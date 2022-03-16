Vazgeçilmezimiz: Yoğurt

Zayıflamak için kalori kontrolü yapmamız ve yediğimiz besinlerden aldığımız kalorinin gün boyu harcadığımız kaloriden az olması gerekiyor.

Vücudun yağ yakmaya başlaması ve depolanmış yağlardan kurtulmamız için dikkat etmemiz en önemli kural bu ve kilo vermemiz bunu ne kadar uzun süre gerçekleştirebildiğimize bağlı.

Tek bir besini tüketerek zayıflamak pek mümkün değil ve aynı zamanda sağlıklı da değil. Yani beslenmenize yoğurt ekleyerek birden kilo vermeye başlayacak değilsiniz. Ancak yoğurt gibi besinler yüksek besin değerleri ile genel sağlığımıza katkıda bulunurken gün içinde aldığımız kaloriyi kontrol altında tutabilmemize yardımcı olabilir.

Örneğin yoğurdun protein içeriği daha uzun süre tok kalmanızı sağlayarak öğünler arasında yaşadığınız açlık krizlerini daha kolay atlatmanızı sağlayabilir.

Yoğurt çok iyi bir protein kaynağıdır ve et gibi diğer protein kaynaklarına oranla kalorisi oldukça düşüktür.

Öğünler arasında yenilen atıştırmalıklar zayıflarken karşımıza çıkan en büyük sorunlardan biri olduğu için yoğurt gibi tokluk hissini uzatan besinler diyetinize bağlı kalmanıza yardımcı olacaktır. Bu alanda yapılan araştırmalar öğünler arasında atıştırmalık yemeyenlerin yiyenlere oranla %22 oranında daha fazla kilo kaybettiklerini ortaya koyuyor.

Yoğurdun faydaları ; tokluk hissini uzatmakla sınırlı değil. Yoğurt gibi protein bakımından zengin besinler fazla yağın yakılmasını kolaylaştırıyor ve kas kütlesinin artmasını sağlıyor.

Tabii bu durum kalori kontrolü yapıyorsanız ve harcadığınızdan daha az kalori alıyorsanız geçerli. Aksi taktirde, yani beslenmenizde değişiklik yapmadan ve kalori oranını düşürmeden sadece daha fazla yoğurt yiyerek yağ yakmanız pek mümkün değil.

Yoğurdun yağ yakmaya etkisi üzerine yapılan bir diğer araştırmaya göreyse diyet yaparken düzenli olarak yoğurt yemek bel bölgesi yağlarından daha çabuk kurtulmaya olanak tanıyor.

Yoğurdun Diğer Faydaları

Vitamin ve mineraller bakımından zengin olan yoğurdun 100 gramı günlük kalsiyum ihtiyacının %12’sini karşılar. Bunun dışında fosfor, potasyum, çinko, selenyum mineralleri ve C vitamini, A vitamini, B2 vitamini, B6 vitamini, B12 vitamini için çok iyi bir kaynaktır.

Diyet yaparken yaşanan en büyük sorunlardan biri beslenmenin değişmesine bağlı olarak ortaya çıkan kabızlıktır. Özellikle ilk bir kaç hafta yaşanan kabızlık can sıkıcı hale gelebilir. Yoğurt bağırsaklarda sindirimi düzenleyen “iyi” bakterilere destek olarak kabızlığın daha kısa sürede ortadan kalkmasını sağlar. Aşağı yukarı her yoğurdun bu etkisi vardır ancak ambalaj üzerinde “probiyotik” yazan yoğurtlar daha etkili bir çözüm sunar.

Yoğurtta bulunan ve sindirime yardımcı olan bu bakterilerin tek faydası sindirimi düzenlemesi değil. Son yıllarda yapılan bazı araştırmalara göre düzenli olarak probiyotik tüketenlerde yüksek tansiyon görülme olasılığı tüketmeyenlere oranla oldukça az.

Düzenli olarak egzersiz yapıyorsanız ve egzersizden sonra kendinizi çok halsiz hissediyorsanız yarım kase yoğurt yiyerek enerjinizi geri kazanabilirsiniz.

Protein bakımından zengin olan ve aynı zamanda karbonhidratta içeren yoğurt egzersiz sırasında yıpranan kasların tekrar eski haline dönmesinde önemli bir rolü bulunan amino asitleri içerir. Egzersize başladıktan 1 saat içinde yarım kase yoğurt ve 2 bardak su içmek egzersize devam etmek için ihtiyaç duyduğunuz enerjiyi verecektir.

Sonuç olarak yoğurt hızla kilo vermenizi sağlayacak bir mucize değil ancak besleyici olması, protein bakımından zengin olması, tokluk hissini uzatması ve kabızlığa iyi gelmesi diyetinize destek olabilecek özellikleri.