor. Pütürge’nin coğrafi yapısından dolayı insanlarımız İstanbul’a gelmişler. Eğitim bursu çok önemli. Pütürgelilerin birçoğu mutlaka eğitim bursu veriyordur. Bizler için küçük bir miktar, öğrenci için çok önemli bir miktardır. Hali vakti yerinde olan herkes eğitim bursu vermeli.” diye konuştu.

Vakfa katkı ve desteklerini sürdüren ve Vefa Plaketi takdim edilen Pütürge Uzunkoru Derneği Başkanı Zeynal Erdoğan, “Uzunkoru Derneği yönetimi olarak elimizden geldiği kadarıyla eğitime katkı sunmaya çalışıyoruz. Pütürge-Doğanyol eğitim vakfı çok güzel işler yapıyor, kendilerine teşekkür ediyoruz. İstanbul’da Pütürgeliler her yerde ve bütün platformlarda Malatya’yı en iyi şekilde temsil ediyorlar” dedi.

Pütürge -Doğanyol Eğitim Vakfı Başkan Yardımcısı Bayram Tilbaç, Pütürge Uzunkoru Derneği’nin geçmişten bugüne sürekli olarak vakıfa destek ve katkı verdiğini belirterek, “Aynı örnek davranışı Pütürge’mizin bütün derneklerinden bekliyoruz” dedi.

Pütürge -Doğanyol Eğitim Vakfı’na destek ve katkısını sürdüren ve Vefa Plaketi takdim edilen hayırsever iş insanı Ramazan Paşahan, Pütürge’nin eğitimine destek sunmaya her zaman devam edeceklerini ifade etti.

Pütürge -Doğanyol Eğitim Vakfı’na destek ve katkı sunan Duman Şirketler Grubu adına Vefa Plaketi hayır sever iş insanı Ahmet Duman’a takdim edildi. Hayır sever iş insanı Ahmet Duman, vakfın kurulmasında ve emeği olan herkese teşekkür etti.

“EĞİTİMSİZ TOPLUMLAR FAKİRLİKTEN KURTULAMAZ”

Pütürge -Doğanyol Eğitim Vakfı’na destek ve katkısı nedeniyle Vefa Plaketi sunulan, ancak rahatsızlığı nedeniyle etkinliğe gelemeyen Sami Uyanık’ın plaketini iş insanı Ziya Akşahin teslim aldı. Hayır sever iş insanı Ziya Akşahin, “Pütürge -Doğanyol Eğitim Vakfı’nda güzel şeyler duyuyoruz, güzel şeylere şahit oluyoruz. Bir ata sözü var, İngilizler bunu çok kullanırlar, ‘Eğitimsiz toplumlar fakirlikten kurtulamaz.”, Örgütsüz toplumlarda dağılmaya mahkum. Bunu ülke bazında da alabilirsiniz, köy bazında da alabilirsiniz. Eğitime ne kadar değer verirsek gelecek kuşakların önünü ne kadar açarsak, onlara ışık saçarsak, onlarda ülkemize, çevremize, herkese ışık saçar. Pütürge -Doğanyol Eğitim Vakfı Yönetimine teşekkür ediyorum. Çünkü çok önemli bir görev yürütüyorlar” dedi.(Bülten)