“Vatandaşlarımız kredi kartıyla geçiniyor”

ŞÜKRAN MALKOÇ

Ekonomide yaşanan bazı sıkıntılara eleştirilerde bulunan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, “Son 2 yılı değerlendirdiğimiz zaman ekonomik kriz hat safhada Türkiye’de milyonlarca kişi açıklık sınırının altından yaşıyor. Ülkenin yüzde 80’i de yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Neredeyse bütün vatandaşlarımız kredi kartıyla geçiniyor” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, ülke ve Malatya ekonomisi hakkında bazı değerlendirmeler yaptı. Ekonomide son 2 yıldır ciddi sorunlar yaşandığına dikkat çeken Kiraz, milyonlarca insanın açıklık ve yoksulluk sınırında yaşadığını sözlerine ekledi.

Ekonomide yaşanan bu sorunların sorumlusunun siyasetçiler olduğunu öne süren Kiraz, “Siyaset yapan herkesin yüzünün kızarması gereken bir dönemden geçiyoruz. Çünkü siyaset vatandaşın hayat şartlarını düzeltmekle mükelleftir. Ama vatandaşın hayat şartları bu duruma gelmişse bütün siyasetçiler bütün yöneticiler bunun önünde utanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de ve Malatya’da ekonomik krizin hat safhada olduğuna değinen İl Başkanı Kiraz, “Malatya ekonomisi önemli çöküşle karşı karşıya veriler açıklanıyor, ‘ekonomi büyüdü’ diye ama hangi rakamı açıklarlarsa açıklasınlar biz biliyoruz ki açıklanan sonuçlar gerçeği yansıtmıyor. Son 2 yılı değerlendirdiğimiz zaman ekonomik kriz hat safhada Türkiye’de milyonlarca kişi açıklık sınırının altından yaşıyor. Asgari ücretle çalışan herkes de açılık sınırında ayrıca işsiz olan ve iş arayanlarda açlık sınırının altında yaşıyor. Baktığımız zaman emekli, engelli, dul ve yetim vatandaşlarımız açlık sınırında yaşıyor. Bakın yoksulluk sınırından bahsetmiyorum bile çünkü ülkenin yüzde 80’i yoksulluk sınırının altında yaşıyor” diye konuştu.

“Zamların hemen her gün her şeye geldiği bir ortamda Türkiye’de vatandaşta borç sarmalına giriyor” sözlerine yer veren Başkan Kiraz, “Neredeyse bütün vatandaşlarımız kredi kartıyla geçiniyor. Kredi kartını yatıramadıkları için birçok vatandaşımız icralık ya da aldıkları maaş ceplerine girmeden direkt kredi kartına kesiliyor. Vatandaşın eline de 5 kuruş geçmiyor. Böyle bir ortamda büyüdük demek gerçekten komik oluyor. Çünkü biz vatandaşımızı da kendimizi de görüyoruz, ekonomi değil cebimizdeki delik büyüyor” dedi.

“SİYASETÇİLER, YÖNETİCİLER UTANMALIDIR”

Vatandaşın pazarda ve markette ucuz ürün arayışına girdiğini ve bu durumdan siyasetçileri sorumlu tutan Kiraz, “Madem büyüyoruz, pazar raflarında karpuz neden dilimle satılıyor? Malatya tarihinde ilk defa karpuz dilimle satılıyor. Yazın gelmesiyle beraber belki sebze fiyatları düşecek ama halen sebze ve meyve adet adet alınıyor. Pazar yerlerine baktığımız zaman akşam saatlerini bekleyen vatandaşlarımız var. Çünkü atık malzemeleri toplayanlar oluyor. Market raflarında da şu durumla karşılaşıyoruz, son kullanma tarihi geçen ürünlere indirim yapılıyor ve bu şekilde satmaya çalışıyorlar. Bazı vatandaşlarımız da geçim sıkıntısından dolayı mecburen alıyor. Fırınlara baktığımızda bayat ekmekler satılıyor. Gerçekten de acınası bir durum ve siyaset yapanlarında utanması gereken bir durumdur. Siyaset yapan herkesin yüzünün kızarması gereken bir dönemden geçiyoruz. Çünkü siyaset vatandaşın hayat şartlarını düzeltmekle mükelleftir. Ama vatandaşın hayat şartları bu duruma gelmişse bütün siyasetçiler bütün yöneticiler bunun önünde utanmalıdır. En başta da bizi yöneten ve 22 yıldır yönettiğini sanan AK Parti hükümetinin yöneticilerinin, vekillerinin yüzünün kızarması gerekiyor. Çünkü nereye baksak orada olumsuz tablo var” değerlendirmesini yaptı.

Geçen yıla oranla enflasyonun yüzde 400 arttığını söyleyen Kiraz, “Geçen yıl ve bu yılı kıyasladığımız zaman geçen seneye göre yüzde 70 enflasyon rakamları veriyorlar ama baktığımızda her şey 3-4 katı, bu da enflasyonun yüzde 400 olduğunun bir göstergesidir. Nereye akarsanız bakın 3-4 kat artmayan bir şey ok ama maalesef TÜİK, yüzde 70 enflasyon rakamı açıklıyor. Ama vatandaşın cebinden çıkan para TÜİK rakamlarının çok çok üzerinde onların açıkladığı yüze 70 hiçbir şey ifade etmiyor” dedi.