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Anasayfa / Asayiş / Van’da torbacı operasyonu

Van’da torbacı operasyonu

van’da torbacı operasyonu
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Van’da polis ekiplerince yapılan çalışma sonucunda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 25 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 56,45 gram metamfetamin, 4,03 gram eroin, 40,85 gram esrar, 32 adet sentetik ecza, 2 adet ecstasy ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 25 şahsa yasal işlem yapılmıştır” denildi.

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