“Vatandaşımızın derdi neyse bizim derdimiz o”

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “6’lı masada kimlerin nerede oturduğunu, 6’lı masanın altındakinin kim olduğunu, hangi terör örgütleriyle bağlantılı olduğunu herkes iyi biliyor. Allah nasip ederse 2023’te bir kez daha Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhur İttifakı olarak cumhurbaşkanı seçeceğiz” dedi.

Milletvekili Çalık, Malatya’daki temasları kapsamında Akçadağ İlçesine ziyarette bulundu. İlk olarak Yalınkaya Mahallesi’ni ziyaret eden Çalık, burada muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Akçadağ ve Akçadağlıların her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında sımsıkı durduğunu ifade eden Çalık, bütün Akçadağlılara canı gönülden teşekkür ettiğini söyledi.

“20 yıldır cumhurbaşkanımızın arkasında durdunuz” diyen Çalık, “Akçadağlı bütün hemşehrilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Emin adımlarla Akçadağ’ın ve Yalınkaya’nın güçlü sesiyle 2023’e, cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılına yürüyoruz. Allah nasip ederse 2023’te bir kez daha Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhur İttifakı olarak cumhurbaşkanı seçeceğiz” dedi.

“HİZMETLERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Milletvekili Çalık, daha sonra Sarıhacı ve Develi mahallelerinde muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun ve istekleri dinledi. Mahalleye yapılan ve bundan sonra yapılacak olan hizmetler hakkında istişarede bulunduklarını dile getiren Çalık, “Bugüne kadar önemli yatırımlar yaptık, bundan sonrada hizmetlerimizi sürdüreceğiz. İçme suyu, yol ve altyapı konusunda Malatya Büyükşehir Belediyemizden, elektrikle ilgili talepleri de Aksa’dan istedik” diye konuştu.

Akçadağ’ın 20 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıktığını ifade eden Çalık, 2023’te de bir kez daha sahip çıkacağına inandığını belirtti.

“VATANDAŞLARIMIZIN YAŞADIĞI SIKINTIYI GÖRÜYOR VE BİLİYORUZ”

“Karşımızda kimlerin olduğunu en iyi Akçadağlılar bilir” diyen Çalık, şunları söyledi:

“6’lı masada kimlerin oturduğunu, kimin elinin kimin cebinde olduğunu iyi biliyorsunuz. 6’lı masada kimlerin nerede oturduğunu, 6’lı masanın altındakinin kim olduğunu, hangi terör örgütleriyle bağlantılı olduğunu Akçadağlılar iyi bilirler. 20 yıldır ilçe ilçe, mahalle mahalle ilimizin ve Türkiye’mizin her karesini dolaşmaya devam ediyoruz. Yaşadığımız süreç Suriye, Rusya-Ukrayna, pandemi süreci dahil bunları göz önünde bulundurarak vatandaşımızın zor bir dönemden geçtiğinin de farkındayız. Biz, 20 yıldır vatandaşımıza hiç sorun yaşatmadık, yaşattırmadık. Hastanemizi, okulumuzu, yolumuzu, havaalanımızı her hizmeti vatandaşlarımızla buluşturduk. Akçadağ’da yapmış olduğumuz her hizmet ve yatırımın altında Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası vardır. Akçadağ’ımıza okullar kazandırdık, yeni okullarımızda yatırım programında. Akçadağ İlçemize 6 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi + Toplum Sağlığı Merkezi +112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yaptık. Akçadağ’ımıza Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası kazandırdık. FEDAŞ bu yıl 20 milyon 500 bin lira tutarında yatırım yapıyor. Akçadağ’a Gençlik Merkezi kazandırıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığımız ortaklaşa yürüttüğü ve yaklaşık 500 gencin istihdam edileceği Akçadağ’a Teksil Kent’i biz kazandırıyoruz biz. Akçadağ bizden hangi yatırımı istediyse biz o yatırımı İlçemize kazandırmak için var gücümüzle çalıştık, çalışıyoruz. Fiyatlar konusunda vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıyı görüyor ve biliyoruz. Cumhurbaşkanımız talimatlarını verdi, bakanlarımız gerekli tedbirleri aldı.”

20 yıldır ülkeye her alanda önemli hizmetlerin yapıldığını, bundan sonrada hizmetlerin devam edeceğini dile getiren Çalık, “2023’te yeniden Cumhur İttifakı ile beraber Recep Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanı seçeceğiz, 100’üncü yılımızda “durmak yok yola devam” diyeceğiz” ifadesini kullandı.

“YOLUMUZA EMİN ADIMLARLA DEVAM EDİYORUZ”

Milletvekili Öznur Çalık, daha sonra Akçadağ merkezde esnaflarla bir araya gelerek, Büyük Birlik Partisi (BBP) Akçadağ İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Burada konuşan Çalık, “Derdimiz vatan ve millet. Vatandaşımızın derdi neyse bizim derdimiz o. derdi vatan, bayrak, ezan olan ve bu toprakları vatan yapan toprağa düşen şehitlerimizin bugüne kadar vermiş olduğu mücadeleyi devam ettirerek, vatanımızı korumaya, birliğimizi daim ettirmeye çalışıyoruz. Bu noktada 2023 bizim için çok önemli bir süreç. Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılında, 20 yıldır bu ülkeye hizmet eden cumhurbaşkanımızı bir kez daha cumhurbaşkanı seçeceğiz ve emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz, bundan sonrada emin adımlarla yol yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“ÖNEMLİ DESTEKLER VERDİK”

Milletvekili Çalık daha sonra Akçadağ Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nı ziyaret etti. Çalık, 20 yıldır hep esnafın yanında yer aldıklarını ve esnafa büyük destekler verdiklerini belirterek, “Esnaflarımıza verdiğimiz sıfır faizli destekler başta olmak üzere KOBİ’lerimize KOSGEB aracılığıyla destekler sağladık. Bunun yanında Halkbankası tarafından verilen desteklerimiz oldu. Pandemi döneminde esnafımızın yanında olduk ve önemli destekler verdik. Deprem sürecinde yaşanan sıkıntılara istinaden desteklerimiz oldu” dedi.

Milletvekili Çalık, Akçadağ ilçesindeki temasları kapsamında Akçadağ Toplumsal Mutabakat Derneğini, Bölüklü, Kültür, Gölpınar mahallelerini de ziyaret etti. (Bülten)