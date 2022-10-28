Vatandaşlar çalışmalardan memnun

Vatandaşlar çalışmalardan memnunlar

Battalgazi Belediyesi tarafından startı verilen 6 sokakta sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalardan dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileten vatandaşlar, çalışmalardan bir hayli memnunlar.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatıyla Yeni Hamam Mahallesi’ndeki 6 sokakta startı verilen sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Küpçüler, Altınkayısı, Beypınar, Kasap Pazarı, Pınarçık ve Sabuncu sokaklarında yürütülen sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında 35 bina ve 175 dükkan, estetik bir görünüme kavuşacak.

Sağlıklaştırma çalışmalarını esnaflar olarak memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Ramazan Vurmaz isimli esnaf, “Çok güzel bir çalışma oldu. 13 yıldır burada esnaflık yapıyorum. Burası harabe içindeydi. Eskisi ile yenisi arasında çok fark var. Bayağı güzel bir çalışma oldu. Esnaflarda vatandaşlarda çalışmalardan bir hayli memnun. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” derken, Şaban Altuntop ise, “Burada 15 yıldır esnafım, ilk defa bir çivi çakıldığını gördüm. Burada büyük bir düzensizlik vardı. Dışarıdan gelen misafirlerimiz öncelikle burayı geziyor, alışverişlerini yapıyor. Alışveriş yaparken tedirgin oluyorlardı. Bizlere soruyorlar; burası Şire pazarımı? Buranın Şire pazarına benzer bir hali yok. İnanmıyorlardı. Yapılan bu çalışmalarla Şire Pazarı hak ettiği değere kavuştu. Tabelalarımızı da tek tip olursa daha güzel olacak. Bizler elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız. Sağlıklaştırma çalışmalarını başlatan Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“BU ÇALIŞMA SOKAĞIMIZA CANLILIKTA GETİRECEK”

Başkan Güder’in Battalgazi’yi daha yaşanılabilir hale getirdiğini belirten Batıkan İmik isimli esnaf, “Ben burada yeni bir esnafım. Battalgazi Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Hakikaten Battalgazi’yi daha yaşanabilir hale getirdi. Kendisi büyük bir özveri ile çalışıyor, sokaklarımız ise bir düzen alıyor. Başkanımız, Malatya ve Battalgazi’ye değer katan bir başkan. Bu çalışma sokağımıza canlılıkta getirecek” derken, Burak Tomo isimli esnaf ise, “Battalgazi Belediyemiz güzel bir çalışma ortaya koyuyor. Bu çalışmalar buraya yakışan çalışmalar. Dünyanın neresinden gelirseniz gelin mutlaka buraya uğrayıp gidiyorlar. Müşterilerimiz Şire pazarına yakışan bir görüntünün olmadığını söylüyorlardı. Fakat şu anda olumlu tepkiler alıyoruz” dedi. (Bülten)