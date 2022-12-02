Vatandaş alamıyor, esnaf bu ürünü satamıyor!

“Bu seneyi çıkarabilirsek iyi”

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Tavuk etindeki fiyat artışlarının hem vatandaşları hem de esnafları olumsuz etkileyeceğini söyleyen Kasap Pazarı esnafı Aziz Levent, “Zam gelirse durum nasıl olur bilemiyoruz. Şu an bile dükkânı zor döndürüyoruz, elektriği, kirası, sigortası, ekonomik olarak çok kötü durumdayız. Satış da olmayınca ister istemez çok zorlanıyoruz” dedi.

Yılbaşı itibari ile tavuk fiyatlarını zam geleceği ifade ediliyor. Şu an bile birçok vatandaş tavuk alma da zorluk yaşarken, yeni zamlarla birlikte durumun ne olacağı hem esnafları hem de vatandaşları düşündürüyor. Güncel tavuk fiyatları ve satış oranları ile ilgili BUSABAH gazetesine konuşan Kasap Pazarı esnafları ve vatandaşlar önemli açıklamalarda bulundular.

Vatandaşların alım gücünün düşük olduğundan dolayı artık pazara bile uğramadıklarını ifade eden Kasap Pazarı esnafları, geçen sene pandemi olmasına rağmen satışlarının iyi olduklarını dile getirdiler.

“DÜKKANI ZOR DÖNDÜRÜYORUZ”

Vatandaşların tavuğa taleplerinin yok denecek kadar az olduğunu söyleyen Kasap Pazarı esnafı Aziz Levent, “Ekonomi çok kötü, vatandaşların alım gücü yok, ortalık yangın yeri, pahalılık var, mesela bugün bir tavuğun kilosu 35 TL, 2 kilo alsan 70 TL, doğru düzgün iş yok, pazarda da aynı şekilde artık vatandaşlar çok fazla pazara uğramıyor. Zam gelirse durum nasıl olur bilemiyoruz. Şu an bile dükkanı zor döndürüyoruz, elektriği, kirası, sigortası, ekonomik olarak çok kötü durumdayız. Satış da olmayınca ister istemez çok zorlanıyoruz. Geçen sene pandemi olmasına rağmen satışlarımız iyiydi ama bu sene satışlarda çok büyük bir düşüş var. Çünkü ekonomiden dolayı geçen seneye oranla fiyatlarda çok fark var. Fiyatlarda yüzde 100 oranında bir artış yaşandı diyebilirim. Bu seneyi çıkarabilirsek iyi.”şeklinde konuştu.

“ÜLKE EKONOMİSİ, BİR EV EKONOMİSİNİ BENZER”

Tavuk ve balık fiyatlarının çok pahalı olduğunu belirten Ali Düzova isimli vatandaş ise, “Beyaz et dediğimiz tavuk ve balık fiyatları gerçekten çok pahalı, geçen sene 2021 yılındaki fiyatlara göre değerlendirirsek bayağı pahalı, vatandaş nasıl kırmızı ete yetişemiyorsa, ulaşamıyorsa beyaz ete de yetişemiyor, tavuk da alamıyor, yumurta da alamıyor. Sıkıntı çok. Bana göre bir fırsatçılık ve karışıklı var. Çünkü ne piyasa ekonomisi olduğu belli ne serbest piyasa olduğu ne de karma ekonomi olduğu belli. Herkes kendi başına göre tezgahında ne satarsa, kimse araştırıp soruşturmuyor. Ülke ekonomisi, bir ev ekonomisini benzer eğer ev ekonomisini iyi yönetemezseniz o aile dağılır. Eğer iş yerini iyi yönetemezsen o iş yeri dağılır. Ülke ekonomisi de aynı bu şekildedir” ifadelerine yer verdi.

“FİYATLARA BAKIP BAKIP GİDİYORLAR”

Giderlerini karşılayamadıklarını söyleyen Kasap Pazarı esnafı Bayram Cavlak, “Esnafın sıkıntısı her zaman ki gibi kiralar, elektrik, su, sigortalar, iş olmayınca bunları karşılayamıyoruz, vatandaşın alım gücü yok, geliyorlar tezgâha, fiyatlara bakıp bakıp gidiyorlar. Önce mesela 3 kilo alıyorlarsa şimdi yarım kilo alıyorlar” dedi.