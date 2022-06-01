Vedat Erdoğan kansere yenildi

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Efsane Malatyaspor’da bir dönem futbol oynayan ve kulüp başkanlığı da yapan iş insanı Vedat Erdoğan tedavi gördüğü Turgut Özal Tıp Merkezi’nde hayatını kaybetti. Akciğer kanseri teşhisi konulduktan sonra bir süredir İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde kanserle mücadele eden Vedat Erdoğan’ın sağlık durumunun bugün öğlen saatlerinde kötüye gittiği ve doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği bildirildi. Erdoğan’ın vefat haberinin duyulmasıyla Malatya spor camiasından birçok isim yayınladıkları mesajla sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Vedat Erdoğan’ın cenazesi yarın Şehir Mezarlığı’nda kılınacak öğle namazının ardından toprağa defnedilecek.