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Anasayfa / Asayiş / Vanlı çocuklar helikoptere bindi

Vanlı çocuklar helikoptere bindi

vanlı çocuklar helikoptere bindi
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Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocukları helikoptere bindirerek havacılık sektörü konusunda bilgilendirdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, 50 çocukla birlikte Havacılık Şube Müdürlüğünü ziyaret etti. Burada Havacılık Şube Müdürlüğü görevlilerince çocuklara helikopter ve havacılık sektörü hakkında bilgilendirme yapıldı.

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