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Anasayfa / Asayiş / Van’da ‘torbacı’ operasyonu

Van’da ‘torbacı’ operasyonu

van’da ‘torbacı’ operasyonu
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Van’da ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 36 şahıs hakkında da işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “24 Şubat-2 Mart 2022 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 62,47 gram metamfetamin, 44,05 gram eroin, 3,52 gram esrar, 5 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 36 şahsa yasal işlem yapılmıştır” denildi.

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