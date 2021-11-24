“Vatandaş, ev almaya pek yanaşmıyor”

ŞÜKRAN MALKOÇ

Geçen hafta yapılan faiz indirimi sonrasında kamu bankaları sıfır konutta faiz indirimi yaptı. Konutta faizin düşmesinin talebi arttırdığını belirten Emlakçı Ferit Can, “Konut kredi faizleri 1.29’a düşse de konut kredileri geçen yıl 0.64’e kadar inmişti. O nedenle vatandaş, 1.29 konut kredisiyle ev almaya pek yanaşmıyor” dedi.

Merkez Bankası’nın faiz indiriminin ardından kamu bankaları da sıfır konutta faiz indirimi yaptı. Yapılan faiz indiriminin geçen yıl ki indirime göre az olduğunu söyleyen Emlakçı Ferit Can, vatandaşların sıfır konut alacak gücünün olmadığını belirterek, yapılan faiz indirimini yeterli bulmadı.

Sıfır konuttaki 1.80’lik faiz 1.29’lara kadar düşürüldü. Ancak bu rakamı yeterli bulmayan Emlakçılar, vatandaşın geçen sene ki 0.64’lük faiz oranını beklediklerini belirtti.

Emlakçı Ferit Can, piyasadaki kur dalgalanmalarının suni bir artış olduğunu söyleyerek, “2005 yılından itibaren emlak sektöründeyim. Bu ara dünyada olan ekonomik kriz, konut fiyatlarını da maalesef etkiliyor. Ama şöyle bir yanlış algı da var. Sanki kriz sadece ülkemizde yaşanıyor. Hayır, bu dünyanın sorunu Türkiye’nin değil. Burada vatandaşlarımız daha bilinçli olmalı ulusal medyayı, izlerlerse dünyadaki enerji krizini göreceklerdir. Bir de dolarda ve altında suni artışlar yaşanıyor. Bu olaylardan dolayı hayat pahalılığı var ama böyle devam etmeyecektir” ifadelerini kullandı.

“FAİZ DÜŞTÜ AMA YETERLİ DEĞİL”

Sıfır konutta faiz indirimi ile alakalı değerlendirmede bulunan Ferit Can, “Hayat pahalılığında krediler her ne kadar 1.29 olsa da konut kredileri geçen yıl 0.64’e kadar inmişti. O nedenle vatandaş, 1.29 konut kredisiyle ev almaya pek yanaşmıyor. O nedenle alım ve satışlarımız geçen yıl k gibi olmayacak. Çünkü hayat pahalılığı ev almayı önlüyor. Bir de 1.29’luk faiz kredisi şu koşullarda ağır. Düşündüğümüz zaman 1.29 geçen yılın tam 2 katı fiyatına denk geliyor. 1.29’a düşmeden önce 1.80, 1.70’lerden kredi veriliyordu. Evet, faiz düştü ama yeterli değil. Devlet faizi biraz düşürdü, piyasaya para girsin diye ama geçen yıl ki fiyatını gördüğü için vatandaş, onu emsal alıyor. Ama geçen yıl ki kredi faizi gerçekten piyasayı canlandırmıştı” dedi.

Konut satışlarının az olmasına değinen Can, bu durumun nedenlerini şu şekilde açıkladı:

“Satışlarımız şu anda çok durgun, yok denecek kadar az. Şimdi piyasada suni bir yükseliş olunca konut kiralarında yansıdı. Malatya’da konut az pandemiden dolayı taşınan da az. Yeni evler alınmadığı için 2. el dediğimiz kiraya verilen evlerde olmuyor. Şimdi yeni ev alınca eski evler mecburen kiraya veriliyor. Ama 2. el evde çoğalmıyor. Tabii vatandaş düğün de yapamıyor ki yeni ev alışları olsun. Hayat, altın, döviz pahalı hal böyle olunca konut satışları pek mümkün olmuyor. Ayrıca inşaat sektörü de çok yavaş olduğu için yeni konut alanları da olmuyor. Çünkü inşaat malzemeleri de çok pahalı. Haliyle bu durumlar fiyat artışlarına sebebiyet veriyor.”