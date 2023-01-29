Varis sadece bacakta değil vücudun her yerinde görülebilir

Varis denince akla sadece bacakların geldiğini ifade eden Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Arzu Ercan, ancak varisin yüz, el, karın ve kasık gibi birçok yerde karşımıza çıkabileceğini söyledi.

Varis bacaklarımızda görülen en sık ağrı sebebi olduğunu belirten Acıbadem Bursa Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Arzu Ercan, bacakların hayat kalitemizi belirleyen en önemli uzuvlarımızdan biri olduğunu ve sağlıklı bacaklarla hayatı güzel ve aktif yaşayabileceğimizi söyledi. Ercan, “Varis, hayatı tehdit edebilecek problemlere sebep olabilir. Özellikle kabarık, büyük ve dışarıdan belirgin varislerde kan hücreleri çökebilir. Buralardan da pıhtı atarak hayatınıza mal olabilir. Tabii ki varis deyince akla sadece bacakların gelmemesi gerekiyor. Çünkü varis; burun, yanak, çenede görülebilir. Bu bölgelerdeki varisler klinik olarak önemli olmasa da görüntü ve estetik olarak kişiyi üzebilir. Bunun yanı sıra ellerin üzerinde cilt yapısına bağlı olarak da görülebilir. Özellikle genç doğum yapmış kadınlarda rahim etrafında ve karın içerisinde varis görülebilir. Bunlar kasık ağrısı ve uzun süre ayakta kalındığında rahatsız eden basınç hissi oluşur. Erkeklerde varikosel ve hemoroid hastalığı da yine varis çeşitlerinden birkaçıdır” dedi.

“Yüz bölgesini koruyun”

Yüz bölgesinde oluşabilecek varislerin sebeplerini sıralayan Arzu Ercan, “Güneş, alerjik bünyeler, gereksiz yere ağır bir şekilde yapılan peelingler, yoğurt ve meyve maskeleri veya termal ısı ile baskı yaparak sert dokunuşlarla yapılan yüz masajları, doğum kontrol hapları yüz bölgesinde varis olmasına sebep olabilir. Kahve ve çay tüketimi de bunda büyük etkendir. Çok sıcak ve termal sular da yüzdeki varisin artmasına sebep olabilir. Sıcak gibi yüze buz uygulamaları da varisi tetikleyen etkenlerdir” diye konuştu.

“Spor yaparken dikkat edin”

Varisin tedavisinde detaylı bir muayene sonrası dolpler ultrason denilen yöntemin çok önemli olduğunun altını çizen Dr. Ercan, “Dolpler ultrason bizim varisi haritalandırmamıza sebep olur. Varisin herhangi bir ilaç ile tedavisi yoktur. Mutlaka kaynağın kapatılması gerekiyor. Yürümek, koşmak, yüzmek gibi kas iskelet sistemi ile dolaşım sistemini aktif tutmalıyız. Bunları yaparken tabii ki varisi tetikleyen sert sporlarda vardır. Isı uygulanarak yapılan masajlar ve ısı cihazları ile vücuda yapılan girişimsel işlemler, varislerde kanama yapabilir. Ikınma ve ağır kaldırmak gibi yapılan sporlarda yine karın içi basıncını arttırarak varislerin artmasına sebep olabilir” şeklinde konuştu.

“Doğal yağlardan fayda sağlanabilir”

Zeytinyağı ile karıştırılmış kantaron yağının bacaklardaki varisin gerilemesine sebep olabileceğini belirten Ercan, “Varis, tamamen tedavi edilemez ama kontrol altına alınabilir. Hasta rahatlayabilir. Rahatlatıcı özelliği olan pek çok bitkisel kökenli yağ ya da kremlerden yararlanabilir. Özellikle at kestanesi özü ile yapılan kremler de tercih edilmektedir. Bunun yanı sıra, lavanta ve biberiye yağı gibi ürünlerle ayak ucundan kalbe doğru yapılacak masajlar hem lenf dolaşımını ve venöz dönüşümünü rahatlatacaktır. Her hastalıkta olduğu gibi variste ihmale gelinecek bir şey değildir. Estetik bir endişenin yanı sıra, hayatınıza mal olacak sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Vücudunuzda hangi hastalıkların olduğunu öncelikle siz farkında olun. Mutlaka bir uzmana başvurun” dedi. (İHA)